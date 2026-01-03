Unas 200 personas, la mayoría residentes venezolanos en Canarias, se han concentrado este sábado en Santa Cruz de Tenerife para celebrar la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y lo que consideran «la libertad» para su paísEnlace del vídeo

La concentración se celebró en la céntrica Plaza de España. Comenzó con el himno de Venezuela «Gloria al Bravo pueblo» y prosiguió con gritos de «arriba Venezuela» y «libertad».

«Ya cayó, este gobierno ya cayó» fue otro de los gritos más coreados en la concentración, en las que también se pudo observar a asistentes emocionados porque entienden que «por fin somos libres».

A la concentración asistieron algunos políticos del PP como el teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Carlos Tarife o la diputada autonómica Rebeca Paniagua así como destacados líderes de la comunidad venezolana en Canarias.

En Venezuela residen más 70.000 canarios

En Venezuela residen unos 70.000 canarios, según el registro consular. Sin embargo, el Gobierno de Canarias sitúa esta cifra en unos 100.000.

Desde que se conociera el ataque aéreo sobre varios objetivos de Caracas por parte de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, ha habido diferentes reacciones en las islas entre los partidarios del régimen chavista y los opositores.

Ambos coincidieron en una concentración ante el Consulado de Venezuela en Tenerife que se disolvió sin incidencias ante una importante presencia policial.