En Directo

Venezuela cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo pero su industria está muy deteriorada tras años de mala gestión, falta de inversiones y sanciones internacionales. La producción ha caído desde más de 3 millones de barriles diarios en los 90 hasta menos de 1 millón en 2025. El petróleo sigue siendo el pilar de su economía, aportando la mayoría de ingresos y exportaciones, pero la capacidad real de extracción y exportación es baja. Entrevista a José Miguel González, economista. ‘Buenos días, Canarias’ / RTVC

Petro afirma que habló con Delcy Rodríguez y le propuso un «diálogo tripartito» con EEUU El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a principios de esta semana y ha anunciado que impulsará un «diálogo tripartito» con Estados Unidos, en medio de las tensiones con este país tras la captura el pasado sábado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores en el que han muerto un centenar de personas según las autoridades venezolanas. «No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. La conozco desde el principio de todo esto la invité a Colombia», ha revelado desde la plaza Simón Bolívar de Bogotá, ante una multitud convocada por el propio mandatario contra las declaraciones de Trump sobre una potencial intervención en el país latinoamericano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un acto público. Presidencia de Colombia en X / Europa Press

Trump y Petro rebajan tensiones Venezuela no es el único país latinoamericano en el punto de mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También ha amenazado al presidente colombiano, Gustavo Petro, al que acusa de vínculos con el narcotráfico. Trump y Petro han rebajado tensiones en una llamada de más de una hora que reconocía el presidente colombiano tras convocar manifestaciones en todo el país. Informa: Redacción Informativos RTVC

Delcy Rodríguez defiende las relaciones comerciales con EEUU pese a la «mancha» que deja la captura de Maduro La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido que el país debe mantener relaciones con «todos los países de este hemisferio», después de que haya iniciado negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, en un contexto marcado por la intervención militar del país norteamericano y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa«, ha declarado durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. – Tian Rui / Xinhua News / ContactoPhoto

Venezuela confirma que Maduro y su esposa resultaron heridas durante el ataque de EEUU contra Caracas El Gobierno de Venezuela ha confirmado que tanto el presidente del país, Nicolás Maduro, como su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante el ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país sudamericano, en el que ambos fueron capturados en el Palacio de Miraflores y trasladados al país norteamericano. «Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo. Nicolás, (sufrió) una herida en la pierna», ha dicho el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien ha afirmado que ambos «están mejorando» de las «dolencias» sufridas a causa de «un ataque artero» por parte de Washington. Cabello ha ensalzado durante una comparecencia en el programa ‘Con el mazo dando’, retransmitido por la cadena de televisión pública VTV, el «heroísmo», la «fuerza» y la «entrega» del mandatario, de quien ha recordado que Maduro «es el presidente constitucional» de Venezuela.

Venezuela eleva a un centenar los muertos por el ataque de EEUU El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha elevado este miércoles al menos a cien las víctimas mortales por el ataque efectuado el pasado sábado por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flórez. «Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos, cien y otra cantidad parecida de heridos», ha declarado en un programa retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV aludiendo a un ataque «terrible (y) bárbaro contra nuestro país». La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo por los fallecidos, a los que destacó como «mártires que dieron su vida defendiendo» a Venezuela. Personal militar lleva un ataúd durante el funeral de los soldados muertos en una operación estadounidense para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en la capital el 3 de enero, en un cementerio de Caracas, Venezuela, el 7 de enero de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Congreso de EEUU, dividido tras reunión secreta sobre plan de Trump en Venezuela Los líderes del Congreso de Estados Unidos ofrecieron declaraciones opuestas tras una sesión clasificada sobre la estrategia del Gobierno de Donald Trump en Venezuela, celebrada con funcionarios de alto rango de la Administración republicana. Los demócratas criticaron la información recibida y aseguraron que dejó muchas preguntas sin respuesta sobre el futuro de la política estadounidense hacia el país sudamericano. El líder de la minoría en el Senador, Chuck Schumer, dijo tras la reunión que el Congreso necesita «respuestas sobre cuánto tiempo va a durar» la intervención en Venezuela. Por su parte, los senadores republicanos defendieron la operación. Lindsey Graham, aliado cercano de Trump, aseguró que EE. UU. está «a cargo» y advirtió a los funcionarios venezolanos de que, si intentan socavar los intereses de Washington, «pagarán un precio».

Venezuela invita a Guterres a constatar «de primera mano» las consecuencias del ataque militar de EEUU El Gobierno de Venezuela invitó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a visitar el país para que compruebe «de primera mano» las consecuencias del ataque militar de EE.UU. que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, anunció este miércoles el canciller, Yván Gil.

El sucesor electoral de Petro advierte a Trump que Colombia no es una «colonia» de EEUU Iván Cepeda, candidato para las elecciones presidenciales de Colombia, advirtió este miércoles de que Colombia no es una «colonia» ni un «protectorado» de Estados Unidos y pidió al país de Donald Trump que respete a Petro como representante del «pueblo» y la «nación» colombiana. «Colombia no es una colonia, no es un protectorado, ni siquiera es un Gobierno incondicional del Gobierno estadounidense. Es un país soberano«, aseguró en una rueda de prensa ofrecida en Madrid antes de reunirse con colombianos que viven en España.

EEUU asegura que el acuerdo con Venezuela incluye crudo sancionado a bordo de buques La Casa Blanca puntualizó este miércoles que el crudo que Caracas habría acordado transferir a Washington para su comercialización incluye petróleo «sancionado» y «a bordo de buques» y añadió que el Gobierno interino venezolano «ha accedido a liberar» esos hidrocarburos. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que el pacto anunciado un día antes por el presidente estadounidense, Donald Trump, «trata del petróleo sancionado almacenado en barriles y buques debido al efectivo bloqueo impuesto por Estados Unidos» a Venezuela, como parte de las presiones al depuesto presidente, Nicolás Maduro.

Senador demócrata apunta a posibles acciones militares de EEUU en Cuba y Colombia El líder de la minoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schummer, mostró este miércoles su preocupación por las respuestas obtenidas de parte de la Administración de Donald Trump ante la posibilidad de que Washington realice también operaciones militares en países como Cuba y Colombia.

La Casa Blanca asegura que la primera opción con Groenlandia sigue siendo la diplomacia La Casa Blanca aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, en relación a su interés en tomar control sobre Groenlandia, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción del republicano.

Movilizaciones en Colombia El equipo de Televisión Canaria desplazado a la frontera entre Colombia y Venezuela nos ha contado las movilizaciones previstas esta tarde en Colombia para protestar por las amenazas de Estados Unidos. Vídeo RTVC.

Clavijo asegura que el Gobierno canario estará junto a los 70.000 canarios que están en Venezuela El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho hoy en una entrevista en directo en el Telenoticias 1 de Televisión Canaria, que el Gobierno está y estará pendiente de las necesidades de los 70.000 canarios que viven en Venezuela. Aseguró que se está en contacto con las 26 entidades canarias que trabajan en el país en distintos ámbitos para los residentes canarios por cualquier circunstancia que pudiera ocurrir. Recordó Clavijo que la situación «es complicada; hay miedo y no es una situación que dé tranquilidad».

Alemania, escéptica por los argumentos de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU El Gobierno alemán se mostró escéptico este miércoles sobre las explicaciones ofrecidas por el embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, en la sesión del Consejo de Seguridad del lunes, en la que se abordó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar. «Los EE.UU. no presentaron de forma convincente de que la operación fuera conforme con el derecho internacional», dijo en rueda de prensa el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, al comentar la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. En esa sesión «no se alcanzó una valoración conjunta», destacó Kornelius, que valoró las discusiones de la ONU como un «paso importante», también para que Alemania pueda hacer una valoración sobre lo ocurrido el sábado en Venezuela.

China remarca que sus «intereses legítimos» en Venezuela «deben ser protegidos» ante las pretensiones de EEUU El Gobierno de China ha remarcado que sus «derechos e intereses legítimos» en Venezuela, así como los de otros países, «deben ser protegidos», después de que haya transcendido una serie de «exigencias» de Estados Unidos en su plan de controlar su industria petrolera en detrimento de otros socios comerciales de Caracas. «La cooperación entre China y Venezuela es entre dos Estados soberanos, amparada por el Derecho Internacional y las leyes correspondiente. Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser protegidos», ha señalado la portavoz de la cartera de Exteriores, Mao Ming, este miércoles en rueda de prensa desde Pekín. En ese sentido, ha adelantado que las relaciones entre China y Venezuela se mantendrán como hasta ahora, al igual que con otros países de la región. «Seguiremos fortaleciendo la cooperación y el apoyo mutuo con los países de América Latina y el Caribe (…) «independientemente de cómo evolucione la situación», ha afirmado.

EEUU intercepta a petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, según informa la cadena CNN.

El Gobierno español urge a Europa a asumir «su propia soberanía» ante la situación internacional El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha urgido a que Europa alce la voz «unida y fuerte» y asuma «su propia soberanía», convirtiéndose en un «referente global» de paz, seguridad y multilaterialismo para que no triunfe «la ley de la selva«. Un mensaje que ha lanzado en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de 2026 después de la operación relámpago que lanzó EEUU el sábado en Venezuela y en la que capturó al presidente, Nicolás Maduro y su esposa. Tras mencionar también las intenciones de la Administración de Donald Trump de comprar Groenlandia sin descartar una acción militar, Albares ha insistido en que la única respuesta eficaz y viable tiene que ser europea: «Aislarnos del mundo es una opción destinada al fracaso».

Erdogan niega tener información de un supuesto plan de exilio de Maduro en Turquía El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha negado este miércoles todo conocimiento de supuestas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para ofrecer un exilio en Turquía al depuesto Nicolás Maduro, capturado y trasladado a Nueva York el pasado sábado. «De eso no hay nada. No nos ha llegado información al respecto», respondió el mandatario turco a preguntas de la prensa al salir de un discurso en el Parlamento de Ankara. El diario estadounidense Miami Herald publicó el pasado octubre que Washington había mantenido negociaciones con la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y con el general retirado Miguel Rodríguez Torres, para que encabezaran un Gobierno de transición mientras Maduro se exiliaba en Turquía o Catar. El pasado domingo, el diario The New York Times afirmó que Maduro rechazó en diciembre un ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para dejar el cargo e irse al exilio en Turquía. Turquía es el cuarto socio comercial de Venezuela, tras Estados Unidos, China y Brasil, y mantenía excelentes relaciones con el Gobierno de Maduro, al que Erdogan ha descrito en el pasado como un «hermano».

