CL Rosario – CL Castro Morales | Torneo-Disa Gobierno de Canarias

El CL Rosario recibe al CL Castro Morales en el Terrero José Gutiérrez “El Chaval” de Valle de Guerra, en el duelo por el pase a cuartos del Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Primera categoría

Este sábado, en DIRECTO a partir de las 17:40 y desde el Terrero José Gutiérrez “El Chaval” de Valle de Guerra (La Laguna) será el duelo decisivo en la lucha por los cuartos de final de la mejor competición por clubes de lucha dentro del Grupo “C” y correspondiente a la 13ª jornada del Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Primera categoría 2026.

El CL Rosario de Tenerife, con la obligación de ganar para seguir optando al 2º puesto del grupo y asegurarse el pase a la fase eliminatoria, recibe la visita del histórico CL Castro Morales de Gran Canaria.

El duelo más esperado de la jornada y que enfrentará a dos históricos: CL Rosario Ybarra que tiene como máximo referente al puntal “A” Fabián Rocha para enfrentarse a la escuadra de la ciudad de Telde que cuenta con un puntal “A” como el palmero Kevin Acosta.

Nada más acabar el encuentro con la narración de Willy Rodríguez Calero, los comentarios de David Yanes y las entrevistas de Jorge Benítez desde el set de “Terrero y Gloria” montado sobre la arena del terrero lagunero, repasaremos los encuentros más destacados de la jornada en el resto de las competiciones regionales además de varios reportajes exclusivos.

Dónde se podía ver esta luchada