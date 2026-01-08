Javier Granados aborda la crisis en Venezuela en ‘El Análisis Internacional’

Esta edición especial, antesala a ‘Venezuela, a debate’ que emite TVC esta noche, examinará el escenario mundial tras la captura de Maduro y la respuesta de las milicias chavistas

La Radio Canaria sigue reforzando su compromiso con la información de servicio público y el análisis de profundidad. Ante la histórica transformación que atraviesa Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos, el programa ‘El Análisis Internacional’, dirigido por Javier Granados, dedica su emisión de este jueves 8 de enero a las 18:30 horas a desgranar las consecuencias geopolíticas de este movimiento y su encaje en un sistema internacional en pleno proceso de cambio.

Este espacio de la Radio Canaria será la antesala informativa del despliegue que Televisión Canaria ofrecerá esta misma noche con el especial de los Servicios Informativos ‘Venezuela, a debate’, a partir de las 22:00 horas. En este último, expertos y periodistas analizarán con detalle los argumentos a favor y en contra de la captura del líder venezolano, ofreciendo una visión plural de los hechos. El especial también contará con siete señales en directo desde Venezuela, Colombia, Washington, Nueva York, Madrid y Canarias.

Las claves del control territorial

La primera parte del especial de ‘El Análisis Internacional’ contará con la participación de Roberto Mansilla, analista experto en política latinoamericana. Durante la entrevista, se abordará la situación actual del chavismo y la capacidad de resistencia de su estructura de poder frente a los planes de Washington.

Mansilla detallará cuatro posibles escenarios de futuro y pondrá el foco en los desafíos internos de seguridad: el papel de las milicias chavistas -colectivos-, las guerrillas y los grupos paramilitares que operan en el territorio.

Javier Granados, director y conductor de ‘El Análisis Internacional’.

La crisis en Venezuela, espejo de otros conflictos globales

En un segundo bloque, el programa contará con la visión de Bernardo Navazo, director de Geopolitical Insights, centro de análisis de seguridad y consultoría para grandes inversores internacionales. La conversación elevará la mirada hacia el tablero global, interpretando la crisis venezolana no como un hecho aislado, sino como un síntoma del cambio estructural que el Sistema Internacional ejecuta desde hace décadas.

Navazo analizará cómo el regreso a la «Competencia entre Grandes Potencias» está consolidando el dominio del poder duro, el realpolitik, sobre el Derecho Internacional, bajo la premisa de que, en la práctica actual, el poder es generador de legalidad. En este sentido, se explorará la interconexión entre la crisis de Venezuela y otros focos de tensión mundial, como la situación de Taiwán frente a China o el futuro de Groenlandia bajo la órbita estadounidense.

Con este especial, Radio Televisión Canaria (RTVC) consolida su posición como la ventana de referencia para que la sociedad canaria —especialmente sensible a lo que ocurre en el país latinoamericano— comprenda no solo el presente de Venezuela, sino el futuro del equilibrio de poder en el mundo.