Milei: «Trump está rediseñando el orden mundial» El presidente argentino, Javier Milei, ha dicho que Estados Unidos no busca apropiarse del petróleo de Venezuela, consideró que el presidente Donald Trump «está rediseñando el orden mundial» e instó a «terminar con el socialismo asesino» en Venezuela, Cuba y Nicaragua. «Es muy interesante porque Trump está rediseñando el orden mundial y se dejó de pensar en términos de globalización para pensarse en términos de geopolítica. Y parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua», expresó Milei en el canal Neura. El mandatario añadió que «hay un reordenamiento y está claro que en ese reordenamiento hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros» y defendió su alineamiento con Estados Unidos: «Yo creo que nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica». Javier Milei. EP

Bélgica celebra la captura de Maduro pero cuestiona la forma y duda de los próximos pasos El primer ministro belga, Bart de Wever, celebró este miércoles la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, al considerar que «su lugar está en la cárcel«, si bien cuestionó «la forma» en que se llevó a cabo y los «pasos posteriores» tras su salida. «Nadie puede lamentar la salida de Maduro, a menos que sea de extrema izquierda. Su lugar está en la cárcel», afirmó De Wever en una entrevista en el medio belga VRT NWS, en la que calificó al líder chavista de «criminal, dictador y asesino«. Sin embargo, el primer ministro de Bélgica expresó dudas sobre los métodos empleados por la Administración estadounidense y también sobre los próximos pasos que seguirá el estado venezolano tras la captura.

Las petroleras de EEUU «no entrarán» pronto en Venezuela, pese al deseo de Trump, según los expertos Tras el ataque militar de Washington que llevó a la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ha insistido en que su deseo ahora es que las grandes petroleras estadounidenses vuelvan a extraer petróleo del país suramericano. Sin embargo, lejos del entusiasmo que sugiere el discurso político, el ánimo dentro de la industria petrolera es cauteloso. La incertidumbre respecto al futuro de Venezuela, sumado a la alta suma de inversión requerida para que el país suramericano vuelva a los niveles de producción de los años 90, mantiene -por ahora- a los pesos pesados a la orilla. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo: unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17% del total global. La mayor parte se encuentra en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para ser explotado. Revivir el sector y aumentar la producción requeriría una inversión de capital de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares anuales por los próximos 14 años, según un análisis publicado este lunes por la firma Rystad Energy.

EEUU aborda con Argentina y Ecuador la situación en Venezuela El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido en las últimas horas conversaciones con las autoridades de Argentina y Ecuador para abordar la situación en Venezuela. El viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, ha explicado que Rubio ha mantenido una conversación con su homólogo de Argentina, Pablo Quirno, para «discutir» la «operación», charla en la que ha trasladado al jefe de la diplomacia argentina el agradecimiento de Washington a Buenos Aires por su «continuada cooperación para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en la región». Rubio ha hablado además con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para abordar el ataque y «los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela», al tiempo que ha dado las gracias a Quito por «la asociación con Ecuador para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en el hemisferio». «Rubio ha mostrado el compromiso de Estados Unidos con continuar una cooperación estrecha para hacer avanzar la seguridad regional», ha agregado Piggot.

Periodistas venezolanos exigen libertad de los presos y de prensa para la democracia real La Asociación de Periodistas Venezolanos en España (Venezuelan Press) piden el respaldo de la sociedad y autoridades españolas para lograr la liberación inmediata de los «presos políticos» y garantías que aseguren un ejercicio libre de la profesión informativa como fundamentos de una democracia efectiva y plena en su país. «A pesar de la censura y el cierre de medios en Venezuela durante casi tres décadas, los periodistas venezolanos nos hemos mantenido inquebrantables en nuestro propósito de denunciar la realidad y los crímenes del régimen chavista y madurista«, dicen en un comunicado publicado este miércoles, tras la intervención militar estadounidense en el país sudamericano. En esta línea, los profesionales de la información se dirigen a la sociedad española, a los colegas de la prensa y a las autoridades políticas en este «momento histórico», dada la «importancia vital» de España como puente entre Europa e Hispanoamérica, referente informativo de quienes comparten la misma lengua.

España insiste en que «los recursos naturales de Venezuela son de los venezolanos» y en ofrecer su mediación El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que los recursos naturales son parte de la soberanía de Venezuela después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dejado claro su interés por el petróleo venezolano, al tiempo que ha reiterado el ofrecimiento de los «buenos oficios» de España para solventar la crisis venezolana. «Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano», ha sostenido tajante el ministro en una entrevista en ‘RNE’, recogida por Europa Press, tras defender que «la explotación de los recursos naturales es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un Estado». «Lo dice el Derecho Internacional y desde luego es lo que nosotros vamos a defender», ha añadido, horas después de que Trump haya anunciado que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos después de la operación militar del sábado en la que fue apresado el presidente Nicolás Maduro. Respecto a esto, Albares no ha querido pronunciarse sobre si el mandatario venezolano está detenido o secuestrado. «Yo no le voy a poner calificativos«, ha afirmado, esgrimiendo que como jefe de la diplomacia no debe hacerlo. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Machado afirma que su coalición está «lista y dispuesta» para liderar Venezuela La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política «debería liderar Venezuela» tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos. «Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo», dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro. Machado, exlegisladora, ganó las primarias para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. El gobierno le prohibió presentarse, pero el diplomático retirado Edmundo González la sustituyó. Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de los comicios después de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos. Durante la entrevista con CBS, Machado recalcó que «el pueblo de Venezuela ya ha elegido» quién debería asumir el gobierno de Caracas ahora que Maduro ha dejado el poder. Imagen de archivo de María Corina Machado

China pide respetar la Carta de la ONU ante las amenazas de EEUU sobre Groenlandia China defendió este miércoles que las relaciones entre países deben regirse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, al ser preguntada por las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre una posible acción militar para hacerse con el control de Groenlandia. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning se limitó a señalar que «la parte china ha abogado de forma consistente por gestionar las relaciones entre Estados de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU», sin entrar en más detalles. La respuesta se produjo después de que desde Washington se volviera a plantear la posibilidad de utilizar medios militares para controlar Groenlandia, en un contexto de creciente presión diplomática y retórica por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha justificado su interés por la isla por motivos de «seguridad nacional» y para «disuadir a China».

Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN. Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa. Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido. Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios. Operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y les brindaron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo, según las fuentes.

Pekín denuncia «intimidación» de EEUU al exigir a Venezuela romper con China China denunció este miércoles lo que calificó de «intimidación» por parte de Estados Unidos al supuestamente exigir a Venezuela que rompa sus relaciones económicas con Pekín como condición para explotar y comercializar su petróleo, y defendió que el país sudamericano es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó en rueda de prensa que Venezuela «es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio», al ser preguntada por las informaciones publicadas por la cadena estadounidense ABC News sobre supuestas exigencias de Washington a Caracas. Según esos reportes, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, habría reclamado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ponga fin a sus vínculos con China, Rusia, Irán y Cuba y que se asocie exclusivamente con Estados Unidos en el sector petrolero.

Delcy Rodríguez designa al nuevo jefe de Guardia de Honor y de contrainteligencia militar La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ah designado al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El nombramiento fue informado en un mensaje en Telegram por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien indicó que González López sustituye en el cargo de la Guardia de Honor al mayor general Javier Marcano Tábata. En este sentido, afirmó que Rodríguez «expresó su reconocimiento» al militar por «la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones». «Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República», agregó Ñáñez.

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia, según la cadena ABC La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC. De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado. De acuerdo con uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EE.UU. cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.

Rusia envía submarino para escoltar el petrolero que EEUU trata de confiscar Rusia envió un submarino para escoltar un petrolero que EE.UU. intentó confiscar frente a las costas de Venezuela, informa hoy The Wall Street Journal (WSJ). Según el diario, que cita como fuente a un funcionario estadounidense, Moscú ha enviado un submarino y otros medios navales para escoltar al petrolero, anteriormente conocido como «Bella 1», que lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington a buques sancionados cerca de Venezuela. El barco no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Aunque el barco está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo ha perseguido hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo (la conocida como flota fantasma), incluyendo el que procede del mercado negro vendido por Rusia.

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, dirigido por la hasta ahora ex ‘número dos’ de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano «entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado». «Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos», ha señalado en su plataforma Truth Social. El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo «se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos».

Manifestación de familiares de presos colombianos en las cárceles venezolanas en la frontera con Venezuela Familiares de 19 colombianos presos en Venezuela se han concentrado en la frontera entre los dos países para reclamar su liberación. Los manifestantes reclaman la liberación de sus familiares en el puente fronterizo después de que Colombia haya intensificado la vigilancia militar en la zona tras el ataque de Estados Unidos el pasado sábado.

Los periodistas internacionales reclaman mayor libertad para informar de Venezuela Cientos de periodistas informan desde la frontera de Venezuela con Colombia sobre la situación del país bolivariano tras el ataque del pasado sábado de Estados Unidos que acabó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La Fiscalía de Venezuela abrirá una investigación por las muertes registradas durante el ataque de Estados Unidos El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ha calificado esta operación militar como una «agresión terrorista». Ha dicho que la Constitución y el derecho internacional garantizan la inmunidad de Nicolás Maduro debido a su cargo como presidente. Según Saab, «la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (…) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal», ha afirmado ante representantes de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Informa: Lila Vanorio.

Pedro Sánchez hablará con Delcy Rodríguez y con Edmundo González para facilitar la transición El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que tiene intención de hablar tanto con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como con la oposición política de este país, en concreto con Edmundo González, para facilitar la transición. Sánchez, en su primera rueda de prensa tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, ha subrayado que España puede jugar un papel de mediación y ha vuelto a criticar duramente la acción llevada a cabo por Estados Unidos, que calificó de «ilegal» y que lamentó que, como otras anteriores, se haya debido a la «sed de petróleo». El jefe del Ejecutivo, ha comparecido ante los periodistas en la embajada española en París tras la reunión en la capital francesa de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. Sánchez también ha explicado que quiere tener interlocución tanto con Delcy Rodríguez como con Edmundo González, y ha recordado que vive en España. Yoan Valat/Reuters.

Un clavel rojo ocupará el asiento de la esposa de Maduro en el Parlamento venezolano El curul (asiento) de la diputada Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro y quien fue capturada junto a él durante un ataque de tropas estadounidenses, será ocupado por un clavel rojo. «Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, para recordar el compromiso de luchar todos los días para que retorne a su curul, hemos tomado la decisión, impartida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de colocar un clavel rojo en su curul», ha comentado el legislador Pedro Carreño durante una reunión entre la junta directiva del Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En ese sentido, Carreño ha asegurado que trabajarán «sin descanso hasta» tener de vuelta a Maduro y a Flores. «Es nuestro reto, es nuestro desafío y queremos compartirlo con ustedes magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», añadió el diputado durante el encuentro que fue convocado para informar al TSJ sobre el inicio del año legislativo para el período 2026-2031.

España asegura que es un precedente «preocupante» la acción militar de EE.UU. en Venezuela España advierte este martes ante el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la operación de las fuerzas armadas de EE.UU. que el 3 de enero capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sienta un precedente «preocupante» para la seguridad de la región. La observadora permanente de España ante la OEA, Carmen Montón, ha asegurado que lo acontecido en Caracas pone en riesgo «la paz y la seguridad regional» y ha recordado que los recursos naturales del país «son parte de su soberanía».

El Gobierno de Trump informará sobre la captura de Maduro a ambas Cámaras del Congreso Altos cargos del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informarán este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar de captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Las sesiones informativas al Senado y la Cámara de Representantes se realizarán a puertas cerrada en un área de comunicaciones segura, según una fuente con conocimiento de los hechos citada por la cadena CNN. Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, la fiscal general, Pam Bondi, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, encabezarán las reuniones sobre la operación, bautizada por Washington como ‘Resolución Absoluta’.

La Fiscalía de Venezuela anuncia investigación sobre «decenas» de muertes tras el ataque de EEUU El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la designación de tres funcionarios de su despacho para investigar las «decenas» de muertes ocurridas en el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. «Hemos designado, como Ministerio Público, a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana», ha indicado en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la inauguración de una nueva legislatura del Parlamento venezolano. Hasta el momento, Caracas no ha precisado la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos.

España, el país europeo, preferido por los venezolanos para encontrar libertad y trabajo La mayoría de venezolanos que emigran a Europa para huir de la persecución política o en busca de una mayor libertad y seguridad o una vida mejor lo tienen claro al elegir destino: España, donde esta comunidad es, con grandísima diferencia, la más numerosa del Viejo Continente. Y no deja de crecer. El censo oficial español del 1 de enero de 2025 registraba 377.809 venezolanos, con un incremento del 16,2 % en un solo año y casi diez veces más desde 2014, cuando eran poco más de 40.500. De este modo, la comunidad venezolana representa actualmente el 5,5 % de todos los extranjeros. El Observatorio Permanente de la Inmigración ha registrado en su último estudio que a finales de 2024, 212.748 disponían de algún tipo de documentación de residencia en vigor. La mayoría se concentra en las dos provincias más pujantes económicamente: Madrid (33 %) y Barcelona (11,3%).

Colombia decide esperar a que Venezuela decida su futuro antes de reconocer a Delcy Rodríguez El Gobierno colombiano esperará a que los venezolanos decidan su futuro político antes de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de ese país tras la detención por Estados Unidos de Nicolás Maduro, ha comentado la canciller colombiana, Rosa Villavicencio. «Solamente los venezolanos desde su soberanía podrán decidir su destino. En el momento actual, ante la falta del presidente Maduro, ha sido elegida, continúa en el cargo (de jefa de Estado) la vicepresidenta. Eso obedece al ordenamiento político interno de ese país», manifestó la canciller en una rueda de prensa en Bogotá. Rodríguez, hasta este lunes vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, juró como presidenta encargada del país dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

Preocupación en la ONU por el menoscabo a la soberanía de una nación El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha reunido de urgencia para valorar la situación producida tras la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos. Desde la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU aseguran sentir una profunda preocupación ante el menoscabo a la soberanía de una nación y a los principios que rigen el derecho internacional. Informa: Redacción Informativos RTVC

Se mantiene la tensión en Venezuela Se mantiene la tensión en torno a Venezuela. Las ultimas declaraciones de Donald Trump descartan por el momento elecciones. Ayer tomaba posesión Delcy Rodríguez en un momento en el que es casi imposible para los periodistas extranjeros acceder al país. Un equipo de esta casa se encuentra ya desplegado en la frontera con Colombia. Informa: Redacción Informativos RTVC

Edmundo González analiza con Felipe González la transición democrática en Venezuela El opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha conversado con el expresidente del Gobierno español, Felipe González, sobre la transición democrática en Venezuela tras la intervención militar norteamericana y el traslado de Nicolás Maduro a EE.UU., donde está acusado de narcotráfico y otros delitos. «Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial», escribió González Urrutia en la red X este martes. La democracia, prosigue el mensaje, se construye con «principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos».

España pide a Delcy Rodríguez la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos españoles en ese país, según ha adelantado el diario ‘El Español’ y han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. La gestión se ha realizado tras la asunción del poder en Venezuela de la hasta ahora vicepresidenta, que juró ayer su cargo ante la Asamblea Nacional después de que su antecesor Nicolás Maduro fuera apresado el sábado por fuerzas norteamericanas y conducido a los Estados Unidos. Las mismas fuentes han indicado que la petición se ha hecho a través de una «nota verbal» enviada al Gobierno venezolano como modo a insistir, en esta nueva circunstancia, en que España «no va a cejar» en sus esfuerzos para lograr la liberación de los presos. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Imagen Reuters

Partido de Machado considera «ineludible» la liberación de presos políticos en Venezuela El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y nobel de la Paz, María Corina Machado, consideró este martes «ineludible» la liberación de los presos políticos, que la ONG Foro Penal cifra en 863, en un momento en el que el país abre una nueva etapa tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y el nombramiento como presidenta encargada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

La UE mantendrá contacto con Gobierno de Rodríguez para defender intereses y principios La Unión Europea (UE) afirmó este martes que mantendrá los contactos con el Gobierno de Delcy Rodríguez, como venía haciendo con unas autoridades venezolanas que no consideraba legítimas, con el objetivo de “salvaguardar sus intereses y defender sus principios”. “Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora, aunque no hayamos reconocido la legitimidad del presidente (depuesto por Estados Unidos, Nicolás) Maduro, y lo mismo en el caso de Delcy Rodríguez”, ahora la nueva presidenta encargada de Venezuela, indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

La ONU rechaza las justificaciones de EEUU para su ataque contra Venezuela El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este martes que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela «socava» los principios del Derecho Internacional sobre evitar el uso de la fuerza para resolver las disputas y ha rechazado las justificaciones de Washington para estas acciones. «La operación militar estadounidense en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional: los Estados no deben usar la fuerza para promover sus reivindicaciones territoriales o demandas políticas», ha afirmado, después de un ataque que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de EEUU El ministro de Sanidad de Brasil, Alexandre Padilha, ha anunciado el envío de un paquete de ayuda a Venezuela, principalmente con material sanitario, tras el ataque perpetrado el fin de semana por Estados Unidos y que derivo en la captura del presidente del país, Nicolás Maduro. Padilha ha indicado que entre estos materiales destacan los equipos y medicamentos destinados a pacientes con problemas renales dado que las acciones del Ejército estadounidense se saldaron con la destrucción de un centro de distribución.

Trump rechaza convocar elecciones próximamente en Venezuela y reitera que es él quien está al mando El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en descartar la posibilidad de una convocatoria electoral en Venezuela a corto plazo tras la incursión en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un evento tras el que el inquilino de la Casa Blanca ha declarado que es él mismo quien está al mando el país caribeño. «Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar», ha afirmado el magnate republicano en una entrevista para la cadena NBC en la que desechado el plazo de un mes sugerido en una de las preguntas: «No, llevará un tiempo». «Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere», ha agregado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen Reuters

Panamá y Paraguay proponen abrir un diálogo en la región para «una transición democrática» en Venezuela Los presidentes de Panamá y Paraguay, José Raúl Mulino y Santiago Peña, respectivamente, han propuesto la apertura de un diálogo regional para una «transición democrática» en Venezuela a raíz del ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya trasladado a territorio estadounidense. «El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo hoy una conversación por vía telefónica con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en la que coincidieron en que es necesario realizar, en el corto plazo, una conversación entre los mandatarios de la región sobre una transición democrática en Venezuela», ha dicho la Presidencia panameña.

Colombia informa a EEUU de que seguirá «cooperando en la lucha contra el narcotráfico» El Gobierno de Colombia ha comunicado a las autoridades de Estados Unidos que seguirá «coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico«, después de que el presidente Donald Trump afirmara en la víspera que le «suena bien» la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en Venezuela, en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y bombardearon varios puntos del país. «El gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hacen saber al gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos, para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos«, ha afirmado el ministro de Interior, Armando Benedetti, en una declaración grabada junto al titular de Justicia, Andrés Idárraga, y difundida en la red social X. Los ministros colombianos de Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Andrés Idárraga, realizan una declaración conjunta. Imagen Europa Press

La crisis en Venezuela abre una vía para que India sustituya el petróleo ruso sancionado La intervención de Estados Unidos en Venezuela y una posible instauración de una administración interina bajo supervisión de Washington podrían abrir una válvula de escape para la seguridad energética de la India, a la hora de sustituir sus importaciones de crudo ruso por petróleo venezolano. Este giro permitiría a Nueva Delhi esquivar la «guerra arancelaria» amenazada por la administración de Donald Trump, que ha impuesto tasas del 50 % a los bienes indios si el país continuaba comprando crudo a Moscú. Caracas puede ofrecer a las refinerías indias acceso renovado al crudo pesado venezolano (tipo Merey 16), considerado el sustituto técnico ideal para alimentar los complejos de alta tecnología del país, como los operados por Reliance Industries, que hasta ahora dependían del suministro ruso para mantener sus márgenes de beneficio.

Machado quiere volver a Venezuela y alega que «la transición debe avanzar» La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha afirmado que está tratando de regresar a su país «lo antes posible» y ha expresado su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque ha subrayado que «la transición debe avanzar», si bien evitando, al tiempo, valorar la hoja de ruta establecida por el inquilino de la Casa Blanca. «Quiero expresar nuestra profunda gratitud por su valiente misión, las acciones y los logros históricos que ha tomado contra estos narcoterroristas para comenzar a desmantelar la estructura y llevar a Maduro ante la justicia», ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena Fox en la que ha reconocido que no habla con Trump desde el pasado 10 de octubre, con motivo del anuncio de que sería ella la galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora venezolana María Corina Machado (archivo). REMITIDA / HANDOUT por VENTE VENEZUELA

China acusa a EE.UU. de anteponer su ley interna al derecho internacional por Venezuela China acusó este martes a Estados Unidos de anteponer su legislación interna al derecho internacional en el caso de Venezuela y sostuvo que ningún país puede situar sus normas domésticas por encima de las reglas internacionales ni erigirse en árbitro del orden jurídico global. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que la actuación de Washington en Venezuela «viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales», al referirse a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense.

Imágenes de los disparos cerca del palacio presidencial de Miraflores en Caracas Los disparos escuchados por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en Venezuela, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona. Tras el incidente, la tranquilidad ha vuelto a las calles de Caracas. Informa: Redacción Informativos RTVC

Trump abre la puerta a reembolsar a las petroleras estadounidenses por operar en Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que cree que la industria petrolera estadounidense podría poner «en marcha» operaciones de mayor magnitud a las desarrolladas actualmente en Venezuela en menos de 18 meses, aunque supondría «una enorme cantidad de dinero» que las empresas norteamericanas podrían recuperar por medio de sus ingresos o siendo «reembolsadas» por la propia Administración Trump. «Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero será una gran inversión», ha declarado Trump en una entrevista con la cadena estadounidense NBC en la que ha subrayado que «se tendrá que gastar una enorme cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo harán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de los ingresos».

Trump rechaza convocar elecciones próximamente en Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en descartar la posibilidad de una convocatoria electoral en Venezuela a corto plazo tras la incursión en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un evento tras el que el inquilino de la Casa Blanca ha declarado que es él mismo quien está al mando el país caribeño. «Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar», ha afirmado el magnate republicano en una entrevista para la cadena NBC en la que desechado el plazo de un mes sugerido en una de las preguntas: «No, llevará un tiempo». «Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere», ha agregado. Por otra parte, ha apuntado al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con «diferentes conocimientos» que supervisará el papel de Washington en Venezuela. Con todo, ha contestado con un conciso «yo» a la pregunta de quién es el responsable último de la gestión estadounidense en el país caribeño. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Delcy Rodríguez visita tumba de Hugo Chávez La líder chavista Delcy Rodríguez visitó la tumba del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), en Caracas, tras juramentarse como mandataria encargada, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos tras un ataque militar a la capital venezolana y otras regiones del país. En una nota de prensa, publicada en la web de la Vicepresidencia, se explicó que Rodríguez hizo un recorrido por el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, donde hizo un recorrido por todo el lugar, hasta llegar al monumento donde reposan los restos de Chávez. En este acto estuvo acompañada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez; el ministro del Despacho de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicealmirante Anibal Coronado. Rodríguez, de acuerdo a la nota de prensa, ratificó ante el sarcófago su compromiso de lealtad a los «ideales independentistas y su determinación de continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar de la paz».

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las «valientes acciones» que, según dijo, condujeron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News

Venezuela está en tranquilidad, dice fuente informada tras tiros cerca a sede presidencial Los disparos escuchados por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, dijo una fuente informada, tras aclarar que Venezuela «se encuentra en total tranquilidad». La fuente indicó que la «Policía emitió disparo de forma disuasiva» ante la presencia de los drones, y subrayó que «no ocurrió ningún enfrentamiento». «Todo el país se encuentra en total tranquilidad», concluyó. Más temprano, en redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Se escuchan ráfagas de disparos en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela Ráfagas de disparos se escucharon en la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE. En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas. El incidente tiene lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos. El ministro de Defensa de Venezuela , Vladimir Padrino López, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, la presidenta interina Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado presidente Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminan juntos en la Asamblea Nacional, en Caracas,

Colombia intensifica la vigilancia en la frontera con Venezuela El Gobierno de Colombia despliega 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Gustavo Petro ha ampliado el dispositivo de seguridad ante las palabras de Trump que sugerían una posible acción militar contra Colombia. Informa: Samuel López/Berni Rodríguez/Guada Marrero.

Delcy Rodríguez asume la presidencia de Venezuela La nueva presidenta ha asegurado que no va a descansar «para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente», así como para «garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política». Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro. La también ministra de Hidrocarburos ya presidió su primer consejo de ministros en la víspera y designó una comisión, presidida por su hermano e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del mandatario y su esposa en Estados Unidos. Informa: Lila Vanorio.

El secretario de Energía de EEUU se verá esta semana con petroleras para hablar de Venezuela El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunirá esta semana con ejecutivos del sector petrolero de su país para conversar sobre cómo revivir la industria del crudo en Venezuela, según informaron diversos medios. La reunión se dará en el marco de una conferencia sobre el sector energético organizada por el grupo de banca de inversión Goldman Sachs en Miami. Al simposio asistirán directivos de las principales petroleras de EE.UU., incluyendo Chevron y ConocoPhillips. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, en torno a 300–303 mil millones de barriles, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas.

La Asamblea Nacional de Ecuador respalda una transición democrática en Venezuela La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador ha aprobado este lunes una resolución en la que respalda la transición democrática en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En la resolución se expresa la solidaridad de Ecuador con el pueblo venezolano y se reafirma «el respaldo a una transición democrática, con pleno respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías del Estado de Derecho». Además, se manifiesta el «rechazo expreso, categórico e inequívoco frente a cualquier forma de encubrimiento, relativización o silencio político respecto de organizaciones criminales que operan desde el poder en Venezuela, cuyas acciones han tenido impactos directos en Ecuador».

Colegio de Periodistas de Venezuela denuncia la detención de ocho informadores El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela ha denunciado la detención de al menos ocho reporteros y trabajadores de la prensa, quienes, en su mayoría, seguían este lunes la instalación del nuevo período legislativo 2026-2031 de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y los actos de calle paralelos. En su cuenta de X, el CNP precisó que, de los ocho detenidos, tres ya fueron liberados y urgió a las autoridades venezolanas para que los demás que permanecen arrestados «sean puestos en libertad inmediatamente». Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que «no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración sistemática de derechos fundamentales», tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses. En un comunicado publicado en su cuenta de X, el CNP exigió la liberación de 23 periodistas y trabajadores de la prensa que, advirtió, han sido detenidos en el país «de manera injusta y arbitraria», como consecuencia de su labor informativa. A esta situación, prosiguió, se suma el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en Internet, algo que consideró como una «forma de censura estructural que restringe el pluralismo informativo».

El petróleo Brent sube un 1,66 % tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela El barril del crudo Brent para entrega en marzo subió este lunes un 1,66 %, hasta los 61,76 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres, impulsado por las tensiones geopolíticas en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en ese país y la captura del presidente Nicolás Maduro. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,01 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la negociación del pasado viernes, cuando cerró a 60,75 dólares. El Brent inicia la semana en verde y aunque comenzó la jornada con caídas de alrededor del 0,62 %, acabó repuntando a lo largo de la sesión, mientras los inversores evaluaban el posible impacto de la situación en Venezuela en los flujos de crudo del país, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. El mercado sigue con atención la situación en Venezuela, que además de sus importantes reservas de crudo es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El Parlamento venezolano inicia legislatura con Maduro preso en EEUU como telón de fondo La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela ha comenzado este lunes una nueva legislatura de cinco años bajo el control del chavismo y con la ausencia de Nicolás Maduro, quien fue capturado el sábado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses y hoy compareció ante un tribunal de Nueva York para su primera audiencia en el país norteamericano. Durante el primer año del quinquenio, la junta directiva de la AN estará toda en manos del chavismo, encabezada por el diputado y jefe negociador oficialista, Jorge Rodríguez, cuya hermana, Delcy Rodríguez, es ahora mandataria encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El puesto de segunda vicepresidenta estará ocupado por Grecia Colmenares, secretaria general de la Juventud del partido gobernante PSUV, quien también se comprometió con el retorno del «más valiente de los valientes», en referencia a Maduro, y de Flores.

Lula habló por teléfono con Delcy Rodríguez el sábado tras la captura de Maduro El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hablado por teléfono el sábado con la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, poco después de la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, han informado fuentes oficiales. Ambos conversaron «rápidamente» sobre «lo que estaba ocurriendo» en el país caribeño, que acababa de ser bombardeado por EE.UU. en el marco de una operación militar unilateral para arrestar a Maduro y llevarlo ante la Justicia de Nueva York por «narcoterrorismo», entre otros cargos, confirmaron a EFE fuentes de la Presidencia brasileña. Lula, referente de la izquierda de América Latina, se ha mostrado crítico con la intervención estadounidense en Venezuela, pues a su juicio supone una «afrenta gravísima a la soberanía» de esa nación y sienta un «precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional». «Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo», expresó el líder progresista en una primera manifestación. Brasil reconoció el mismo sábado a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela en ausencia de Maduro.

Concentración de la población venezolana por fuera de la Asamblea Nacional Miles de venezolanos acuden a las puertas de la Asamblea Nacional durante la toma de posesión de Delcy Rodríguez como nueva presidenta del país.

Delcy Rodríguez asegura que viene «con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria» La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha jurado este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses. Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas «horas terribles de amenazas contra la estabilidad», no va a descansar «ni un minuto para garantizar la paz». Delcy Rodríguez jura su cargo como presidenta de Venezuela. Reuters

El presidente del Parlamento venezolano dice que trabajará para traer a Maduro de vuelta El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha dicho este lunes tras ser reelegido que trabajará para traer de vuelta al mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos. Durante el acto de instalación del nuevo período legislativo 2026-2031, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez aseguró que su función en los próximos días será recurrir a «todos los procedimientos» y ante «todas las tribunas y a todos los espacios» para lograr traer de vuelta a Maduro. Además, el jefe del Parlamento lamentó que el escaño de Flores, diputada electa por el chavismo, este vacío, al tiempo que ha considerado estar en «deuda con su valentía» y ha afirmado que esa «deuda solo será saldada» cuando ella regrese a Venezuela.

Decenas de personas protestan en Lisboa contra la captura de Maduro Varias decenas de personas han protestado este lunes en Lisboa contra el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura el pasado sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los manifestantes, en su mayoría portugueses, se han concentrado delante de la estatua de Simón Bolívar, que se encuentra en la céntrica Avenida da Liberdade, con cánticos como «Venezuela no se rinde, la soberanía no se vende», «Venezuela no está sola» y «Venezuela soberana y bolivariana», Entre los asistentes también se podían ver carteles con fotos de Maduro y mensajes pidiendo su liberación, pancartas en las que exigían la no intervención estadounidense, así como banderas venezolanas y cubanas. La protesta fue convocada por varias organizaciones, entre ellas el Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación (CPPC), contra «las amenazas y las agresiones de Estados Unidos», así como para pedir a la comunidad internacional y al Gobierno portugués que condenen sus acciones.

Paraguay llama al retorno de la democracia en Venezuela tras la «salida» de Nicolás Maduro Paraguay ha llamado este lunes al retorno de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Venezuela tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro, al que ha acusado de liderar una estructura de narcoterrorismo que, afirmó, constituye «una amenaza» para la región latinoamericana. «Se debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de derecho en Venezuela, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana», ha dicho el ministro paraguayo ante las Naciones Unidas, José Pereira, durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada para discutir el tema venezolano. En este sentido, Pereira apuntó que permitir que las «autoridades legítimamente electas» asuman el poder, en alusión al opositor Edmundo González, que ha denunciado en reiteradas oportunidades un presunto fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, constituye un paso fundamental «para la estabilidad» de la región.

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro

El Gobierno venezolano queda en manos de Delcy Rodríguez, designada por el Supremo como presidenta encargada, con la venia de EE.UU. siempre que se «porte bien», como ha dicho el presidente Donald Trump, que parece haber descartado elecciones pronto porque «el país es un desastre» y «nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero». Delcy Rodríguez es la nueva presidenta de Venezuela. Reuters.

Maduro y su esposa volverán a comparecer ante el juez el 17 de marzo El juez federal, Alvin Hellerstein, al frente del caso contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ha ordenado este lunes que la próxima comparecencia tenga lugar el 17 de marzo. El magistrado decretó la fecha de la segunda audiencia de Maduro y Flores ante una corte estadounidense después de que ambos compareciesen, dos días después de ser trasladados a Estados Unidos, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY). La primera comparecencia, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio. En esta visita a la corte, Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos. La acusación, presentada originalmente en 2020, fue ampliada en los últimos día y se incluyó a la primera dama, que antes no figuraba en los cargos. Flores está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red. El pasado sábado, fuerzas estadounidenses entraron en Venezuela y detuvieron a Maduro y a Flores en Caracas para trasladarlos a Nueva York y que rindiesen cuentas antes la justicia del país. El SDNY es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado.

