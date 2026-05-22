El Rally Isla de Gran Canaria vuelve al calendario con Betancort al frente y una rivalidad de alto nivel por la victoria

El Rally Isla de Gran Canaria vuelve a la acción con Yoday Betancort como líder en Las Palmas / Instagram Yoday Betancort

La prueba más longeva del archipiélago, el Rally Isla de Gran Canaria regresa al calendario después de un 2025 en el que diversos factores imposibilitaron su celebración y abocaron a dos cancelaciones, y lo hace con el lanzaroteño Yoday Betancort al frente del Campeonato BP de Rallyes de Asfalto de Las Palmas.

El joven conejero, que regresa este fin de semana al Hyundai i20 N Rally2 oficial, llega tras asegurar el bonus de quince puntos con su participación en el ‘Santa Brígida’, por lo que el campeón de la última edición de la Rally4 Cup Canarias defenderá una ventaja de diecisiete sobre Luis Monzón.

Rivalidad de alto nivel

El satauteño, junto a José Carlos Déniz, lucirá el número uno en los costados de su Toyota GR Yaris Rally2 en «uno de sus eventos fetiche», donde el bicampeón nacional suma seis victorias, resaltan desde la Federación de Automovilismo de Las Palmas.

Para sellar la séptima, además de a Betancort, deberá superar a los equipos formados por Raúl Quesada-Daniel Sosa (Hyundai i20 R5), Iván Armas-Iván Armas (Porsche 991 GT3), Benjamín Avella-Agustín Alemán (Alpine A110 GT+) o Ayoze Benítez-Patricia González (Porsche 911 997 GT3 Cup Rallye 2010).

Choque de Rally4

La Categoría 2 presenta un duelo entre los Peugeot 208 Rally4 de Alejandro Martín-Gabriel Espino y Álvaro Santana-Raúl Sánchez, a los que se tratará de sumar Antonio Estalella-José Ángel Batista con su Toyota GR Yaris RZ.

Otro de los atractivos será la batalla de unidades Mitsubishi Lancer Evo en la que estarán implicadas las tripulaciones integradas por Jesús Rodríguez-Víctor M. García, Antonio Afonso Jr.-Jonay Miranda y Antonio Afonso-Miguel Ortiz.

Gran Canaria, lista para el Rally

El Campeonato Provincial de Rallyes de Regularidad Sport también estará presente con un total de quince concursantes, destacando la variante de Regularidad Sport, en la que José Juan Díaz-José Rosmen Díaz iniciarán la defensa de su título con el BMW 323 E21 contra rivales como Olegario Reyes- Alejandro Cabrera, a bordo de otro BMW 323 E21.

El 65º Rally Isla de Gran Canaria arrancará a las 19:30 horas de este viernes con el tradicional tramo espectáculo de ‘San Lorenzo’ (3.48 km), mientras que el grueso de la competición lo concentra la jornada del sábado, en la que se realizarán dos pasadas por las especiales de ‘Fontanales-Fagajesto- Juncalillo-Los Garajes’ (18.44 km), ‘Tejeda-Ayacata’ (6.60 km) y ‘Cueva Grande-Camaretas’ (4.13 km).