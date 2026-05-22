El Néstor García analizó en la rueda de prensa ante los medios, las claves del encuentro de este sábado ante BAXI Manresa

Néstor García: «Para nosotros es un partido súper clave, es una final» / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor García, ha mostrado este viernes su convicción de que el conjunto claretiano va a conseguir la victoria ante el BAXI Manresa y ha restado relevancia a que no haya jornada unificada con los rivales por el descenso.

En la rueda de prensa previa al encuentro con los catalanes, que se disputa este sábado a las 19:00 hora local, el argentino ha destacado que el equipo «está muy bien de salud» y llega enfocado y con «mucha fe» de saltar a la pista y dar lo mejor para conseguir la victoria: «De hecho, ayer hablé con cada uno de ellos por teléfono y la comunicación está bien clara».

García ha resaltado el crecimiento del Dreamland Gran Canaria durante el mes y medio que lleva al frente del banquillo y ha asegurado que han «evolucionado un montón en cada ítem» en un vestuario donde la comunicación, el ambiente y el humor es bueno, pero, sobre todo, que cuenta con «lo más importante, que Dios es amigo mío«.

Duelo de vida o muerte en la permanencia

Sobre el BAXI Manresa, el técnico amarillo ha avisado que son capaces de sacar «mucho provecho al capital humano que tienen«, corren muchísimo y son, a su juicio, el equipo que, después de una canasta, hacen el mejor ‘outlet’ de la Liga Endesa.

«Son el segundo equipo de la liga en posesiones, juegan simple, pero consistentes. Tenemos que evitar las canastas fáciles y estar muy enfocados, porque ellos sacan ventajas. Ellos tienen muy claras las cosas que hacen, juegan muy bien de memoria y es un equipo que te juega muchas posesiones y van muy bien al rebote ofensivo gracias a la movilidad que tienen. Debemos estar enfocados en evitar puntos fáciles por el ritmo que tienen», ha alertado.

En el camino hacia el triunfo, Néstor García ha apelado a cuidar sus tiros de tres puntos, sus carreras y sus rebotes ofensivos en un partido que ha catalogado de «final» y de «muy clave» en las opciones de salvación en Liga Endesa.

Buscar constancia desde el inicio

A pesar de la derrota en el Barris Nord ante Hiopos Lleida, ‘Che’ García ha asegurado que está «muy contento» con los jugadores, porque en cada estadística han sido capaces de mejorar y han hecho sentir al argentino que «tenemos oportunidad de ganar«.

Aunque eso sí, el entrenador amarillo ha pedido empezar enfocados para no tener que remar en el encuentro, puesto que ese esfuerzo extra «trae un precio«: «Queremos ser constantes desde el principio y tener una estabilidad en lo que vamos a hacer y seguir las instrucciones».

El técnico confía en su afición

Sobre las posibilidades de vivir un gran ambiente en el Gran Canaria Arena, el técnico argentino ha afirmado que tiene la certeza de que el pabellón «va a estar lleno» gracias a la buena imagen que dejó el Dreamland Gran Canaria contra La Laguna Tenerife y por su capacidad de reacción en Lleida tras ir 21 puntos por debajo en el marcador antes de la segunda mitad.

«Siento que el aficionado está viendo que el equipo lucha, lucha, lucha y quiere. Nosotros sabemos que con ellos aquí nos estamos sintiendo muy cómodos. Yo ya lo he dicho, por supuesto que no soy adivino. Para mí esta cancha, y es lo que yo más pido y necesito, esta cancha va a estar que revienta el sábado, no tengo duda«, ha alentado en sala de prensa.