La mayor coalición opositora de Venezuela califica de «ilegítimo» al nuevo Parlamento La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela que apoya a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, ha calificado de «ilegítima» a la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), instalada este lunes para el período legislativo 2026-2031 y dominada por una mayoría chavista.

EEUU está ya «haciendo preparativos» para la posible reapertura de su embajada en Caracas El Departamento de Estado de EE.UU. ha confirmado que ya se están «haciendo los preparativos necesarios» para reabrir la embajada en Caracas a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Como dijo el presidente (estadounidense, Donald) Trump, estamos haciendo los preparativos necesarios para permitir la reapertura en caso de que tome esa decisión», ha explicado un portavoz del Departamento de Estado. El propio Trump ha dicho a los medios a bordo del Air Force One que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en Venezuela. La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con EE.UU. Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, asistió a Assange en el caso Wikileaks El abogado del presidente venezolano Nicolás Maduro, que se ha declarado este lunes no culpable de narcoterrorismo en un tribunal federal de Nueva York, es Barry Pollack, un letrado de alto perfil conocido por clientes como Julian Assange, a quien defendió en el caso Wikileaks. Pollack se ha presentó hoy como defensa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se tramita el caso del Gobierno de EE.UU. contra Maduro, en medio de una gran expectación mediática tras su captura el pasado sábado en una operación nocturna en Caracas y trasladado al país. En esta primera audiencia, Pollack ha dichojo que «por el momento no solicitará la libertad bajo fianza» pero cuestionó la «legalidad de la abducción militar» de su cliente, ya que se trata del «jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio». Barry Pollack, abogado de Nicolás Maduro. EP.

España denuncia ante la ONU un «precedente muy preocupante» para la paz España ha denunciado este lunes que las acciones como la intervención estadounidense en Venezuela son «un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional», y ha recordado que «los recursos naturales del país son parte de su soberanía». El embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez Hernández, se ha expresado en este sentido con motivo de la reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela del sábado pasado. Gómez Hernández ha subrayado la «profunda preocupación» de España por lo ocurrido en Venezuela y citó al secretario general de la ONU, António Guterres, para decir que constituye un «precedente muy preocupante con implicaciones para la región y para el mundo». «El respeto a los principios de la carta de Naciones Unidas, en particular a la soberanía integridad territorial de los Estados y a la prohibición del uso y amenaza de la fuerza es indispensable para garantizar la convivencia internacional», ha apuntado Gómez Hernández. Por eso, España ha defendido la vigencia de un orden internacional «basado en reglas» y el arreglo pacífico de las controversias, conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

Diputados opositores electos exigen cese de «criminalización a la disidencia» en Venezuela Un grupo de diputados opositores electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada nuevamente por el chavismo, exigió este lunes el cese de la «criminalización a la disidencia» en Venezuela, durante el acto de instalación del período legislativo 2026-2031. Stalin González, quien lideró el pronunciamiento, ha reclamado también la liberación de los presos políticos, cifrados en 863 por la ONG venezolana Foro Penal, que se dedica a la defensa de los arrestados por estos motivos. «No seremos cómplices ni aceptamos una institucionalidad de fachada. Nos declaramos hoy y siempre creyentes de la ley, del voto como herramienta democrática y del reencuentro de todos los venezolanos», ha dicho González, en un discurso leído en nombre de otros 12 diputados que se deslindaron de la mayor coalición opositora, que apoya a los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Además, ha asegurado que él y su grupo son la voz de millones de venezolanos que «han sido silenciados» y de aquellos que por «temor prefieren no hablar» o tuvieron que buscar oportunidades fuera de Venezuela, en referencia a los migrantes. «Queremos que ellos sepan, nuestros hermanos que están afuera, que su sufrimiento no es silente. Estamos aquí para ponerle luz y voz a los verdaderos problemas del país y no para validar el desastre de la inercia», ha leído el diputado. Entre los 12 diputados opositores, sin incluir a González, está Henrique Capriles, dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela.

Cuba sostiene ante la ONU que el ataque de EEUU a Venezuela fue un acto «bárbaro» El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, ha calificado este lunes como un «acto inaceptable y bárbaro» el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación de Venezuela, Soberón ha acusado a Estados Unidos de querer imponer un «Gobierno títere funcional a sus objetivos rapaces, en particular el acceso a los recursos naturales» del país suramericano y sostuvo que las acciones de Washington representan un «irrespeto absoluto a la carta de la ONU y al derecho internacional». El representante caribeño, por otro lado, ha confirmado que los 32 militares cubanos que fallecieron durante el ataque estadounidense, «cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos».

Maduro dice que sigue siendo el presidente de Venezuela y que es un prisionero de guerra El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado hoy en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que sigue siendo el presidente de ese país y que se considera «un prisionero de guerra». «Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas», ha dicho Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se han declarado no culpables de los cargos que afrontan.

Nicaragua reclama ante la ONU «la liberación inmediata» de Nicolás Maduro Nicaragua ha reclamado ante el Consejo de Seguridad de la ONU «la liberación inmediata» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, después de una operación militar estadounidense en Venezuela que supuso su arresto y traslado a Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo. «Nicaragua respalda lo expresado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que pide la liberación inmediata del presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente de la patria, Cilia Flores», ha afirmado el representante permanente de Nicaragua ante la ONU, Jaime Hermida. Durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación de Venezuela tras la captura y extracción en ese país el sábado pasado de Maduro y su esposa, Hermida ha recordado que América Latina y el Caribe es una «zona de paz (que) debe ser absolutamente respetada por todos los gobiernos del mundo sin excepción y en especial por los miembros de este Consejo de Seguridad responsable por la paz y seguridad internacionales».

Erdogan dice que ha transmitido a Trump la «sensibilidad» de Turquía respecto a Venezuela El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha transmitido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la «sensibilidad» de su país respecto a Venezuela, y le ha pedido evitar la desestabilización del país latinoamericano. «En una llamada telefónica, le hemos transmitido a Trump la sensibilidad de nuestro país respecto a Venezuela» ha dicho Erdogan en un discurso a la nación transmitido en directo en la cadena NTV, al terminar la primera reunión del gabinete ministerial del año. «Hemos subrayado que Venezuela no debe derivar hacia la inestabilidad», agregó Erdogan, cuyo país cuenta como uno de los principales aliados políticos de Venezuela y también es uno de sus mayores socios comerciales. Erdogan ha recordado que en el pasado había demostrado a menudo su amistad con el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reiteró que Turquía «continuará respaldando al pueblo amigo de Venezuela en su lucha por la paz, el bienestar y el desarrollo».

Protestas a favor y en contra de la captura de Maduro generan tensión en Roma Decenas de personas se han manifestado este lunes en Roma en sendas protestas a favor y en contra de la captura el pasado sábado por Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una de las cuales derivó en momentos de tensión. En la protesta convocada por el mayor sindicato del país, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), en protesta a lo que consideran el «secuestro» de Maduro, dos personas se encararon y se lanzaron fuertes reproches que acabaron con la intervención de la policía. «Llevo once años aquí en Italia, once años sin ver a mi familia, ¿Gracias a quién? A Maduro», lamentó el venezolano, que portaba una pancarta en contra del mandatario, mientras Aimone, italiano, le reprochaba: «Estáis aquí celebrando el bombardeo de vuestro país, vendepatrias asquerosos. Eso es lo que estáis haciendo. Habéis huido de Venezuela en lugar de defender vuestro país», atacó. El sindicato ha comenzado después una movilización que ha reunido a unas cien personas, prácticamente todos italianos, para protestar contra «una violación del derecho internacional» y criticar la posición de la primera ministra, Giorgia Meloni. «Todos los países agredidos por EE.UU en los últimos años están en la lista de los diez mayores productores de petróleo», ha denunciado Aimone, al agregar, en referencia a la respuesta del Ejecutivo italiano: «Es vergonzoso llamar legítima a una operación de defensa cuando es evidentemente una agresión declarada y ostentosa».

Panamá pide una «interinidad» breve en Venezuela y que asuma el poder González Urrutia Panamá pide una «interinidad limitada en el tiempo» en Venezuela orientada a que el opositor Edmundo González Urrutia asuma el Gobierno que, sostuvo, ganó en las urnas en julio de 2024 y cuya popularidad ha aumentado en «sectores policiales y militares» venezolanos. El planteamiento lo hizo el embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación de Venezuela tras la captura y traslado a Estados Unidos el sábado pasado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajo cargos de narcoterrorismo.

El abogado de Maduro afirma que «por el momento no solicitará la libertad bajo fianza» Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado en el tribunal de Nueva York que «por el momento no solicitará la libertad bajo fianza» para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Argentina apoya en la ONU la captura de Maduro y dice que era una amenaza para la región El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, ha expresado ante el Consejo de Seguridad el apoyo de su gobierno al ataque estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. También, ha subrayado que su «régimen ilegítimo» ha constituido una amenaza directa tanto para su país como para toda la región. «El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro», expresó Tropepi, replicando las declaraciones emitidas por el presidente argentino, Javier Milei, tras el ataque estadounidense del pasado sábado.

Brasil condena la intervención en Venezuela y rechaza la creación de «protectorados» Brasil condena la «intervención armada» estadounidense en territorio venezolano, y ha comentado que no cree que la solución a la crisis en el país radique en «la construcción de protectorados» sino de «soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo» de Venezuela. El representante permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Sérgio Danese, ha calificado ante el Consejo de Seguridad, que la acción militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro, como «un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional».

Dinamarca recibe un amplio apoyo europeo tras las nuevas amenazas de Trump La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Gobierno de Europa han mostrado su apoyo a Dinamarca después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia. «La Unión Europea (UE) seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras», ha afirmado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la CE. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mostrado su apoyo a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que la víspera urgió a Washington a detener sus amenazas. «Groenlandia y el reino de Dinamarca deben decidir el futuro de Groenlandia, y sólo Groenlandia y el reino de Dinamarca», ha subrayado el líder laborista a la ‘BBC’.

México critica la “ineficiencia” de la ONU tras la intervención de EE.UU. en Venezuela El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ha criticado este lunes la “ineficiencia” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para contener conflictos internacionales tras la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que fueron capturados el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. “La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral. Es de la que mejor disponemos. Pero, infortunadamente, hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas se logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional”, ha comentado De la Fuente durante la inauguración de la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026 en Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha añadido que, lejos de consolidar «un frente común en defensa del Estado de derecho, la comunidad internacional se encuentra dividida y hoy proyecta, con más fuerza, desconfianza que solidaridad”.

El DAX 40 sube un 1,34 % hasta récord tras la intervención de EEUU en Venezuela El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort ha subido hoy un 1,34 % impulsado por las expectativas de que mejore la economía alemana , las ganancias de los fabricantes de armas tras la intervención militar estadounidense en Venezuela y las amenazas a Groenlandia y posibles bajadas de tipos de interés en EEUU. El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ha cerrado con una subida del 1,34 % en el récord de 24.868,69 puntos, tras haber ganado un 23 % en 2025.

Jorge Rodríguez es reelecto presidente del Parlamento de Venezuela El diputado chavista, Jorge Rodríguez, ha sido reelegido jefe del Parlamento de Venezuela, institución que ha presidido durante los últimos dos períodos legislativos, en una sesión marcada por el ataque de Estados Unidos que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa y diputada, Cilia Flores. «Evidente y determinante mayoría, queda aprobada», declaró el director de debate, Fernando Soto Rojas, al referirse a la votación a favor de Rodríguez durante la inauguración del período legislativo 2026-2031.

Maduro se declara inocente de todos los cargos Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, se declaran inocentes de todos los cargos se declara inocente de todos los cargos ante el Tribunal de Justicia de Estados Unidos. Informa: RTVC.

Venezuela denuncia «violación flagrante» de la carta de la ONU y exige la liberación de Maduro El embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad la «violación flagrante» de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicó el respeto a la inmunidad de Nicolás Maduro, así como su liberación y retorno. «Solicitamos primero que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela», ha afirmado Moncada en una sesión de emergencia del máximo organismo de la ONU.

Frederiksen dice que «todo se acabará» si EE. UU. ataca Groenlandia La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha destacado que «todo se acabará» si Washington ataca Groenlandia, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el control de esa isla ártica. «Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial», dijo la mandataria danesa en una entrevista con la cadena TV2. Frederiksen ha reiterado su expectativa de que todos -y en particular los aliados de Dinamarca- respeten las fronteras existentes y subrayó que no se tolerarían amenazas por parte de Washington. «No aceptaremos una situación en la que Groenlandia y nosotros seamos amenazados de esta manera», remachó. La primera ministra ha subrayado que se toma en serio las intenciones de Trump, pero que hace todo lo posible para que todo termine bien. «Creo en la democracia y en el orden internacional basado en normas».

El Reino Unido defiende la «transición pacífica» en Venezuela y pide «respeto a la carta de ONU» Reino Unido ha afirmado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que quiere ver una «transición segura y pacífica» en Venezuela «hacia un gobierno legítimo» que «refleje la voluntad de su pueblo». No obstante, el representante británico, James Kariuki, ha reafirmado el «compromiso» de su país con el derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y ha asegurado que el respeto a estos fundamentos «constituye la base para mantener el orden internacional». El representante británico ha señalado que «el pueblo venezolano ha sufrido durante años» y ha calificado de «crítica» la coyuntura actual para el futuro del país. Por otro lado, ha manifestado que las acciones del régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han «generado niveles extremos de pobreza, represión violenta y la falla de servicios básicos», lo que ha provocado además «una crisis de desplazamiento que afecta a toda la región». El Reino Unido ha reiterado que el mandato de Maduro carece de legitimidad y que, hasta la fecha, «el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha publicado los resultados completos de las elecciones presidenciales de julio de 2024». El diplomático subrayó que el Reino Unido desea ver «una transición que respete el voto de los ciudadanos» y conduzca a «un Gobierno que garantice estabilidad, prosperidad y respeto por los derechos del pueblo venezolano». Según Kariuki, «los venezolanos merecen un gobierno que refleje su voto en las urnas y que construya un futuro más estable y próspero».

Diversidad de opiniones entre los estadounidenses sobre la captura de Maduro Un sondeo entre los estadounidenses desaprueba en un 42 % la captura de Nicolás Maduro por parte del presidente, Donald Trump. Mientras el 40 %, aplaude la operación que culminó con el traslado del depuesto gobernante a Nueva York, revela este lunes una encuesta. Según esta encuesta, realizada por The Washington Post a 1.004 adultos horas después de que Trump anunciara detalles del operativo, una mayoría del 63 % considera que el mandatario debió pedir autorización al Congreso antes de dar luz verde a la acción militar, bautizada por Washington como ‘Resolución Absoluta’. Entre las líneas partidistas, las reacciones fueron las esperadas. El 74 % de republicanos dijo aprobar la decisión del líder de su partido de capturar a Maduro en Venezuela, mientras que un 76 % de demócratas la desaprueba. Entre los votantes independientes y de otras afiliaciones, la opinión contraria a la operación prevaleció ligeramente (42 %) sobre quienes están de acuerdo (34 %). Por otro lado, un 50 % de los encuestados vio con buenos ojos el enjuiciamiento de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas, frente a solo un 14 % que no está de acuerdo. Un 36 % no tomó partido. Mientras, un 45 % se opone a que Washington gobierne ahora Venezuela – como ha asegurado Trump- en comparación con un 24 % que apoya la toma de control estadounidense y un 30 % indeciso. Una mayoría abrumadora del 94 % cree que el pueblo venezolano debe ser quien decida el futuro liderazgo del país tras la salida de Maduro del poder. Esta opinión fue la única en la que coincidieron ampliamente republicanos (91 %) y demócratas (98 %).

El Parlamento de Venezuela inaugura la legislatura 2026-2031 marcada por el ataque de EE.UU. El Parlamento de Venezuela ha inaugurado este lunes la legislatura 2026-2031 controlado nuevamente por el chavismo y con el regreso de algunas caras opositoras. Una una sesión marcada por la incertidumbre tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa y diputada, Cilia Flores, durante un ataque militar lanzado por Estados Unidos sobre Caracas. La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) ha comenzado con la presencia de figuras fuertes del chavismo como Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara durante el período anterior, y el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, que jura para un tercer periodo como diputado.

El hijo de Maduro denuncia que su familia es «perseguida» tras detención de su padre en EEUU El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia que su familia está siendo «perseguida», cuando se cumplen casi 48 horas de la detención del líder chavista junto a su esposa, Cilia Flores. Además, afirma «que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación en la que fueron secuestrados ellos, mi persona y mi familia esta siendo perseguida porque no somos comprables». El hijo de Nicolás Maduro denuncia que su familia «está siendo perseguida». REUTERS/Leonardo Fernández Viloria.

EEUU niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela Estados Unidos negó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra «contra Venezuela» y descartó que la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación. «No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país», aseguró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz. Waltz defendió la detención de Maduro tras asegurar que las fuerzas de EE.UU. arrestaron a «un narcotraficante» que será juzgado por los tribunales por «los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense durante los últimos quince años». «Maduro no es solo un narcotraficante acusado. Era un presidente ilegítimo. No era un jefe de Estado», aseguró.

Tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia por un posible repunte migratorio Amplio despliegue de seguridad en la frontera entre Venezuela y Colombia por un posible incremento de la salida de ciudadanos venezolanos. El gobierno colombiano ha activado más de 30.000 personas para controlar este importante lugar de tránsito entre ambos países. Informa: Nicolás Castellano.

Delcy Rodríguez tomará posesión como presidenta interina de Venezuela Los venezolanos pendientes de la toma de posesión de Delcy Rodríguez como nueva presidenta del país. La decisión de la Justicia se basa en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en los artículos 233 y 234 regula los supuestos en los que haya un vacío de poder por la falta de un presidente. La vicepresidenta tomará el poder por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional por el mismo tiempo. Informa: Lila Vanorio.

Nueva Canarias pide mayor contundencia del Gobierno de Canarias frente a la acción militar de Estados Unidos El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, reclama un posicionamiento político “claro” del Gobierno de Canarias respecto a la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Por otro lado, ha mostrado el respaldo de su formación al Ejecutivo regional para garantizar el bienestar, la seguridad y la estabilidad de la comunidad canaria en Venezuela. Esta petición la ha realizado durante una reunión telemática convocada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar con los representantes de los grupos parlamentarios la situación de la comunidad canaria en Venezuela.

Delcy Rodríguez pide una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido, a través de redes sociales, construir una relación equilibrada y respetuosa entre Estados Unidos y el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, mantiene un discurso duro y advierte a las autoridades venezolanas. Informa: Redacción Informativos RTVC

Un equipo de Televisión Canaria se traslada a la frontera entre Colombia y Venezuela Viajar incluso hasta los países cercanos a Venezuela es complicado ahora mismo. Un equipo de esta casa está ya en Colombia. Informa: Redacción Informativos RTVC

Robles analiza con el CNI la situación actual en Ucrania, Oriente Medio y Venezuela La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes la sede central del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para agradecer a sus miembros su discreta labor y para analizar con algunos de sus responsables la situación en Ucrania, Oriente Medio o el escenario reciente en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro. Según informa el Ministerio de Defensa, Robles ha estado acompañada en esta visita por la secretaria de Estado y directora del Centro, Esperanza Casteleiro, el secretario general y responsables de la Dirección de Inteligencia. La ministra ha agradecido a una representación del CNI, el trabajo de todos y su esfuerzo «continuado y discreto» en las principales zonas de riesgo y en ámbitos de gran complejidad.

Nicolás Maduro llega al Tribunal Federal de Manhattan para su primera audiencia El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al Tribunal Federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez, en principio a las 12.00 hora local (17.00 hora canaria), tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a Estados Unidos. Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York. La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial. Imagen: Reuters

Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro El Gobierno de Suiza ha anunciado este lunes que ha congelado los activos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de otras personas vinculadas a él durante los próximos cuatro años, a fin de evitar la transferencia de «bienes adquiridos ilícitamente» fuera del país, que se suman a las sanciones vigentes desde 2018. El Consejo Federal ha informado de que en caso de que se demuestre que dichos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano. Asimismo, ha matizado que la actual medida no afecta al resto de miembros que aún conforman el Gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro.

Canarias garantiza su apoyo a los isleños en Venezuela y pide prudencia ante incertidumbre El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este lunes que su gabinete dará «soporte y protección» a los aproximadamente 70.000 canarios que residen en Venezuela y ha llamado a mantener la prudencia ante la situación del país, que atraviesa «muchísima incertidumbre». Canarias mantiene la «prudencia» con Venezuela y se enfoca en garantizar ayudas básicas a los 70.000 isleños Clavijo se ha referido a la situación en Venezuela tras la acción militar emprendida por Estados Unidos el pasado sábado y de cómo afecta a los canarios que viven en ese país en una reunión telemática de carácter informativo con los representantes de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias. Ha informado de que se ha puesto en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia «en todo momento» porque «lo que ha ocurrido de momento es que han sacado a (Nicolás) Maduro, pero el régimen sigue y han puesto una nueva presidenta», en alusión a la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez. Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Imagen EFE

Maduro ya es trasladado para comparecer ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes por la tarde ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para hacer frente a los cargos presentados contra él por la corte, después de ser «capturado» por el Ejército estadounidense en un ataque perpetrado el sábado contra el país sudamericano. Imagen: Reuters

Petro rechaza las «amenazas ilegítimas» de Trump y afirma que «por la patria» tomaría de nuevo las armas El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado este lunes las «amenazas ilegítimas» que le ha lanzado en las últimas horas su par estadounidense, Donald Trump, después de la intervención militar en Venezuela para desalojar del poder a Nicolás Maduro, y ha advertido de que «por la patria» es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero. «Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero», ha reaccionado en un largo mensaje en redes sociales, a las amenazas que llegan de nuevo desde Washington tras la captura de Maduro.

