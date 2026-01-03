Venezuela denuncia ataques aéreos de EEUU sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira

Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: «La libertad avanza. Viva la libertad carajo».

Ataques por parte de Estados Unidos al Puerto de la Guaira Sobre las 2:00 horas (hora local en Venezuela) se escucharon detonaciones y fue confirmado un ataque con drones en el Puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna y la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota, Caracas.

Clavijo muestra su «preocupación» tras las explosiones registradas en Venezuela El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su «preocupación» ante la situación que desde esta madrugada afecta Venezuela, donde varias explosiones han sacudido distintos puntos de Caracas en medio de sus tensiones con EE.UU. «Seguimos con preocupación la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela. Durante la noche, y a lo largo de las primeras horas de hoy, hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas», ha señalado Clavijo en un mensaje difundido en ‘X’.

Explosiones durante la madrugada en Higuerote Imágenes muestran un gran incendio y explosiones en el aeropuerto de Higuerote, en Venezuela, después de ataques militares estadounidenses.

Bolivia denuncia «brutal agresión imperial» tras «bombardeo» de EE.UU. en Venezuela El expresidente de Bolivia Evo Morales repudió este sábado el «bombardeo de EE.UU. contra Venezuela» y denunció que es una «brutal agresión imperial». «Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!», advirtió en su cuenta de X.

Colombia activa plan para impedir ataques del ELN en la frontera El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció este sábado un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de frontera con Venezuela ante los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Caracas y otros lugares de ese país. Según el ministro, «se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera».

Trump dice que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro durante una operación de ataque a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano. Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha anunciado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social. Archivo – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Decenas de personas salen de mayor complejo militar venezolano tras explosiones en Caracas Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones coincidiendo con informaciones de varios medios de EEUU de que Washington ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela