Tibia respuesta de África Occidental al ataque de Trump en Venezuela La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) reconoció el derecho de los Estados a luchar contra el crimen internacional, evitando condenar directamente el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, pero pidió que se respete la soberanía y la integridad territorial del país sudamericano. «Aunque reconoce el derecho de los Estados a luchar contra los crímenes internacionales, incluidos el terrorismo y el tráfico de drogas, la Cedeao desea recordar a la comunidad internacional su obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los otros países, tal como está consagrado en el derecho internacional, especialmente (…) la Carta de las Naciones Unidas», señaló en un comunicado a última hora del domingo este bloque regional de doce países.

Delcy Rodríguez designa una comisión de alto nivel para intentar obtener la liberación de Maduro La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado una comisión para intentar lograr la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro. El ministro de Comunicación venezolano, Freddy Náñez, ha indicado que durante una reunión del Consejo de Ministros –la primera con Rodríguez como presidenta encargada– han sido creadas dos comisiones por la hasta ahora vicepresidenta, una de las cuales es «la comisión de alto nivel para la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores».

China pide liberación «inmediata» de Maduro y acusa a EEUU de violar derecho internacional China expresó este lunes su «grave preocupación» por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa por parte de Estados Unidos, pidió su «liberación inmediata» y acusó a Washington de violar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes tras la incursión militar de EEUU en Venezuela El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes tras la incursión militar que Estados Unidos pepretró el sábado en Venezuela y la posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro. Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la «agresión criminal» de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión. En este sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado de la solicitud por parte su país, que comenzó su mandato como miembro del Consejo hace apenas tres días. La reunión tendrá lugar a las 10.00 horas (hora local de Nueva York) bajo el título de ‘Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales’, según indica el programa del Consejo de Seguridad de la ONU en su página web. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela y ha sostenido que supone un «precedente peligroso».

Delcy Rodríguez invita a EEUU «a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación» La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado el «derecho a la paz» y a la «soberanía» de Venezuela en el primer comunicado que firma como «presidenta encargada» del país, un texto en el que ha invitado a Estados Unidos «a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación» tras la incursión y captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump. A través de su canal de Telegram, Rodríguez ha descrito como «prioritario» para el Ejecutivo venezolano el alcanzar unas relaciones internacionales «equilibradas y respetuosas», tanto con Estados Unidos como con el resto de países de la región, y basadas «en la igualdad soberana y la no injerencia». Asimismo, ha invitado al Gobierno de Estados Unidos «a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera».

Trump pide a Delcy Rodríguez «acceso total» a Venezuela y lanza amenazas de nuevos ataques El presidente de EE.UU., Donald Trump, exigió este domingo a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, «acceso total» al país en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno «no se porta bien» o sobre la vecina Colombia, apenas un día después de la operación con la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo», afirmó Trump, que hizo hincapié en las infraestructuras, ya que «las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo». En ese sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.

En los lugares de culto también se reza por los venezolanos Las concentraciones y celebraciones en Canarias por lo acontecido en Venezuela no se limitan únicamente a las calles, también en aquellos lugares de culto con amplia participación de venezolanos se dedica un espacio para orar por la mejor salida para el país Informa RTVC.

En América Latina, entre alegría y condena En América Latina, la noticia se ha recibido entre la alegría y la condena, en una región especialmente polarizada políticamente. Entre los países que sí han condenado las acciones están desde Cuba y Uruguay, hasta sus vecinos Brasil y Colombia. También ha sido especialmente contundente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo ha calificado de violación del derecho internacional. Entre los países que han defendido las acciones de Donald Trump está el presidente todavía electo de Chile, José Antonio Castro, además del de Salvador, Bolivia, Ecuador y Argentina. El presidente de este país, Javier Miley, ha sido uno de los más firmes a la hora de defender la captura de Maduro, al que ha calificado de terrorista, narcotraficante y dictador. Informa RTVC.

Venezolanos en Canarias nos cuentan sus historias y sentimientos Entre la nutrida comunidad venezolana que hay en Canarias, más de 80.000, hay numerosos venezolanos que este fin de semana han querido compartir sus historias y los sentimientos que les produce el ataque de Estados Unidos. Informa RTVC.

Segunda noche en la prisión federal de Brooklyn Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores pasarán su segunda noche como internos en la prisión federal de alta seguridad de Brooklyn. Informa RTVC.

Resumen de la situación de Venezuela Maduro y Flores, las dos personas más poderosas de Venezuela, fueron capturados vivos en la madrugada del sábado. Llegaron a Nueva York en torno a las 22.00 hora canaria y ya han sido trasladados a un centro de detención a la espera de juicio. Una operación militar que ya ha sido condenada por la fuerza armada venezolana. Informa RTVC.





Los militares venezolanos reaccionan frente a la actuación de EEUU A poco más de 24 horas de la detención de Nicolás Maduro, los militares ya han reaccionado. Informa RTVC.

Se intensifican los controles en las fronteras con Colombia y Brasil El Ejército venezolano asegura haber reforzado las fronteras del país tras el bombardeo estadounidense. En la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra el periodista canario Nicolas Castellano, quien nos cuenta qué ambiente se respira en la zona. Informa RTVC.

Teléfonos para consultas generales desde Venezuela El Gobierno de Canarias señala que para consultas generales desde Venezuela se dispone de las siguientes líneas: Se puede llamar al +34 922 700 012 (o al 012 si se encuentra en Canarias)

El WhatsApp de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela es 0412 15000891

El WhasApp de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela es 0414 2471063 y el de la secretaria 0424 2229538

Existe un teléfono de emergencia e información que es 0212 267 11 55.

Antichavistas piden perseverar hasta que Edmundo González tome posesión En torno a un millar de antichavistas pidieron este domingo en Madrid «fe, esperanza, confianza y paciencia» hasta que Edmundo González Urrutia, exiliado ahora en España, tome posesión como presidente de Venezuela acompañado de la líder opositora María Corina Machado. «Ha caído el dictador, pero aún no ha caído la dictadura», reconoció algún opositor con un sentimiento «agridulce», después que Nicolás Maduro fuera capturado este sábado por fuerzas norteamericanas y el presidente Donald Trump dijera que EE.UU. «gobernará» de momento Venezuela y desdeñara el liderazgo político de Machado. «No nos centremos en la coyuntura, miremos el proceso», pidió el coordinador en España del movimiento que lidera Machado, Vente Venezuela, y de la coalición opositora Comando con Venezuela, José Antonio Vega, en una concentración opositora celebrada en la Puerta del Sol. Opinó que ahora se está en una «nueva fase» para construir la paz y la seguridad para que tome el poder quien dictaminó las urnas en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en alusión a Gonzalez Urrutia, y acompañado de Machado.

Contactos de la Embajada española en Venezuela El Gobierno de Canarias recuerda que la protección consular en el extranjero es responsabilidad del Gobierno de España. Así en caso de emergencia, la ciudadanía que lo necesite puede contactar con la Embajada española en Venezuela a través de la dirección electrónica cog.caracas@maec.es o del teléfono de emergencia consular 0424 209 02 64. En caso de llamar desde fuera de Venezuela el teléfono es el +58 424 2090264.

Gran marca por Venezuela por la captura de Maduro Miles de personas han salido este domingo a las calles de Caracas, la capital venezolana, en la denominada Gran Marcha por Venezuela para denunciar la captura el sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense. «Exigimos respeto a nuestra soberanía, y el regreso de nuestro Presidente Nicolás Maduro y nuestra primera dama Cilia Flores», ha declarado una de las asistentes a la marcha. Los participantes han mostrado pancartas y coreado consignas contra el ataque estadounidense y la detención de Maduro. «Venezuela en firme combate», «El imperio lo secuestró. Lo queremos de vuelta», «Regrésenos a nuestro presidente obrero» o «Con Maduro siempre leales». La soberanía no se negocia» han sido algunos de los lemas de las pancartas. A nivel político, el Tribunal Supremo de Justicia a encargado a la vicepresidenta primera, Delcy Rodríguez, asumir las competencias de la jefatura del Estado, una decisión que ha sido ya respaldada por el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Marcha por Venezuela en Tenerife En Santa Cruz de Tenerife, decenas de personas han celebraron con una manifestación la detención de Maduro, lo que consideran un paso hacia la libertad del pueblo venezolano. La marcha recorrió parte del centro de la ciudad. Informa RTVC.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños exige el restablecimiento de la legalidad El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha comparecido en la reunión ministerial de urgencia convocada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para instar a este organismo a estar a la altura de su responsabilidad histórica, «dar un paso al frente» y exigir el restablecimiento de la legalidad tras la captura el sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense en Caracas. «Este ataque no es solo contra Venezuela, es un ataque contra América Latina y el Italia. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país que decida ejercer su soberanía. Y aquí, la CELAC enfrenta una responsabilidad histórica», ha planteado Gil en su discurso.

Trump: «Necesitamos Groenlandia para nuestra defensa» El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, defiende que Estados Unidos debe mantener el control sobre el hemisferio occidental, pero en el caso de la captura de Maduro ha apuntado que no se debe meramente a motivos geográficos. «No es el hemisferio. Es el país. Son países individuales», ha argumentado en una entrevista telefónica con la revista ‘The Atlantic’ publicada este domingo. De hecho, Trump ha indicado que puede que esta no sea la última intervención estadounidense en otros países y ha mencionado expresamente a la Groenlandia danesa. «Nosotros necesitamos Groenlanda. Absolutamente», ha afirmado y ha expuesto como motivo que está «rodeada por barcos rusos y chinos». Trump ha emplazado a otros a decidir lo que implica para Groenlandia la incursión en Venezuela. «Van a tener que verlo por sí mismos. Yo de verdad que no lo sé (…). Entonces (el sábado) no me estaba refiriendo a Groenlandia, pero necesitamos Groenlandia. Absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa», ha remachado.

La Organización de Estados Americanos convoca a su Consejo Permanente La Organización de Estados Americanos (OEA) ha anunciado la convocatoria de su Consejo Permanente para el próximo martes, seis de enero, para abordar la situación en Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense en Caracas. El Consejo se celebrará a las 10.00 hora de la costa este de Estados Unidos (16.00, hora peninsular española) en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington para «considerar los acontecimientos recientes registrados en la República Bolivariana de Venezuela». La convocatoria la realiza el presidente del Consejo Permanente de la OEA y representante de Colombia, el embajador Luis Ernesto Vargas, en nombre precisamente del Gobierno colombiano. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una desescalada en Venezuela que conduzca a una «salida pacífica» bajo los parámetros del derecho internacional.

Trump advierte a Rodríguez de que pagará un «precio más alto» que Maduro «si no hace lo correcto» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumirá conforme a la legalidad venezolana las funciones presidenciales, de que «pagará un precio más alto» que el presidente Nicolás Maduro, apresado la madrugada del sábado en una incursión militar en Caracas, en el caso de que no haga «lo correcto». «Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro», ha afirmado Trump en una entrevista telefónica con la revista ‘The Atlantic’ publicada este domingo. El mandatario estadounidense ha señalado que no tolerará el «rechazo desafiante» de Rodríguez a la intervención militar estadounidense para la captura de Maduro, en claro contraste con las declaraciones del sábado, cuando aseguró que Rodríguez tenía disposición a colaborar. Imagen de archivo de Donald Trump durante la rueda de prensa de este sábado.

Caracas retoma poco a poco la normalidad La capital de Venezuela, Caracas, vuelve poco a poco a la normalidad y recupera parcialmente su actividad en espera de que mañana Delcy Rodríguez jure la Presidencia del Gobierno al mismo tiempo que los diputados parlamentarios, para los próximos cinco años. En las calles se percibe tensión y confusión porque muchos ciudadanos desconocen cuál es el escenario de futuro que tendrán que enfrentar. Informa RTVC.



Más detalles de la acusación de Maduro por delitos de tráfico de droga Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en la prisión de Brooklyn a la espera de que este lunes se le comunique los cargos que se le imputan. Al delito de tráfico de droga, también, se suma la utilización de Estado de Venezuela para su transporte. Informa RTVC.

El Ejército bolivariano avala a Delcy Rodríguez A poco más de 24 horas de la detención de Nicolás Maduro, los militares han informado que el Ejército venezolano garantiza la continuidad constitucional con Delcy Rodríguez como presidenta. Informa RTVC.

Celebración en Barcelona de la captura de Maduro y apoyo a Edmundo González Unas 500 personas se han concentrado hoy en Barcelona en apoyo al ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, y para exigir el «pleno respeto» a la victoria que aseguran que obtuvo en las elecciones de julio de 2024 el dirigente opositor Edmundo González Urrutia. La concentración, a la que han asistido unas 500 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, ha sido convocada por las organizaciones Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Mundo Sin Mordaza, que en un manifiesto han mostrado su apoyo a la operación militar que permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Imágenes de la celebración en Barcelona. EFE

Venezuela copa las portadas de la prensa internacional Venezuela ocupa este domingo las portadas de prácticamente todos los medios internacionales con la captura de Nicolás Maduro, capturado en Venezuela en una operación militar ordenada por Trump, y quien ya ha pasado su primera noche encarcelado en una prisión. Informa RTVC.

Recomendaciones a los canarios que viven en Venezuela El Gobierno de Canarias ha emitido un comunicado con una serie de recomendaciones para las alrededor de 60.000 personas que conforman la comunidad de isleños en Venezuela entre las que se encuentra evitar cualquier desplazamiento no esencial y permanecer en los hogares. Informa RTVC.

Oficiales del ejército brasileño custodian la frontera entre Brasil y Venezuela Personas sentadas en la frontera entre Brasil y Venezuela en Pacaraima, Roraima, Brasil, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Bruno Kelly Oficiales del ejército brasileño inspeccionan a personas en la frontera entre Brasil y Venezuela en Pacaraima, Roraima, Brasil, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Bruno Kelly

Venezuela se cuela en el inicio de la campaña electoral de las presidenciales en Portugal La operación relámpago con la que Estados Unidos detuvo este fin de semana al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha colado este domingo en el estreno de la campaña para las elecciones presidenciales del 18 de enero en Portugal. Mientras que algunos de los candidatos han optado por denunciar que se ha tratado de una violación del derecho internacional y que el Gobierno de centroderecha portugués ha reaccionado de forma insuficiente, otros se han decantado por centrarse en lo que está por venir, que esperan que sea un proceso democrático para el país caribeño.

Uruguay reafirma su «posición histórica» de no intervención El Gobierno de Uruguay reafirmó este domingo la «posición histórica» del país en cuanto a su adhesión a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de las naciones y defensa del derecho internacional. «Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país que se remonta al año 1965, cuando -ante una invasión a la República Dominicana- integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y defendió una posición que se mantiene hasta hoy», indicó el presidente Yamandú Orsi en una declaración a la prensa.

Rubio afirma que EEUU puede trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con Maduro El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos. «La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él», manifestó Rubio al canal CBS.

Venezuela en imágenes, tras el bombardeo de Trump en el país Una mujer sostiene un fragmento de un cohete, después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Venezuela, 4 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria Hombres sentados en una parada de guagua, mientras varios vecindarios permanecen sin electricidad después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Venezuela. 4 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria La gente carga sus teléfonos, mientras varios barrios permanecen sin electricidad después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Venezuela. 4 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria La gente se sienta dentro de una casa, donde una pared fue perforada tras el bombardeo de Trump contra Venezuela. 4 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El chavismo convoca una marcha para exigir a EE.UU. la libertad de Maduro y de su esposa El chavismo convocó a sus simpatizantes a una «gran marcha» este domingo por la libertad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes fueron capturados la madrugada del sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas, como parte de una operación que incluyó ataques en la capital y tres estados cercanos. Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los chavistas se movilizarán en el centro de la ciudad, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos. Se espera la participación de figuras oficialistas, como la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez.

FFAA dice que el presidente de Venezuela es Maduro y respalda estado de conmoción exterior La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela dijo este domingo que el presidente «constitucional» de su país es Nicolás Maduro y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto. «Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe», dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en la televisión estatal VTV al reiterar que «el presidente Nicolás Maduro» es «el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos».

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazan acciones de EEUU en Venezuela Los Gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron este domingo «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela«, en las que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Imágenes de protestas en distintas partes del mundo por la detención de Maduro Protesta contra los ataques de EE. UU. en Venezuela y la captura del presidente Maduro, frente a la Embajada de EE. UU. en Ankara Protesta contra los ataques de EE. UU. en Venezuela y la captura del presidente Maduro, frente a la Embajada de EE. UU. en Ankara Protesta contra los ataques estadounidenses en Venezuela y la captura del presidente Maduro, en el centro de Estambul Protesta contra los ataques estadounidenses en Venezuela y la captura del presidente Maduro, en el centro de Estambul

Entidades provenezolanas alertan de «grupos violentos afines al régimen criminal» chavista Entidades provenezolanas y de derechos humanos alertaron este domingo desde España a la comunidad internacional del «grave e inminente riesgo que representan los grupos armados violentos afines al régimen criminal» de Venezuela. «En las últimas horas se ha registrado la difusión reiterada de videos, imágenes y declaraciones públicas en las que estos grupos armados incitan explícitamente a la violencia, al odio y a la represalia, configurando un escenario de alto riesgo para la población civil«, advirtieron en un comunicado.

El Ejército venezolano garantiza la continuidad constitucional con Delcy Rodríguez como presidenta El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, ha comparecido este domingo en rueda de prensa y ha subrayado que las Fuerzas Armadas garantizan la continuidad constitucional avalando a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones tras la captura del presidente Nicolás Maduro la pasada madrugada en una incursión estadounidense. «La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar«, ha afirmado Padrino en una comparecencia ante la población. «Así que la patria continúa», ha remachado. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Archivo.

Cristina Fernández denuncia «violación del derecho internacional» de EE.UU. en Venezuela La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) cuestionó este domingo la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y consideró que se trató de una “violación del derecho internacional”, en su primera declaración pública después de recibir el alta médica tras permanecer dos semanas ingresada en una clínica de Buenos Aires por una apendicitis.

Debate en torno a la industria petrolera de Venezuela El tema de la privatización de la industria petrolera en Venezuela ha generado multitud de debates y no existe una unanimidad sobre ello. Además se siente como una conquista haber tomado la nacionalización de mencionada industria.

ONG pide respeto a los derechos de Maduro y liberación de los presos políticos venezolanos La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) pidió este domingo que se respeten «la integridad» y las «garantías judiciales» de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por fuerzas estadounidenses que atacaron Caracas y zonas aledañas, y que sean liberados los presos políticos en el país.

Medio centenar de venezolanos celebran en Londres la captura de Maduro Medio centenar de venezolanos desafiaron este domingo las gélidas temperaturas en Londres y se concentraron al mediodía para celebrar la captura de Nicolás Maduro y reclamar una rápida transición a la democracia. Convocados por los grupos opositores encabezados por María Corina Machado y Edmundo González, los venezolanos del exilio inglés se dieron cita en la céntrica plaza de Trafalgar Square, llena a esta hora de turistas navideños.

Serbia ve obsoleto el orden internacional y refuerza su ejército El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, consideró este domingo, un día después de la intervención de EEUU en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, que lo único que cuenta ahora es «el derecho del más fuerte», frente a lo cual su país reforzará su ejército para contar con un «factor disuasorio».

Clavijo se reúne este lunes, con portavoces parlamentarios, para analizar la situación de Venezuela El presidente de Canarias ha convocado para este lunes, a los portavoces de los grupos parlamentarios, para analizar la situación de los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela, tras la acción militar realizada por Estados Unidos.

Rubio aclara que EEUU gestionará la «dirección» en la que se moverá Venezuela sin Maduro El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aclaró este domingo que su país gestionará la «dirección» hacia la que se moverá Venezuela sin el liderazgo de Nicolás Maduro, un día después de la captura del venezolano y de las declaraciones del presidente Donald Trump de que Washington gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición.

Alcaldesa Miami urge a Trump a reactivar TPS para venezolanos ante inestabilidad del país La alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, solicitó al Gobierno de Estados Unidos restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos, ya que la situación en su país continúa siendo peligrosa e inestable tras la captura este sábado de Nicolás Maduro.

Guyana recomienda la «estabilidad» en Venezuela para su futuro tras el operativo de EEUU El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que la «estabilidad, el respeto a la ley y la transición democrática» son puntos «críticos» para el futuro de Venezuela y las Américas tras la intervención militar dirigida por Estados Unidos contra el país sudamericano y su presidente Nicolás Maduro. «Estabilidad, el respeto a la ley y la transición democrática son críticos para el futuro de Venezuela y el resto de las Américas», sostuvo Ali en su cuenta de X en la noche del sábado, mismo día en que tropas militares atacaron varios puntos estratégicos venezolanos y capturaron a Maduro.

Venezolanos en La Gomera relatan como vivieron lo sucedido este sábado en Caracas Con palabras como incertidumbre, miedo o desconocimiento sobre qué pasará en un futuro, han relatado madre e hija lo que vivieron este sábado, al enterarse de los bombardeos en Caracas, por parte de Estados Unidos.

La región somalí separatista de Somalilandia apoya la intervención de EEUU en Venezuela La región separatista somalí de Somalilandia expresó este domingo su apoyo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, al mostrarse a favor de una «acción internacional calibrada para restaurar el orden constitucional, la legitimidad democrática y el Estado de derecho» en el país sudamericano.

Rubio asegura que EEUU no está en guerra con Venezuela y defiende una transición dirigida El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado este domingo que su país no está «en guerra» con Venezuela y que el ánimo de conflicto va dirigido en realidad al narcotráfico, antes de reivindicar la importancia de dirigir su transición «por el bien» de ambos países y de avisar que el Gobierno estadounidense se está centrando ahora en las autoridades cubanas, «un gran problema». Rubio ha comparecido ante el programa Meet the Press, de la cadena NBC, un día después de la operación militar en Venezuela que acabó con la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, durante bombardeos sobre Caracas y alrededores.

60 empresas españolas tienen intereses en Venezuela A día de hoy, España apenas comercia con Venezuela: el intercambio se ha desplomado y depende casi por completo del petróleo. Aún así, un grupo de unas 60 empresas sigue teniendo intereses en el país. Alguna de ellas, canaria. Entre enero y octubre de 2025, España importó mercancías por valor de casi 350 millones de euros desde Venezuela y exportó productos por unos 150. Son cifras muy discretas, que reflejan el desplome de este intercambio, pero las conexiones entre ambos países son claras Informa RTVC.

Consejo de Europa advierte contra la orden mundial emergente en el que la fuerza se normaliza El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, alertó este domingo sobre «un orden mundial emergente donde la fuerza se normaliza y la ley se convierte en arma», tras la operación militar estadounidense de ayer para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, que provoca una «profunda incertidumbre» en Venezuela y en la estabilidad y seguridad internacional. Para el secretario general del Consejo de Europa «esta situación no puede reducirse a una disyuntiva entre condena y apoyo», ya que «revela un cambio más profundo en un orden mundial emergente donde la fuerza se normaliza y la ley se convierte en arma», destacó en un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos que suponen la acción ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump. El Consejo de Europa considera, que «cualquier uso de la fuerza en el territorio de otro Estado plantea serias dudas en virtud del derecho internacional, incluidos los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas sobre soberanía, integridad territorial y no injerencia», destacó Berset.

Concentraciones en todo el planeta tras la captura de Maduro Las manifestaciones y concentraciones se suceden por todo el planeta desde que Nicolás Maduro fue apresado. Muchas personas celebran la captura del presidente venezolano y otros denuncian la injerencia norteamericana. Informa RTVC.

Delcy Rodríguez jurará este lunes su cargo como presidenta interina de Venezuela La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir la presidencia del país y este lunes jurará el cargo como presidenta interina. El vacío de poder ha empujado a las instituciones del país a reestructurarse y ha encontrado en Delcy Rodríguez una figura que encarna el chavismo y que parece tener una línea de diálogo abierta con Washington. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la noche de este sábado que la vicepresidenta ejecutiva asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, «con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación». En un pronunciamiento anterior, Rodríguez insistió en que el único presidente del país es Maduro, pero también reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos con una «agenda constructiva». El presidente Estadounidense, Donald Trump, aseguró que su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha comunicado con Rodríguez, algo que la vicepresidenta no confirmó durante su discurso. Trump también declaró que no desplegará tropas en Venezuela si Rodríguez hace lo que Washington quiere. Informa RTVC.

El Tribunal Supremo de Venezuela ordena a Delcy Rodríguez que asuma el papel de presidenta La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma el papel de presidenta interina del país, en ausencia de Nicolás Maduro. El fallo judicial indica que Rodríguez asumiría el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación.

Puerto Rico reanuda sus operaciones aéreas tras suspensión por el operativo en Venezuela El Gobierno de Puerto Rico informó este domingo que desde la madrugada de hoy aterrizaron los primeros vuelos comerciales estadounidenses tras el restablecimiento del acceso aéreo a la isla luego de que las autoridades de EE.UU. suspendieran el transporte por el operativo militar en Venezuela. Los primeros vuelos que aterrizaron en la isla llegaron provenientes de Newark, Nueva Jersey, Miami, Florida, y Washington, D.C., detallaron fuentes oficiales en un comunicado de prensa.

El presidente serbio afirma que «el derecho Internacional ya no existe» tras el ataque de EEUU a Venezuela El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha denunciado que «el derecho internacional ya no existe» tras el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela en el que fue capturado el sábado el presidente venezolano, Nicolás Maduro. «El derecho internacional público ya no existe, aunque el orden de la ONU continúe existiendo sobre el papel. Somos un país pequeño y tenemos que defenderlo, pero debemos comprender que tras la acción en Venezuela está ya completamente claro que la Carta de la ONU no funciona», ha afirmado Vucic tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional serbio.

El papa urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro El papa León XIV ha afirmado este domingo que «el bien del pueblo venezolano debe prevalecer» ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país caribeño. «Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz», dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

Manifestantes protestan la detención de Maduro ante la Embajada de EEUU en Madrid: «Yankees terroristas» Un millar de personas, según Delegación de Gobierno, se han manifestado este domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, algo que tildan de «completamente ilegítimo», como ha asegurado el portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN, Ángel Descalzo, uno de las convocantes de la manifestación. Descalzo ha asegurado que «el futuro de Latinoamérica tienen que decidir los propios pueblos latinoamericanos» y ha criticado que Estados Unidos busque «claramente los recursos naturales de Venezuela, que son el petróleo, el gas y el agua dulce».

China pide a EEUU la «liberación inmediata» de Maduro y de su mujer Sala de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Archivo. El Gobierno chino ha pedido este domingo a Estados Unidos la «liberación inmediata» del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas. «China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación», ha planteado el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado publicado este domingo.

Ghana condena el ataque de EE.UU. contra Venezuela y critica sus ambiciones «coloniales» El Gobierno de Ghana condenó este domingo el «uso unilateral de la fuerza» por parte de EE.UU. contra Venezuela y alertó de que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «evocan la época colonial e imperialista y sientan un peligroso precedente para el orden mundial», al tiempo que pidió la puesta en libertad del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro.

Multitud de dudas las que se platean ahora entre los venezolanos y la oposición demócrata En estos momentos, la oposición demócrata en Venezuela, se plantea dudas sobre el control de Estados Unidos sobre el país. Por otro lado, la exclusión y liderazgo de María Corina es otra de las grandes dudas que se plantean en Venezuela, así como hasta que punto Estados Unidos controlará la industria petrolera de Venezuela. Informa. Jorge Agobián

Venezolanos en La Palma reciben con júbilo la captura de Maduro La Comunidad venezolana en La Palma ha recibido este sábado con júbilo la noticia de la captura de Maduro, por parte de Estados Unidos. En Los Llanos de Aridane, se originó una concentración improvisada en la que predominaron las risas y las lágrimas de emoción.

Concentración en Gran Canaria contra la injerencia de EEUU en Venezuela Alrededor de un centenar de personas se han concentrado en Las Palmas de Gran Canaria en apoyo al pueblo venezolano. Lo han hecho bajo el lema ‘No a la injerencia de EEUU. No a la guerra’. El objetivo de la concentración era mostrar la solidaridad con Venezuela. Fue organizada por diferentes colectivos y asociaciones de izquierdas. La protesta contó con la asistencia de políticos como la diputada de Podemos Canarias en el Congreso, Noemi Santana, o el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez (Nueva Canarias-Bloque Canarista). Concentración en Gran Canaria contra la injerencia de EEUU en Venezuela

Pérez: «Estamos en un unilateralismo en el que hay tres actores» El experto en Derecho Internacional, Lucas Pérez ha compartido su análisis sobre la acción de Estados Unidos, las intenciones de Donald Trump y sus futuras maniobras. En sus declaraciones ha resaltado que «ayer quedaron todas las cartas sobre la mesa, y que no es la democracia lo que le ha movido a Trump«.

El bombardeo en Venezuela deja alrededor de 40 muertos, según un funcionario venezolano Aunque no existen aún cifras oficiales, se estima que el bombardeo en Venezuela ha dejado al menos 40 muertos, entre civiles y militares. Así lo ha asegurado de forma anónima un alto funcionario venezolano para informes preliminares. Por su parte, Trump ha afirmado que no ha habido bajas estadounidenses durante la ofensiva, sólo dos militares heridos.

Trump afirma que no contará con María Corina Machado para gobernar Venezuela Mientras María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, ha apoyado el movimiento de Estados Unidos sobre el país, Trump ha declarado desde este sábado, que no contará con ella para presidir el movimiento.

Delcy Rodríguez ocupa el vacío de poder en Venezuela La mayoría de los venezolanos se encuentran a favor de un cambio de régimen, sin embargo, no todos se encuentran de acuerdo con que ello ocurra ,a través de la intervención o mediación por parte de Estados Unidos.

Cocho: «El problema es quién va permitirse perder el poder» Venezuela vive en estos momentos, un período de incertidumbre que se podría extender durante las próximas semanas, inclusos meses. Por su parte, expertos en geopolítica han señalado que la estrategia del presidente americano, Donald Trump, es crucial para controlar el suministro del petróleo venezolano.

La supuesta vinculación de Nicolás Maduro con la exportación de droga a Estados Unidos La pertenencia de Nicolás Maduro a un clan de narcotráfico, ha sido el argumento político usado por Donald Trump para su captura. Sin embargo, los datos del propio gobierno estadounidense y de Naciones Unidas, niegan que Venezuela tenga un peso importante en la exportación de droga a Estados Unidos.

El Caucus Hispano del Congreso de EEUU condena el «uso ilegítimo» de la fuerza en Venezuela El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, formado por 43 congresistas de ascendencia latinoamericana, han condenado el «uso ilegítimo de la fuerza» por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero.

Brasil anuncia una reunión de la CELAC a nivel ministerial tras el ataque de EEUU a Venezuela El Gobierno brasileño ha anunciado la convocatoria para este domingo de una reunión a nivel ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar la situación en Venezuela tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Se convoca reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que participarán todos los países de la región, para el 4 de enero a las 14.00 horas de Brasilia», ha informado la ministra substituta del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, María Laura da Rocha. Archivo.

Podemos Canarias llama a «no quedar impasibles» ante EEUU y «defender» la soberanía del pueblo venezolano La dirigente de Podemos en Canarias y diputada nacional, Noemí Santana, ha defendido este domingo no quedar «impasibles» tras la intervención militar de EEUU sucedida este sábado sobre Venezuela, ya que se hace imprescindible «salir en defensa del derecho internacional, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos». La coordinadora general de Podemos en Canarias, Noemí Santana.

El PP pide al PSOE ser demócrata en Venezuela y lograr relaciones de primer nivel con EEUU El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiera «una dictadura de izquierdas a una democracia de derechas o de centro derecha en Venezuela» y ha urgido al Gobierno a mantener unas relaciones diplomáticas con Estados Unidos «de primer nivel». Tellado ha denunciado en el programa ‘La trinchera’, de EsRadio, que el Gobierno de Sánchez «hizo todo lo posible para colaborar con el régimen de Nicolás Maduro y sacar de Venezuela al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia«.

Sánchez condena «con rotundidad» el ataque de EEUU sobre Venezuela El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo «con rotundidad» el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y ha reiterado su defensa del derecho internacional. En una carta a los militantes del PSOE para felicitarles el nuevo año, Sánchez reivindica la importancia de «contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos».

Finlandia subraya que hay que apoyar una transición democrática en Venezuela El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, subrayó este domingo que «ahora es importante apoyar una transición hacia un gobierno democrático» en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en ese país sudamericano en la que el presidente Nicolás Maduro fue detenido. «Ahora lo importante es apoyar una transición hacia un gobierno democrático«, escribió Stubb en su cuenta de X, al reaccionar a los hechos del sábado.

Una misión de la ONU expresa «profunda preocupación» por los derechos humanos en Venezuela La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela aprobada por la ONU expresa una «profunda preocupación» por la situación de los derechos humanos en el país tras el ataque de los Estados Unidos de este sábado y la captura de Nicolás Maduro. En un comunicado, la misión alerta del «riesgo» de «nuevas y graves violaciones de derechos humanos» los próximos días y semanas, en un contexto de «elevada volatilidad».

La Plataforma Unitaria Democrática reclama una «transición» liderada por Edmundo González La colación opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha reivindicado que Edmundo González Urrutia –candidato presidencial de la colación en las elecciones presidenciales de 2024– debe liderar la «transición» en Venezuela, tras la incursión militar estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro. El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

Machado exige a «todos los demócratas del mundo» que apoyen al pueblo venezolano La líder opositora venezolana María Corina Machado ha agradecido el apoyo que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha transmitido públicamente al pueblo venezolano tras el ataque de EEUU al país y la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y ha instado a la comunidad internacional a hacer lo mismo en este momento «decisivo» para el devenir del Estado latinoamericano.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes tras la incursión militar en Venezuela El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión para este lunes 5 de enero tras incursión militar que Estados Unidos ha perpetrado en Venezuela y la posterior captura de su presidente Nicolás Maduro, que ya ha sido trasladado a una base militar en Nueva York junto a su mujer para ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista. Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la «agresión criminal» de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión.

Así se vivió en Venezuela, las explosiones por parte de Estados Unidos La madrugada de este sábado dejó imágenes y sonidos difíciles de olvidar en Venezuela. Las explosiones y los fuertes sonidos en distintos puntos del país, despertaron a miles de personas. Una jornada que se vivió con miedo, incertidumbre y paralización en todo el país. Tras todo ello, llegaron las largas colas en los supermercados.

Tras la detención de Maduro, muchos venezolanos en las islas se plantean regresar al país Tras la detención de Maduro en Venezuela, por parte de Estado Unidos, este sábado se han sucedido en todo el archipiélago, las reacciones de miles de venezolanos que viven en Canarias. Son muchos los que ya se plantean, volver a su país.

Trump y Maduro, protagonistas de la prensa a nivel mundial Desde las últimas horas, tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el de Estados Unidos, Donald Trump, han sido protagonista de la prensa a nivel regional, nacional e internacional. Un hecho, del que todos los países se han hecho eco.

Delcy Rodríguez, entre las figuras claves a controlar el poder en Venezuela Tras la detención este sábado de Nicolás Maduro, Venezuela ha entrado en una nueva fase de incertidumbre. Desde las últimas horas, se han abierto nuevos interrogantes sobre quién controla en estos momentos el poder en Venezuela y qué podría pasar en las próximas horas. Uno de los nombres claves en mencionado contexto, es el de Delcy Rodríguez.

Cronología de los hechos más destacados, tras la operación de Maduro en Venezuela Casi 30 horas después de la operación de Estados Unidos en Venezuela, hacemos todo un repaso con los hechos más destacados. Desde su detención, hasta el traslado de Maduro en buque norteamericano a Estados Unidos o las manifestaciones a favor y en contra, en distintos puntos del mundo, del presidente venezolano. https://www.youtube.com/watch?v=Shcl0AQSlNI

Trump hace uso de sus redes sociales, tras la operación en Venezuela y exalta a su vez el poder de su gobierno El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha parado de usar su red social para publicar fotos y videos de la incursión en Venezuela y la posterior detención de Maduro. Muy activo en redes, incluso ha subido algún montaje enardeciendo el poder de su gobierno.

Amnistía Internacional denuncia la operación militar de EE.UU. y avisa sobre los derechos humanos en Venezuela La operación militar de EE.UU. para la captura de Nicolás Maduro y su esposa es «muy probablemente una violación» del Derecho internacional y genera «graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana«, alerta Amnistía Internacional (AI). En un comunicado, la ONG denuncia también como una fractura del orden internacional de Naciones Unidas la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.

El Cabildo de La Gomera mantiene su seguimiento sobre Venezuela y la situación de los gomeros residentes El Cabildo de La Gomera ha informado este sábado que mantiene un seguimiento permanente de la situación que afecta a Venezuela desde la madrugada de este sábado tras la actuación militar de los EEUU, con especial atención a los canarios residentes y de los gomeros que forman parte de la comunidad migrante asentada en el país. La institución insular ha reiterado en un comunicado su compromiso firme con el respeto y la prevalencia de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, como marcos «fundamentales» para la convivencia entre los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos.

Amnistía ve «probable» una violación del Derecho internacional en el ataque de EEUU a Venezuela Rueda de prensa de Trump posterior a la captura de Nicolás Maduro. La ONG Amnistía Internacional observa una «probable» violación del Derecho internacional en la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que ha resultado en la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y muestra «gran preocupación» ante la posibilidad de que una escalada de tensión provoque violaciones de Derechos Humanos.

Malasia dice que la captura de Maduro por EE.UU. «viola el derecho internacional» La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos durante un operativo militar el sábado sobre Caracas constituye una «clara violación del derecho internacional«, dijo este domingo el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim. «El líder venezolano y su esposa fueron capturados en una operación militar estadounidense de alcance y naturaleza inusuales. Tales acciones constituyen una clara violación del derecho internacional y constituyen un uso ilícito de la fuerza contra un Estado soberano«, dijo en X el líder malasio.

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista. «Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua«, ha notificado la propia compañía en un escueto comunicado publicado en su cuenta en la red social por X.

Hegseth asegura que Trump «decidirá los términos» para gobernar Venezuela El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha señalado que el presidente Donald Trump será quién decida «los términos» en los que se dará la gobernanza de Venezuela, tras el ataque estadounidense a posiciones en Caracas y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro. «Nosotros establecemos los términos (del Gobierno de Venezuela). El presidente Trump establece los términos. Y, en última instancia, él decidirá cómo se implementará eso», ha declarado en una entrevista en la cadena CBS News.

Petro instala Puesto de Mando Unificado para coordinar la situación en la frontera con Venezuela Instalado el Puesto Unificado de Mando (PMU), en Cúcuta, Colombia. El Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, su capital. «A esta hora, en Cúcuta, Norte de Santander, el Gobierno Nacional instala Puesto de Mando Unificado (PMU) con el propósito de coordinar la situación humanitaria y de seguridad en la frontera con Venezuela», ha anunciado Presidencia en una escueta publicación en su perfil en la red social X.

Suecia ve liberada a Venezuela de Maduro, pero pide respeto al derecho internacional El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que «los venezolanos han sido liberados de la dictadura de Maduro» tras la intervención de Estados Unidos del sábado y recordó que todos los Estados tienen la responsabilidad «de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional». «El pueblo venezolano ha sido liberado de la dictadura de Maduro. Pero todos los Estados también tienen una responsabilidad de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional», escribió Kristersson en la noche del sábado a este domingo en unas declaraciones dirigidas a la agencia sueca ‘TT’.

India expresa su «profunda preocupación» tras la operación militar de EEUU en Venezuela El Gobierno de la India expresó este domingo su «profunda preocupación» por la situación en Venezuela tras la ejecución de la operación militar estadounidense «Absolute Resolve», y evitó pronunciarse sobre la legitimidad de la acción para centrarse en un llamamiento a la paz. A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la India instó a evitar una escalada de la violencia, pero el documento no hace ninguna mención explícita a Nicolás Maduro.

La CIDH reclama «institucionalidad democrática» para Venezuela La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su «profunda preocupación» ante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que desembocó en la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Imagen de Caracas. Archivo.

EEUU finaliza las restricciones de vuelos sobre el Caribe El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha dado por finalizadas las restricciones en el espacio aéreo del Caribe este domingo a las 00.00 horas, hora de la Costa Este estadounidense (6.00 horas en la Península), tras las limitación de vuelos sobre la zona impuesta con el comienzo de la incursión militar a Venezuela. «Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 00.00 horas (hora local) y los vuelos podrán reanudarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente. Por favor, continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones», ha sostenido Duffy en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X. Las restricciones, establecidas sobre el Caribe y Venezuela para «garantizar la seguridad» de los efectivos militares en «apoyo al Departamento de Guerra», han provocado la cancelación de centenares de vuelos desde lugares como Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago, en medio de la vacaciones navideñas, según informaciones de la agencia Bloomberg. Cancelaciones de vuelos en Estados Unidos (archivo).

China pide a EE.UU. la liberación inmediata de Maduro China expresó este domingo su «grave preocupación» por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, pidió su «liberación inmediata» y reclamó que la crisis se resuelva mediante «diálogo y negociación«, según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático. Pekín manifestó su «grave preocupación» por que Washington «se haya apoderado por la fuerza» del mandatario y de su esposa y los haya trasladado fuera del país. Según la portavocía de la Cancillería china, las acciones de Estados Unidos «violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales» y contravienen «los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Maduro duerme recluido en Brooklyn El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir la presidencia del país.

Maduro es trasladado a una prisión federal tras su llegada a Nueva York, según medios El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan en helicóptero, informan medios locales. Fotograma del vídeo compartido por la cuenta Rapid Response 47 / Reuters El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN. Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario. Además, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó este sábado un video que parecía mostrar su arresto y traslado. «Arrestado y escoltado», afirmó en la red social X la cuenta Rapid Response 47 encima del video, en el que se ve a Maduro con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción «DEA NYD». En el video, Maduro parece desearle a alguien «Buenas noches, feliz Año Nuevo».

Colombia desplegará 30.000 soldados en la frontera con Venezuela para mantener seguridad El Gobierno de Colombia desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país que acabó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. El anuncio lo hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa que dio en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (este), tras la instalación de un puesto de mando unificado para atender la situación fronteriza.

El TSJ de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma la presidencia de Venezuela El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asuma en condición de Presidenta encargada todas las atribuciones inherentes al cargo de Jefa de Estado, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación ante la ausencia forzosa de Nicolás Maduro. La decisión se fundamenta en la interpretación de los artículos 234 y 239 de la Constitución, que atribuyen al Vicepresidente Ejecutivo la suplencia en casos de faltas temporales del Presidente.

El avión que transporta a Maduro llega a la base de Stewart, en Nueva York El avión que transporta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llegado en la tarde de este sábado a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, en Nueva York, según han informado varios medios estadounidenses citando fuentes autorizadas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión escoltados por más de una docena de agentes y ahora serán trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York. Un avión que transporta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, avanza por la pista a su llegada, antes de su comparecencia programada ante el tribunal federal de Manhattan, en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Newburgh, Nueva York, EE. UU., el 3 de enero de 2026. REUTERS/Mike Segar En concreto, se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de «fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada». En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Rusia condena «la agresión de EEUU» a Venezuela bajo pretextos «insostenibles» El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de «agresión armada» bajo «pretextos insostenibles» sin abordar todavía directamente la «captura» del presidente Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump. «Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles», ha lamentado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. «La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad», ha indicado.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes tras la incursión militar en Venezuela El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión para este lunes 5 de enero tras incursión militar que Estados Unidos ha perpetrado en Venezuela y la posterior captura de su presidente Nicolás Maduro, que ya ha sido trasladado a una base militar en Nueva York junto a su mujer para ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista. Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la «agresión criminal» de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión.

Petro instala Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para coordinar la situación en la frontera con Venezuela El Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, su capital. Instalado el Puesto Unificado de Mando (PMU), en Cúcuta, Colombia / Presidencia de Colombia

OEA urge «prevenir una mayor escalada» en Venezuela La Organización de los Estados Americanos (OEA) urgió este sábado a Estados Unidos y Venezuela a «prevenir una mayor escalada» y respaldar una salida pacífica, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para comparecer ante la justicia. En un comunicado, la OEA pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela, que «sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo». La organización, presidida por el surinamés, Albert Ramdin, agregó que los actores venezolanos deben «actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática». La reacción de la OEA llegó minutos después de que Maduro aterrizara en un aeropuerto al norte de la ciudad de Nueva York en un avión del Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde rodeado de decenas de agentes federales será trasladado a una prisión metropolitana.

El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el lunes la operación de EE.UU. en Venezuela El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump ha publicado fotos y textos sobre Maduro Durante toda la jornada Donald Trump ha estado publicando en su red Truth Social todo tipo de fotos y textos sobre Maduro y el ataque militar a Venezuela.

Venezolanos residentes de medio mundo se han movilizado Venezolanos residentes de medio mundo se han movilizado este sábado, ya sea para celebrar o condenar el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

La captura de un presidente, un escenario que no contempla la Constitución venezolana Muerte, destitución y abandono de cargo son algunas de las causales de falta absoluta de la Presidencia que prevé la Constitución de Venezuela, pero no el ataque ejecutado durante la madrugada de este sábado por Estados Unidos que desembocó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, lo que ha abierto un nuevo capítulo de incertidumbre en el país suramericano. El artículo 233 de la Constitución establece seis causales de «falta absoluta» de un presidente: muerte, renuncia, destitución -decretada por el Tribunal Supremo de Justicia-, incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato -mediante un referéndum- o el abandono del cargo. En ninguno de los casos contempla una situación como la ocurrida desde esta madrugada en el país suramericano, por lo que el escenario de una hipotética sucesión sería incierto.

Centenares de vuelos cancelados en el Caribe por el ataque de EE.UU. contra Venezuela Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar este sábado centenares de vuelos en el Caribe por el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A primera hora de la tarde, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, confirmó en un mensaje en las redes sociales que las autoridades aeronáuticas estadounidenses habían establecido restricciones al espacio aéreo en el Caribe y en Venezuela «para asegurar la seguridad» de los vuelos. «Cuando sea apropiado, estas restricciones aéreas serán levantadas«, añadió Duffy, tras reconocer los trastornos causados a los pasajeros.

Maduro fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York Nicolás Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. La imputación fue hecha pública por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020. La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y «utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos». Así, se espera que el siguiente paso en su caso se lleve a cabo durante los próximos días ante el juez en Manhattan.

Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña. El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero. Se espera que Maduro sea ahora trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según medios locales.

Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Nicolás Maduro El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

La CIA utilizó una fuente interna para vigilar a Maduro antes de su captura Miembros del Gobierno Venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) citada por el New York Times. La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida, adelantó el New York Times. Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa. No se ha aclarado cómo se reclutó a la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro. Sin embargo, exfuncionarios señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener la cooperación necesaria. Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército estadounidense bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión directa de la agencia. Funcionarios consultados por medios estadounidenses describieron la operación como producto de «meses de meticulosa planificación» y destacaron que Maduro estuvo «intervenido» desde el inicio del operativo.

El canciller alemán acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la «ruina» El canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por llevar al país «a la ruina» coincidiendo con la captura de Maduro en una operación militar estadounidense. «Maduro tenía un papel problemático en la región, con sus alianzas lamentables por todo el mundo e implicando a Venezuela en el tráfico de droga», ha afirmado Merz en declaraciones recogidas por la televisión pública alemana ARD. Merz ha recordado que Alemania, «como muchos otros países», no reconocieron las elecciones presidenciales de 2024 en las que fue reelegido Maduro según los resultados oficiales. «Las últimas elecciones fueron un fraude», ha señalado. En cuanto al ataque estadounidense, Merz ha evitado pronunciarse claramente y ha apuntado que «la clasificación legal de la intervención estadounidense es compleja». «Estámos dándonos un tiempo con eso», ha afirmado antes de subrayar que los principios del derecho internacional deben regir las relaciones entre estados. «Ahora, hay que evitar la inestabilidad política en Venezuela. Es esencial garantizar una transición ordenada hacia un gobierno legitimado con unas elecciones», ha planteado.

Trump se burla de las declaraciones pasadas de Maduro en las que le desafiaba a capturarle El presidente Donald Trump publicó este sábado un vídeo en su red social Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro en las que desafiaba a EE.UU. a capturarle. El vídeo, de 40 segundos, se inicia con Maduro en una intervención sin fecha, en la que, con tono desafiante, afirma: «¡Venga por mí! Aquí los espero, en Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!». La intervención de Maduro es seguida de imágenes de un águila americana, el símbolo nacional de Estados Unidos, y vídeos tomados de las redes sociales del bombardeo de instalaciones militares en Venezuela que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron durante la captura de Maduro.

Trump matiza que no habrá presencia militar de EEUU en Venezuela si Delcy Rodríguez «hace lo que queremos» El presidente estadounidense, Donald Trump, ha matizado que no habrá presencia militar estadounidense en Venezuela si la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez «hace lo que queremos». Trump ha concedido una entrevista a ‘The New York Post’ en la que ha sido interrogado por su anuncio de que «se haría cargo» de Venezuela tras la captura del presidente estadounidense Nicolás Maduro y concretamente por si habría militares estadounidenses en Venezuela para ayudar a gobernar el país. «No, si la vicepresidenta de Maduro… Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso», ha explicado Trump, aunque ha subrayado que «estamos preparados» a enviar militares. «Ya sabes. Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera», ha adelantado. Trump ha destacado que «hemos hablado con ella muchas veces y ella lo comprende». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Óscar Arias lamenta que Trump no legitime a González y Machado para liderar Venezuela El Premio Nobel de la Paz 1987 y expresidente de Costa Rica Óscar Arias, lamentó este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, no haya legitimado a Edmundo González y María Corina Machado para liderar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. «Después de escuchar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump lamento que, en vez de legitimar y empoderar a las autoridades legítimamente electas, el gobierno de los Estados Unidos pretenda administrar a Venezuela y sustituir a sus verdaderos gobernantes, quienes gozan de un demostrado apoyo popular: Edmundo González Urrutia y María Corina Machado», expresó Arias en un comentario en sus redes sociales. El Nobel de la Paz también calificó como «inaceptable» que «el gobierno de Washington pretenda robarse el petróleo de los venezolanos, quienes deben ser los únicos custodios de sus recursos naturales y de su futuro político».

Vicepresidenta espera respaldo del Supremo para ejecutar decreto de conmoción en Venezuela La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que «en las próximas horas» declare su constitucionalidad y entre en vigor. «Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional», declaró en una reunión del Consejo de Defensa, con ministros y jefes militares, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Rodríguez subrayó que este decreto fue suscrito por el mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado en medio de un ataque en Caracas y otros estados del país.

Piden la comparecencia urgente de Albares para explicar la posición del gobierno ante el ataque a Venezuela El socio de gobierno, Sumar, y ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís, solicitan que Albares comparezca en el Congreso por el ataque a Venezuela. Sumar, miembro del Gobierno de coalición, y los socios de investidura ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís han solicitado la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares en el Congreso para explicar la posición del Ejecutivo ante «el grave ataque de EEUU a Venezuela».

Maduro llegará hoy a Nueva York y será trasladado a una prisión federal, según CNN El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegará este sábado a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN. Según la televisión, que cita fuentes propias, Maduro comparecerá por pronto el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan. Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. Este sábado se hizo pública una «imputación sustitutiva» ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020. La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y «utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos». El documento mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos, amplía la descripción de las «actividades ilícitas» e incorpora nuevos imputados, como la esposa de Maduro y uno de sus hijos, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.

Concentración a favor de Maduro ante el Consulado de Venezuela en Tenerife Partidarios del régimen chavista y opositores coincidieron en una concentración ante el Consulado de Venezuela en Tenerife, que se disolvió sin incidencias ante una importante presencia policial. Más información: https://rtvc.es/opositores-a-maduro-celebran-en-tenerife-su-detencion-y-la-libertad-del-pais-3-de-enero-2025/

Trump advierte a Petro de que debe «cuidarse el trasero» tras la captura de Maduro El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una advertencia al presidente colombiano, Gustavo Petro, al que emplazó a «cuidarse el trasero» tras la incursión militar en la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. Petro «tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína». «La están enviando a Estados Unidos, así que sí. Tiene que cuidarse el trasero», ha afirmado Trump al ser preguntado en rueda de prensa sobre Petro. El propio Petro ha asegurado en su cuenta en X que «no estoy preocupado para nada» en respuesta a una publicación de un periodista en el que destacaba la detención del líder del «cártel de los soles», la supuesta organización corrupta e implicada en el narcotráfico que estaría dirigiendo Maduro. El pasado mes de diciembre Trump ya advirtió de que Petro de será «el siguiente» tras Maduro.

Opositores a Maduro celebran en Tenerife su detención y «la libertad» del país Unas 200 personas, la mayoría residentes venezolanos en Canarias, se han concentrado este sábado en Santa Cruz de Tenerife para celebrar la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y lo que consideran «la libertad» para su país. Más información: https://rtvc.es/opositores-a-maduro-celebran-en-tenerife-su-detencion-y-la-libertad-del-pais-3-de-enero-2025/

Delcy Rodríguez espera el respaldo del Supremo para ejecutar el Decreto de Conmoción Exterior en Venezuela La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que «en las próximas horas» declare su constitucionalidad y entre en vigor. El pasado 29 de septiembre, Rodríguez anunció en un encuentro con el cuerpo de diplomático en Caracas que el mandatario, Nicolás Maduro, firmó el Decreto de Conmoción Exterior, un documento que otorgaría «facultades especiales» ante lo que denunció como «amenazas» de EEUU. Sin embargo, el texto del documento no se ha hecho público.

México trabaja en una respuesta unida de América Latina tras ataque de EE.UU. a Venezuela La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que mandatarios de otros países han contactado a su Gobierno tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y anticipó que preparan un pronunciamiento regional conjunto, sin precisar qué naciones participarían. “Otros presidentes han estado buscándonos y ya pues más tarde o mañana veremos un posicionamiento adicional. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos”, señaló Sheinbaum cuestionada por medios en su visita en el central estado de Tlaxcala, a la vez que descartó, “por lo pronto”, una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump. La mandataria añadió que el marco multilateral debe prevalecer y citó la Carta de las Naciones Unidas al reiterar que “condenamos esta intervención en Venezuela”.