La UE cree que la intervención de EEUU abre la oportunidad para transición democrática que incluya a Machado La Unión Europea ha valorado este lunes la intervención de este sábado de Estados Unidos en Venezuela como una «oportunidad» para llevar a cabo una transición democrática en el país latinoamericano, que en «debe incluir» a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, que fueron apoyaron por una «significativa mayoría» de los venezolanos en las últimas elecciones. En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha puesto en valor el papel de Machado y González en Venezuela por «haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos», y por haber liderado en 2024 un movimiento «pacífico» que fue apoyado por «millones de venezolanos que les votaron». Bandera de la UE frente al edificio del Berlaymount. Europa Press/Contacto/Vincent Isore – Archivo

Trump dice que EEUU está «a cargo» de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar a presos políticos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que es ahora su Gobierno el que está «a cargo» de Venezuela y ha destacado que su prioridad es «arreglar» el país, en especial su industria petrolera, más que forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos, cuestiones que ha evitado abordar menos de 48 horas después de la operación militar en la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Estamos a cargo» de Venezuela, ha respondido el magnate republicano, preguntado por quién dirigía el país tras la designación de la hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones tras la captura de Maduro. De ella, ha asegurado Trump, Estados Unidos necesita «acceso total (…) al petróleo y a otras cosas en su país» para «reconstruirlo», mientras que, si se posicionase en contra de los planes de la Casa Blanca, «afrontará una situación probablemente peor que la de Maduro». Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Imagen Europa Press

El Gobierno de Canarias publica vías de contacto en Venezuela El Gobierno de Canarias ha publicado las vías de contacto con la Delegación del Gobierno canario en Venezuela, tanto por redes sociales, telefónicas como por correo electrónico tras la detención este sábado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, líder interina de Venezuela, figura en la lista de sancionados por la UE La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha depositado la responsabilidad de la nueva relación bilateral y se perfila para liderar la transición, es una de las 69 personas sancionadas por la UE por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país. La UE introdujo sanciones contra Venezuela en noviembre de 2017, aunque Delcy Rodríguez fue incluida en la lista en junio de 2018. Las sanciones afectan a 69 individuos, muchos altos cargos próximos a Maduro, que están sujetos a una congelación de activos. También está prohibido suministrarles fondos o recursos económicos directa o indirectamente. Además, no se les permite viajar al territorio de la Unión Europea. Delcy Rodríguez presidiendo una reunión en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Imagen Reuters

El PSOE asegura que España dialogará con el Gobierno y con la oposición venezolana La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez dialogará tanto con el Ejecutivo de Venezuela que quede tras la detención de Nicolás Maduro, como con los opositores venezolanos. «Se va a hablar con el Gobierno de Venezuela y también se va a hablar con los líderes de la oposición, como se ha venido haciendo durante todo este tiempo», ha apuntado en una entrevista en Televisión Española. Mínguez ha insistido en que España, al igual que nunca reconoció el Gobierno «del régimen de Maduro» tras las elecciones de 2024, tampoco va a reconocer ahora «la invasión» que se ha producido en Venezuela.

El PP insiste en que Edmundo González debe ser quien lidere la transición en Venezuela La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retirado este lunes que Venezuela tiene que avanzar hacia la democracia y, para ello, los únicos protagonistas de ese camino de transición deben ser Edmundo González y María Corina Machado. En declaraciones a la Cadena Ser, Gamarra ha vuelto a reiterar la posición del PP sobre Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y sobre la presidencia interina de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Incertidumbre entre los venezolanos Los opositores de Maduro han mantenido las celebraciones en suspenso mientras sus principales partidarios permanecen en el poder y no hay señales de que los militares se vuelvan contra ellos, aunque muchos sospechan que algunos infiltrados ayudaron en la operación del sábado. En las calles, los venezolanos han estado abasteciéndose de alimentos y medicinas en caso de inestabilidad, pero las calles están más tranquilas de lo normal mientras todos se preguntan qué vendrá después. Los venezolanos fuera del país se concentrado y manifestado en distintos países tras la detención de Maduro. Imagen Reuters

Las petroleras de EEUU anticipan fuertes subidas tras la intervención en Venezuela La cotización de las principales compañías petroleras estadounidenses y de servicios al sector respondían este lunes con fuertes subidas en la negociación previa a la apertura de Wall Street al nuevo escenario que plantea la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como las declaraciones de Donald Trump en relación con la industria petrolera del país caribeño. De este modo, en la negociación premercado, se disparaba la cotización de petroleras como ExxonMobil (+4,10%), Chevron (+7,6%) o ConocoPhillips (+7,2%), así como la de empresas de servicios petroleros como Halliburton (+8,9%) o Schlumberger (+9,3%), además de empresas de refino y transporte como Marathon Petroleum (+5,3%) o Valero Energy (+5,8%). Fuertes subidas de las compañías petroleras estadounidenses. Imagen Europa Press

El barril de petróleo Brent baja de 60 dólares por primera vez en casi un mes tras el ataque a Venezuela El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba a caer este lunes por debajo del umbral de los 60 dólares, algo que no sucedía desde el pasado 19 de diciembre, después de la operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como tras la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su oferta de crudo. En concreto, el precio del barril de petróleo Brent llegaba a caer hasta un 1,6% respecto del anterior cierre, marcando un mínimo intradía de 59,76 dólares, el más bajo desde el pasado 19 de diciembre. Baja el precio del barril de petróleo Brent. Imagen de recurso Europa Press

El Gobierno de España ve insuficiente la respuesta de la UE al ataque de EEUU El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que le hubiera gustado una respuesta «más dura» de la UE al ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y ha llamado al «rearme moral» de los principios democráticos ante este «peligrosísimo» precedente. Albares, en una entrevista en la Ser, ha asegurado que España está liderando la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense, refiriéndose al comunicado que suscribieron este domingo España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay y al de la UE, cuyos dos primeros párrafos, según el ministro, que «son muy claros y contundentes» sobre el respeto al derecho internacional, llevan «sello español». El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Imagen Cadena SER

Venezuela confirma la muerte de 32 «combatientes cubanos» en el ataque de EE.UU El Gobierno de Venezuela rindió homenaje a 32 «combatientes cubanos» que aseguró murieron durante el ataque militar ejecutado en la madrugada del sábado por Estados Unidos en Caracas y varios puntos del país, que desembocó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En un comunicado difundido la noche del domingo en su cuenta de Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano aseguró que los cubanos «ofrendaron su vida cumpliendo su deber» e indicó que este personal desempeñaba «tareas de protección y defensa institucional» como parte de la «cooperación entre Estados soberanos».

Maduro comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes a las 12.00 horas (18.00, hora peninsular española, 17 hora canaria) ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para hacer frente a los cargos presentados contra él por la corte, después de ser «capturado» por el Ejército estadounidense en un ataque perpetrado el sábado contra el país sudamericano. Maduro fue apresado por militares de las fuerzas especiales estadounidenses en una incursión en Caracas el sábado de madrugada. Posteriormente fue trasladado al buque de guerra estadounidense ‘USS Iwo Jima’ y después llevado hasta la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y de allí al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Nicolás Maduro a su llegada detenido a Estados Unidos. Imagen Reuters

China, con la mirada puesta en el petróleo venezolano tras la caída de Maduro La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos ha generado un terremoto geopolítico y ha elevado la incertidumbre en el sector petrolero, con su principal aliado y comprador, China, siguiendo la situación muy de cerca. Ante las sanciones, los datos oficiales de las Aduanas chinas solo muestran compras directas por unos 729 millones de dólares en 2024 y por 94 millones entre enero y noviembre de 2025. La mayoría de importaciones se produce con múltiples trasbordos a través de terceros países como Malasia o Cuba para ocultar su origen real, por lo que la calificadora de deuda S&P sigue considerando a China como el principal comprador mundial de crudo venezolano. Nicolás Maduro con el representante del Gobierno chino para América Latina. Imagen Reuters

El hijo de Maduro pide «trabajar para traer sano y salvo» al presidente tras su captura a manos de EEUU Nicolás Ernesto Maduro, hijo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, ha lanzado un mensaje a la población para que se movilice en contra del ataque perpetrado el sábado por el Ejército de Estados Unidos contra el país sudamericano y ha abogado por «trabajar para traer sano y salvo» a su padre, quien fue capturado durante la incursión y trasladado a territorio estadounidense. «Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo», ha dicho, antes de recalcar que la movilización popular debe centrarse en «levantar las banderas de dignidad» y en rechazar cualquier percepción de debilidad. «No nos van a ver débiles», ha sostenido.

Francia subraya que Groenlandia pertenece a los groenlandeses y a los daneses El portavoz del Ministerio francés de Exteriores subrayó este lunes que Groenlandia pertenece a los groenlandeses y a los daneses, tras las palabras de Donald Trump sobre el hecho de que Estados Unidos tiene que controlar esa isla por razones de seguridad, y pidió que cesen esas amenazas. «Las fronteras no pueden modificarse por la fuerza o por la amenaza del empleo de la fuerza», señaló Pascal Confavreux en declaraciones a la emisora France Info. El portavoz francés, que mostró su «plena solidaridad» con Dinamarca, recordó las declaraciones de su primera ministra, Mette Frederiksen, que pedía que cesaran las amenazas contra el que es «un aliado de la OTAN» y que además tiene un acuerdo con Washington que «ya permite a Estados Unidos tener acceso a Groenlandia».

Tibia respuesta de África Occidental al ataque de Trump en Venezuela La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) reconoció el derecho de los Estados a luchar contra el crimen internacional, evitando condenar directamente el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, pero pidió que se respete la soberanía y la integridad territorial del país sudamericano. «Aunque reconoce el derecho de los Estados a luchar contra los crímenes internacionales, incluidos el terrorismo y el tráfico de drogas, la Cedeao desea recordar a la comunidad internacional su obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los otros países, tal como está consagrado en el derecho internacional, especialmente (…) la Carta de las Naciones Unidas», señaló en un comunicado a última hora del domingo este bloque regional de doce países.

Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para intentar obtener la liberación de Maduro La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro. El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión del Consejo de Ministros –la primera con Rodríguez como presidenta encargada– han sido creadas dos comisiones por la hasta ahora vicepresidenta, una de las cuales es «la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores».

