El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá una reunión durante la mañana con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara regional para analizar la situación de los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela tras la intervención militar realizada ayer sábado por los Estados Unidos en el país y la captura de su presidente Nicolás Maduro.

El jefe del Ejecutivo canario mostró este sábado su «preocupación» ante la situación que desde la madrugada del sábado afectaba a Venezuela, advirtiendo que desde el Gobierno se mantenía el contacto con las entidades canarias en el país, así como con la delegación del Gobierno regional en Caracas, para conocer lo que ocurría y activar recursos para asistencia y protección consular.

Además, la comunidad canaria residente en Venezuela- cerca de 60.000 personas– recibió este fin de semana una serie de pautas de seguridad debido a los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en el territorio venezolano y a la captura del presidente Nicolás Maduro. Según informó el Gobierno de Canarias, autoridades regionales activaron mecanismos de protección y contactaron con organizaciones isleñas presentes en el país, así como con la delegación canaria en Caracas, con el objetivo de brindar apoyo a los residentes y analizar la evolución de la crisis