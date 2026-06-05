Los departamentos de Control Central, Verificación y el área Digital muestran el trabajo que se desarrolla detrás de las cámaras para llevar la cobertura de la visita del papa a cualquier parte del mundo

La visita del papa León XIV a Canarias moviliza estos días a decenas de profesionales de RadioTelevisión Canaria que trabajan entre bastidores para garantizar cada emisión.

Mientras cámaras, periodistas y presentadores se preparan para contar lo que ocurra en las calles de Gran Canaria y Tenerife, otros equipos desempeñan una labor esencial desde las instalaciones de RTVC.

Entre ellos, el departamento de Emisiones, el área de Verificación de Contenidos y el equipo Digital, responsables de que las señales lleguen correctamente a los hogares, las plataformas digitales y cualquier punto del mundo.

El centro neurálgico de cada directo

Uno de los centros neurálgicos de este dispositivo especial será el Control Central, el lugar donde se reciben las distintas señales de audio y video antes de salir al aire. Durante la visita del papa, confluirán más de una veintena de señales en directo procedentes de los distintos escenarios de la visita papal.

«Todas las señales que vamos a tener tanto en Gran Canaria como en Tenerife van a pasar por Control Central y es desde aquí donde se va a distribuir la señal a las diferentes realizaciones que van a estar en cada acto», explica Gustavo Negrín, jefe del departamento de Emisiones.

Además de coordinar las conexiones para las emisiones de Televisión Canaria, este equipo será el encargado de ofrecer la señal institucional que permitirá seguir la visita desde cualquier parte del mundo.

Gustavo Negrín, jefe del departamento de Emisiones, en la sala de control central de RTVC

Detrás de cada emisión

Desde el área de Verificación, profesionales como José Pascual supervisan que todos los contenidos grabados cumplan los estándares de calidad antes de su emisión, revisándolos íntegramente «para comprobar que cumplen todos los parámetros de emisión», indica Pascual.

Con motivo de la visita del pontífice, RTVC ha reforzado además la producción de «contenido extra, además de programas de tipo documental, y mucha autopromoción», señala, destinados a contextualizar y acercar a la audiencia los principales momentos de la agenda papal.

Nuevas narrativas digitales

Detrás y delante de las cámaras trabaja también el área Digital de RTVC, responsable de trasladar los contenidos de Televisión Canaria y La Radio Canaria al entorno digital para que puedan seguirse desde distintos formatos y dispositivos. Las redes sociales, la página web y el canal de YouTube de RTVC se convierten estos días en una ventana para seguir la visita papal en todo el mundo.

Virginia Gallo, responsable del Área Digital de RTVC, destaca la buena acogida que está teniendo esta estrategia de contenidos digital. «Este seguimiento que estamos haciendo a los contenidos informativos con un nuevo lenguaje audiovisual está teniendo una gran aceptación», señala.

Radiotelevisión Canaria cerró el mes de mayo con un importante crecimiento de su presencia digital, alcanzando cerca de 18 millones de impresiones en la web y más de 24 millones en plataformas como Instagram y TikTok. Vídeos explicativos, curiosidades sobre la visita papal, conexiones en directo y contenidos adaptados a las nuevas formas de consumo forman parte de una estrategia que busca acercar la información a nuevas audiencias sin renunciar a la inmediatez, la cercanía y el rigor periodístico.