China pide liberación «inmediata» de Maduro y acusa a EEUU de violar derecho internacional China expresó este lunes su «grave preocupación» por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa por parte de Estados Unidos, pidió su «liberación inmediata» y acusó a Washington de violar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes tras la incursión militar de EEUU en Venezuela El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes tras la incursión militar que Estados Unidos pepretró el sábado en Venezuela y la posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro. Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la «agresión criminal» de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión. En este sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado de la solicitud por parte su país, que comenzó su mandato como miembro del Consejo hace apenas tres días. La reunión tendrá lugar a las 10.00 horas (hora local de Nueva York) bajo el título de ‘Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales’, según indica el programa del Consejo de Seguridad de la ONU en su página web. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela y ha sostenido que supone un «precedente peligroso».

Delcy Rodríguez invita a EEUU «a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación» La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado el «derecho a la paz» y a la «soberanía» de Venezuela en el primer comunicado que firma como «presidenta encargada» del país, un texto en el que ha invitado a Estados Unidos «a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación» tras la incursión y captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump. A través de su canal de Telegram, Rodríguez ha descrito como «prioritario» para el Ejecutivo venezolano el alcanzar unas relaciones internacionales «equilibradas y respetuosas», tanto con Estados Unidos como con el resto de países de la región, y basadas «en la igualdad soberana y la no injerencia». Asimismo, ha invitado al Gobierno de Estados Unidos «a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera».

Trump pide a Delcy Rodríguez «acceso total» a Venezuela y lanza amenazas de nuevos ataques El presidente de EE.UU., Donald Trump, exigió este domingo a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, «acceso total» al país en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno «no se porta bien» o sobre la vecina Colombia, apenas un día después de la operación con la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo», afirmó Trump, que hizo hincapié en las infraestructuras, ya que «las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo». En ese sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.

En los lugares de culto también se reza por los venezolanos Las concentraciones y celebraciones en Canarias por lo acontecido en Venezuela no se limitan únicamente a las calles, también en aquellos lugares de culto con amplia participación de venezolanos se dedica un espacio para orar por la mejor salida para el país Informa RTVC.

En América Latina, entre alegría y condena En América Latina, la noticia se ha recibido entre la alegría y la condena, en una región especialmente polarizada políticamente. Entre los países que sí han condenado las acciones están desde Cuba y Uruguay, hasta sus vecinos Brasil y Colombia. También ha sido especialmente contundente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo ha calificado de violación del derecho internacional. Entre los países que han defendido las acciones de Donald Trump está el presidente todavía electo de Chile, José Antonio Castro, además del de Salvador, Bolivia, Ecuador y Argentina. El presidente de este país, Javier Miley, ha sido uno de los más firmes a la hora de defender la captura de Maduro, al que ha calificado de terrorista, narcotraficante y dictador. Informa RTVC.

Venezolanos en Canarias nos cuentan sus historias y sentimientos Entre la nutrida comunidad venezolana que hay en Canarias, más de 80.000, hay numerosos venezolanos que este fin de semana han querido compartir sus historias y los sentimientos que les produce el ataque de Estados Unidos. Informa RTVC.

Segunda noche en la prisión federal de Brooklyn Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores pasarán su segunda noche como internos en la prisión federal de alta seguridad de Brooklyn. Informa RTVC.

Resumen de la situación de Venezuela Maduro y Flores, las dos personas más poderosas de Venezuela, fueron capturados vivos en la madrugada del sábado. Llegaron a Nueva York en torno a las 22.00 hora canaria y ya han sido trasladados a un centro de detención a la espera de juicio. Una operación militar que ya ha sido condenada por la fuerza armada venezolana. Informa RTVC.





Los militares venezolanos reaccionan frente a la actuación de EEUU A poco más de 24 horas de la detención de Nicolás Maduro, los militares ya han reaccionado. Informa RTVC.

Se intensifican los controles en las fronteras con Colombia y Brasil El Ejército venezolano asegura haber reforzado las fronteras del país tras el bombardeo estadounidense. En la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra el periodista canario Nicolas Castellano, quien nos cuenta qué ambiente se respira en la zona. Informa RTVC.

Teléfonos para consultas generales desde Venezuela El Gobierno de Canarias señala que para consultas generales desde Venezuela se dispone de las siguientes líneas: Se puede llamar al +34 922 700 012 (o al 012 si se encuentra en Canarias)

El WhatsApp de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela es 0412 15000891

El WhasApp de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela es 0414 2471063 y el de la secretaria 0424 2229538

Existe un teléfono de emergencia e información que es 0212 267 11 55.

Antichavistas piden perseverar hasta que Edmundo González tome posesión En torno a un millar de antichavistas pidieron este domingo en Madrid «fe, esperanza, confianza y paciencia» hasta que Edmundo González Urrutia, exiliado ahora en España, tome posesión como presidente de Venezuela acompañado de la líder opositora María Corina Machado. «Ha caído el dictador, pero aún no ha caído la dictadura», reconoció algún opositor con un sentimiento «agridulce», después que Nicolás Maduro fuera capturado este sábado por fuerzas norteamericanas y el presidente Donald Trump dijera que EE.UU. «gobernará» de momento Venezuela y desdeñara el liderazgo político de Machado. «No nos centremos en la coyuntura, miremos el proceso», pidió el coordinador en España del movimiento que lidera Machado, Vente Venezuela, y de la coalición opositora Comando con Venezuela, José Antonio Vega, en una concentración opositora celebrada en la Puerta del Sol. Opinó que ahora se está en una «nueva fase» para construir la paz y la seguridad para que tome el poder quien dictaminó las urnas en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en alusión a Gonzalez Urrutia, y acompañado de Machado.

Contactos de la Embajada española en Venezuela El Gobierno de Canarias recuerda que la protección consular en el extranjero es responsabilidad del Gobierno de España. Así en caso de emergencia, la ciudadanía que lo necesite puede contactar con la Embajada española en Venezuela a través de la dirección electrónica cog.caracas@maec.es o del teléfono de emergencia consular 0424 209 02 64. En caso de llamar desde fuera de Venezuela el teléfono es el +58 424 2090264.

Gran marca por Venezuela por la captura de Maduro Miles de personas han salido este domingo a las calles de Caracas, la capital venezolana, en la denominada Gran Marcha por Venezuela para denunciar la captura el sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense. «Exigimos respeto a nuestra soberanía, y el regreso de nuestro Presidente Nicolás Maduro y nuestra primera dama Cilia Flores», ha declarado una de las asistentes a la marcha. Los participantes han mostrado pancartas y coreado consignas contra el ataque estadounidense y la detención de Maduro. «Venezuela en firme combate», «El imperio lo secuestró. Lo queremos de vuelta», «Regrésenos a nuestro presidente obrero» o «Con Maduro siempre leales». La soberanía no se negocia» han sido algunos de los lemas de las pancartas. A nivel político, el Tribunal Supremo de Justicia a encargado a la vicepresidenta primera, Delcy Rodríguez, asumir las competencias de la jefatura del Estado, una decisión que ha sido ya respaldada por el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Marcha por Venezuela en Tenerife En Santa Cruz de Tenerife, decenas de personas han celebraron con una manifestación la detención de Maduro, lo que consideran un paso hacia la libertad del pueblo venezolano. La marcha recorrió parte del centro de la ciudad. Informa RTVC.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños exige el restablecimiento de la legalidad El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha comparecido en la reunión ministerial de urgencia convocada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para instar a este organismo a estar a la altura de su responsabilidad histórica, «dar un paso al frente» y exigir el restablecimiento de la legalidad tras la captura el sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense en Caracas. «Este ataque no es solo contra Venezuela, es un ataque contra América Latina y el Italia. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país que decida ejercer su soberanía. Y aquí, la CELAC enfrenta una responsabilidad histórica», ha planteado Gil en su discurso.

Trump: «Necesitamos Groenlandia para nuestra defensa» El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, defiende que Estados Unidos debe mantener el control sobre el hemisferio occidental, pero en el caso de la captura de Maduro ha apuntado que no se debe meramente a motivos geográficos. «No es el hemisferio. Es el país. Son países individuales», ha argumentado en una entrevista telefónica con la revista ‘The Atlantic’ publicada este domingo. De hecho, Trump ha indicado que puede que esta no sea la última intervención estadounidense en otros países y ha mencionado expresamente a la Groenlandia danesa. «Nosotros necesitamos Groenlanda. Absolutamente», ha afirmado y ha expuesto como motivo que está «rodeada por barcos rusos y chinos». Trump ha emplazado a otros a decidir lo que implica para Groenlandia la incursión en Venezuela. «Van a tener que verlo por sí mismos. Yo de verdad que no lo sé (…). Entonces (el sábado) no me estaba refiriendo a Groenlandia, pero necesitamos Groenlandia. Absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa», ha remachado.

La Organización de Estados Americanos convoca a su Consejo Permanente La Organización de Estados Americanos (OEA) ha anunciado la convocatoria de su Consejo Permanente para el próximo martes, seis de enero, para abordar la situación en Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense en Caracas. El Consejo se celebrará a las 10.00 hora de la costa este de Estados Unidos (16.00, hora peninsular española) en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington para «considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela». La convocatoria la realiza el presidente del Consejo Permanente de la OEA y representante de Colombia, el embajador Luis Ernesto Vargas, en nombre precisamente del Gobierno colombiano. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una desescalada en Venezuela que conduzca a una «salida pacífica» bajo los parámetros del derecho internacional.

Trump advierte a Rodríguez de que pagará un «precio más alto» que Maduro «si no hace lo correcto» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumirá conforme a la legalidad venezolana las funciones presidenciales, de que «pagará un precio más alto» que el presidente Nicolás Maduro, apresado la madrugada del sábado en una incursión militar en Caracas, en el caso de que no haga «lo correcto». «Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro», ha afirmado Trump en una entrevista telefónica con la revista ‘The Atlantic’ publicada este domingo. El mandatario estadounidense ha señalado que no tolerará el «rechazo desafiante» de Rodríguez a la intervención militar estadounidense para la captura de Maduro, en claro contraste con las declaraciones del sábado, cuando aseguró que Rodríguez tenía disposición a colaborar. Imagen de archivo de Donald Trump durante la rueda de prensa de este sábado.

Caracas retoma poco a poco la normalidad La capital de Venezuela, Caracas, vuelve poco a poco a la normalidad y recupera parcialmente su actividad en espera de que mañana Delcy Rodríguez jure la Presidencia del Gobierno al mismo tiempo que los diputados parlamentarios, para los próximos cinco años. En las calles se percibe tensión y confusión porque muchos ciudadanos desconocen cuál es el escenario de futuro que tendrán que enfrentar. Informa RTVC.



Más detalles de la acusación de Maduro por delitos de tráfico de droga Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en la prisión de Brooklyn a la espera de que este lunes se le comunique los cargos que se le imputan. Al delito de tráfico de droga, también, se suma la utilización de Estado de Venezuela para su transporte. Informa RTVC.

El Ejército bolivariano avala a Delcy Rodríguez A poco más de 24 horas de la detención de Nicolás Maduro, los militares han informado que el Ejército venezolano garantiza la continuidad constitucional con Delcy Rodríguez como presidenta. Informa RTVC.