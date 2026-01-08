RTVC realiza un programa especial centrado en el debate y el análisis del momento histórico que se vive a nivel mundial tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Un programa especial, que se emitirá en simultáneo en Televisión Canaria, La Radio Canaria y en rtvc.es, abordará todas las claves de la situación de Venezuela

A partir de las diez de la noche, en prime time, Televisión Canaria apuesta por el análisis y el debate en torno a la situación de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos.

Emisión prevista para poder seguir a través de Youtube el programa especial de los Servicios Informativos de Televisión Canaria ‘Venezuela a debate’

Debate y conexiones en directo con los puntos más destacados de la actualidad

Durante 90 minutos, a partir de las 22:00 horas, Venezuela y su futuro será el centro de atención. En el programa se abordará la situación del país desde todas las perspectivas. Un especial informativo que está dirigido por Efrén Hernández y conducido por Mayer Trujillo.

Según ha explicado el director del programa, «las voces en este programa van a tener un papel fundamental. Vamos a poder escuchar a quienes defienden al régimen de Maduro y a los opositores«. Sergio Bratlle, realizador del programa especial, adelantó también algunos detalles de lo que se podrá ver en el especial, «iremos constantemente a puntos de directo tanto con Washington, Nueva York como Caracas y también con la frontera de Venezuela con Colombia, donde tenemos un equipo nuestro, propio de la casa».

El 3 de enero comenzó un capítulo importante de la historia de Venezuela

Desde el 3 de enero, el mundo entero mira hacia el país venezolano. Ese día cambió la historia de Venezuela. Su presidente Nicolás Maduro era detenido por el ejercito norteamericano y trasladado a Nueva York para ser juzgado en los tribunales.

Desde el primer instante RTVC, como servicio público, puso todos los medios del grupo audiovisual a informar sobre la situación en Venezuela. Desde la web y redes sociales, Televisión Canaria y La Radio Canaria se ha seguido minuto a minuto la actualidad de la considerada la novena isla.

En Canarias residen alrededor de 80.000 personas de origen venezolano y los vínculos de las Islas con el país latinoamericano son muy estrechos y emocionales.

El cámara de los Servicios Informativos de Televisión Canaria Bernardo Rodríguez y el redactor Samuel López entrevistan a una mujer en la frontera entre Colombia y Venezuela / RTVC

Un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria se encuentran informando desde la zona, en la frontera de Colombia y Venezuela. El redactor Samuel López, junto al cámara Bernardo Rodríguez y la productora Guada Marrero están insitu recogiendo los testimonios y las mejores imágenes de estos días en los que Venezuela vive inmersa en un cambio drástico.

Con esta programación especial, RTVC reafirma su compromiso con una información de servicio público.

