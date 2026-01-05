Bernardo Rodríguez, Samuel López y Guada Marrero trabajan sobre el terreno en un contexto de máxima atención internacional

Un equipo informativo de Televisión Canaria ya se encuentra en la frontera entre Colombia y Venezuela para ofrecer una cobertura en profundidad de la situación que se vive en uno de los pasos fronterizos más observados por la comunidad internacional. El desplazamiento responde al compromiso del Ente público canario de informar con rigor y cercanía sobre los acontecimientos que afectan de manera directa a miles de familias y, de forma muy especial, a la numerosa comunidad venezolana residente en Canarias.

El equipo desplazado está integrado por el operador de cámara Bernardo Rodríguez, el redactor Samuel López y la productora Guada Marrero, profesionales que han emprendido un largo y exigente viaje con el objetivo de narrar sobre el terreno la realidad social, humana y política de esta zona clave de América Latina.

Un viaje largo para contar la realidad desde el terreno

La ruta comenzó en Tenerife, con salida hacia Madrid, desde donde el equipo tomó un vuelo internacional con destino a Bogotá. Debido a la duración del trayecto y a la logística del desplazamiento, fue necesario realizar noche en la capital colombiana. En la jornada de hoy, 5 de enero, el equipo completó el recorrido con un vuelo nacional Bogotá–Cúcuta, ciudad estratégica y punto neurálgico de la frontera con Venezuela.

Expectación internacional y fuerte presencia militar

Desde su llegada, el equipo ha podido constatar una gran expectación mediática. Numerosos medios de comunicación de diferentes países se concentran en las inmediaciones de la frontera, uno de los cuatro que tiene el país colombiano con Venezuela, pendientes de cualquier novedad y de la evolución de los acontecimientos. La atención internacional se traduce en un incesante trasiego de periodistas, cámaras y unidades móviles procedentes de distintas partes del mundo.

A esta presencia mediática se suma un importante despliegue militar y policial por parte del Gobierno colombiano, que mantiene un control constante de la zona. La seguridad es visible en carreteras, accesos y puntos estratégicos, reflejando la sensibilidad del momento y la importancia de garantizar el orden en un contexto de máxima vigilancia.

Acceso restringido y tránsito controlado

En estos momentos, las posibilidades de entrar en Venezuela para periodistas y ciudadanos extranjeros son prácticamente inexistentes. Según la información recabada sobre el terreno, solo se permite el acceso a ciudadanos venezolanos, mientras que la entrada al país permanece cerrada para el resto.

La frontera, no obstante, permanece abierta para el tránsito de venezolanos, aunque el movimiento es limitado y muy controlado. No se registran grandes aglomeraciones ni escenas de caos. De hecho, el flujo de vehículos apenas alcanza, de forma aproximada, unos 100 metros de vía habilitada para el acceso, lo que da una imagen de calma relativa, lejos de situaciones de colapso fronterizo vividas en otros momentos.

Sensaciones desde la frontera: calma tensa e incertidumbre

Las personas con las que el equipo ha podido hablar coinciden en describir una situación de tranquilidad aparente en Venezuela, aunque marcada por un sentimiento generalizado de miedo e incertidumbre ante lo que pueda suceder en los próximos días. Esa calma, según relatan, no responde tanto a la normalidad plena como a la expectación contenida de una población que permanece a la espera.

A ello se suman las condiciones climáticas extremas de la zona. El calor es intenso y la humedad muy elevada, lo que convierte cualquier desplazamiento o trabajo en exteriores en un esfuerzo físico considerable, tanto para la población local como para los profesionales desplazados.

Un interés especial para Canarias

La cobertura de Televisión Canaria cobra una relevancia especial si se tiene en cuenta que Canarias acoge a una comunidad de aproximadamente 83.000 venezolanos, una de las diásporas más importantes del Archipiélago. Muchas de estas personas mantienen lazos familiares y emocionales directos con el país, siguiendo con atención cada noticia que llega desde la frontera.

El objetivo del equipo desplazado es ofrecer información contrastada y testimonios directos, evitando alarmismos y aportando claves que ayuden a comprender la situación real desde el terreno, con especial sensibilidad hacia las personas afectadas.

Compromiso con una información rigurosa y cercana

Televisión Canaria reafirma con este despliegue su compromiso con el periodismo de servicio público, acercando a la audiencia canaria una realidad compleja que trasciende fronteras y conecta directamente con la historia reciente y presente de miles de ciudadanos del Archipiélago.

En los próximos días, el equipo continuará informando desde la zona, pendiente de cualquier cambio en la situación fronteriza, de las decisiones de las autoridades y de las historias humanas que se desarrollan a ambos lados del Puente Simón Bolívar, uno de los símbolos más visibles de la relación entre Colombia y Venezuela.