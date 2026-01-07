Mayer Trujillo presenta en la noche de este jueves “Venezuela a debate” en Televisión Canaria

El periodista conduce un programa especial en directo en el que conoceremos en profundidad los argumentos a favor y en contra de la captura de Nicolás Maduro

Una mesa de análisis con los periodistas Francisco Pomares, Lourdes Santana, Ángeles Arencibia y Antonio Salazar, ayudará a entender todas las claves de un conflicto que mantiene en vilo a la comunidad canario-venezolana

La televisión y la radio públicas de Canarias emitirán en simultáneo este jueves 8 de enero, a las 22:00 horas, un programa especial de debate y actualidad que pondrá el foco en la situación que vive Venezuela y en los acontecimientos decisivos que marcarán el futuro inmediato del país.

Presentado por el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, “Venezuela a debate” reunirá en la mesa de análisis a los periodistas Francisco Pomares, Lourdes Santana, Ángeles Arencibia y Antonio Salazar, quienes abordarán las claves políticas, sociales y económicas del momento, con especial atención a su impacto internacional y en la sociedad canaria. El especial incluirá además un intercambio de puntos de vista entre Moisés Fernández, cofundador de la Unión Canaria Venezolana, y Manolo Marrero, en representación de la Plataforma Bolivariana de Canarias, que confrontarán ideas y posiciones sobre la situación del país.

El espacio contará con siete señales en directo desde algunos de los principales puntos de interés informativo: Venezuela, Colombia, Washington, Nueva York, Madrid y Canarias, ofreciendo una visión global y contextualizada de una crisis de enorme relevancia internacional y de especial sensibilidad para la sociedad canaria, unida históricamente a Venezuela.

Testimonios de la comunidad venezolana en Canarias

La comunidad venezolana residente en Canarias tendrá un papel fundamental. Durante toda la emisión, Televisión Canaria mantendrá un punto de directo permanente con representantes de este colectivo en el Archipiélago, que irán aportando su testimonio, análisis y vivencias personales.

RTVC refuerza así su compromiso de servicio público, atendiendo a una realidad que afecta directamente a más de 80.000 ciudadanos venezolanos residentes en Canarias. El debate analizará todas las aristas del conflicto, desde su vertiente humana y social, con la voz de la comunidad venezolana, hasta las claves políticas y su impacto en la política internacional, además de las consecuencias económicas, con especial atención al papel del petróleo.

Un equipo de Televisión Canaria en la frontera entre Venezuela y Colombia

El enviado especial de Televisión Canaria, Samuel López, ofrecerá información de primera mano desde la frontera entre Venezuela y Colombia, poniendo el foco en cómo están viviendo los periodistas desplazados las dificultades para informar, las restricciones de acceso al país y la tensión generada por la fuerte presencia militar. Junto a él se han desplazado el operador de cámara Bernardo Rodríguez y la productora Guada Marrero, que se encuentran en Cúcuta, ciudad estratégica y punto neurálgico del paso fronterizo.

Imágenes del equipo de RTVC desplazado a la frontera con Venezuela.

Desde su llegada, el equipo ha constatado una enorme expectación mediática, con la presencia de numerosos medios de comunicación internacionales concentrados en las inmediaciones de la frontera, así como un importante despliegue militar y policial por parte del Gobierno colombiano. En estos momentos, el acceso a Venezuela permanece prácticamente cerrado para periodistas y ciudadanos extranjeros, permitiéndose únicamente la entrada a ciudadanos venezolanos, con controles estrictos y tránsito altamente vigilado.

Con esta programación especial, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una información de servicio público, adaptando su programación a una crisis internacional que trasciende fronteras y que afecta directamente a miles de venezolanos y venezolanas que viven en el Archipiélago.