Cuba reclama a Estados Unidos la «inmediata liberación» de Maduro El Gobierno cubano reclamó este sábado la «inmediata liberación” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, mientras responsabilizó a Estados Unidos “por las muertes y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión”. “Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse”, según la declaración emitida por La Habana en referencia al ataque de Washington a Caracas.

Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez «hace lo que queremos» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país «si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos». En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que EEUU no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del Gobierno venezolano, «hace lo que queremos».

Portugal «reconoce» el papel de EE. UU. en la promoción de transición estable en Venezuela El Gobierno de centroderecha de Portugal afirmó este sábado que «toma nota» de las «garantías» dadas por el presidente Donald Trump tras la intervención estadounidense en Venezuela y aseguró que «reconoce» el papel de Estados Unidos «en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva» en el país caribeño. El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, dio a conocer su postura en una publicación en la red social X, tras el anuncio de la detención del hasta ahora jefe del Estado venezolano, capturado junto a su esposa por las fuerzas de Estados Unidos con la intención declarada de juzgarlo por narcotráfico.

Cientos de personas se reúnen en Tenerife a favor de la intervención de Trump en Venezuela

Delcy Rodríguez asegura que Nicolás Maduro es el único presidente del país La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, que fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera. «Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela», reiteró Rodríguez en una alocución transmitida por radio y televisión.

El alcalde de Nueva York tilda de «acto de guerra» la captura de Maduro El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tildó este sábado de «acto de guerra» y «violación del derecho federal e internacional» la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que anunció esta madrugada Estados Unidos. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mamdani advirtió de que esta «operación unilateral para cambiar el régimen venezolano» no solo afecta a terceros países, sino que también tiene repercusiones directas en la ciudad.

Macron quiere que González Urrutia, «presidente electo», lidere la transición El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este sábado de la caída de «la dictadura de Nicolás Maduro», capturado en una operación militar de Estados Unidos, y quiere que Edmundo González Urrutia, al que considera presidente «electo» desde los comicios de 2024, lidere una transición.

Trump no notificó al Congreso el ataque a Venezuela porque «tiene tendencia a filtrar» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este sábado que no notificó con antelación al Congreso la operación relámpago para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque el Legislativo «tiene tendencia a filtrar» información importante. «El Congreso tiene tendencia a filtrar información. No sería bueno que filtraran información, creo que el resultado (del operativo en Caracas) habría sido muy diferente», dijo Trump en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) sobre la operación, bautizada como ‘Resolución Absoluta’.

Netanyahu felicita a Trump «por su valiente liderazgo» en operación militar en Venezuela El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «por su valiente e histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia» tras la operación militar estadounidense lanzada esta madrugada en Venezuela. «Felicitaciones, presidente por su valiente y histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia. Saludo su decidida determinación y la brillante acción de sus valientes soldados», escribió en su cuenta de X. Netanyahu felicita a Trump «por su valiente liderazgo» en operación militar en Venezuela

Sánchez no apoya la intervención de Trump en Venezuela «España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada.», ha dicho en su cuenta de X. Sánchez no apoya la intervención de Trump en Venezuela

Trump dice que EEUU «se hará cargo» de Venezuela, pone en duda a Corina y habla sobre Delcy El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que su país se «hará cargo» de la situación en Venezuela hasta se decida por un sustituto aceptable del presidente Nicolás Maduro, capturado esta pasada madrugada junto a su mujer tras un asalto estadounidense a su «fortaleza en el corazón de Caracas» en medio de bombardeos de EEUU contra la capital y alrededores. Las petroleras estadounidenses se harán cargo de la «reconstrucción de la infraestructura» venezolana El presidente de EEUU expresa dudas sobre Machado porque «no cuenta con el respaldo del país» y habla por el momento de una gestión interna De hecho, el presidente de Estados Unidos ni siquiera ha repudiado explícitamente la figura de la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. «La eligió Maduro, pero ya veremos», ha manifestado. El presidente de EEUU ha recordado que Rodríguez ha mantenido conversaciones con Rubio durante las infructuosas negociaciones previas con Maduro y ha asegurado que la vicepresidenta venezolana exhibió una buena disposición a pesar de ser la ‘número dos’ de Maduro.

La gobernadora de Nueva York califica la captura de Maduro de «flagrante abuso de poder» La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó este sábado de «flagrante abuso de poder» la operación del presidente estadounidense, Donald Trump, para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela y destacó que actuó «sin la aprobación del Congreso». En un mensaje en su cuenta de X, Hochul, del Partido Demócrata, subrayó que «Nueva York da cobijo a una vibrante comunidad venezolana» y aseguró que se mantiene «al lado de las familias, tanto en el estado como en el extranjero, que esperan un futuro más estable». La gobernadora de Nueva York califica la captura de Maduro de «flagrante abuso de poder»

Rubio, tras la caída de Maduro: «Si estuviera en La Habana estaría preocupado» El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este sábado, tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si «estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco». Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la isla caribeña es un «caso muy similar» y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

Varias organizaciones de EEUU convocan manifestaciones contra la guerra en Venezuela Varias organizaciones estadounidenses han anunciado la convocatoria de manifestaciones contra la intervención militar estadounidense en Venezuela en varias ciudades del país. «¡Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin! La gente de este país no quiere otra guerra. Una guerra de Estados Unidos causaría muerte y destrucción en Venezuela», ha señalado la Coalición Answer, uno de los grupos convocantes que ha llamado a un día de acción para este mismo sábado.

China condena el ataque de EEUU a Venezuela El embajador de la República Popular de China en Colombia asegura que «China está profundamente consternada por el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y su ataque al presidente de un país, y lo condena enérgicamente.» Declaraciones en la cuenta de X del embajador de China en Colombia sobre la condena del país asiático al ataque de EEUU a Venezuela

Argentina celebra la detención de Maduro Comunicado en X de Argentina sobre el ataque de Trump a Venezuela

Trump habla sobre el apoyo que quiere prestar a Cuba igual que a Venezuela

Presidente de Costa Rica celebra la detención de Maduro, que debe pagar por sus crímenes El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, celebró este sábado la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos y afirmó que nunca fue un mandatario legítimo y debe pagar por sus crímenes. «Mi gobierno declaró desde el principio que Nicolás Maduro cometió fraude electoral. Por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes«, expresó Chaves en un audio distribuido a los medios de comunicación.

María Corina Machado «Llegó la hora de la libertad» La analista política, María Corina Machado ha reiterado que, «Nicolás Maduro desde hoy se enfrente a la justicia internacional, por lo crímenes atroces contra los venezolanos de otras naciones».

Venezuela solicita formalmente la convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad tras el ataque de EEUU El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha informado de que la misión de Venezuela ante la ONU ha solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la «agresión criminal» de Estados Unidos. «La República Bolivariana de Venezuela, solicita (…) tenga a bien convocar de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión perpetrados por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela«, ha planteado el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Reinaldo Moncada Acosta, en la misiva oficial. Imagen del Consejo de Seguridad de la ONU.

EE.UU. bautizó la misión para capturar a Maduro como operación Resolución Absoluta El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo este sábado que la misión para capturar este sábado en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se bautizó como operación Resolución Absoluta y que fue «la culminación de meses de planificación y ensayos»

Venezolanos cantan y bailan en el centro de Madrid para celebrar la «caída» de Maduro Una gran multitud de venezolanos se congregó espontáneamente este sábado en la Puerta del Sol, en pleno centro de la ciudad de Madrid, para celebrar, cantando y bailando, la «caída» de Nicolás Maduro, que ha sido capturado por Estados Unidos y será juzgado por un tribunal federal del país gobernado por Donald Trump. «Va a enfrentar la justicia que (Maduro) le ha negado a miles de venezolanos», dijo en declaraciones a EFE Omar, un joven venezolano que salió hace 8 años de su país natal, cuando tenía 14 años, y ha vivido desde entonces «en cuatro países», siendo España el cuarto de ellos.

Trump: «El dictador Maduro finalmente ha sido derrocado en Venezuela, el pueblo es libre» El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que «el dictador y terrorista» Nicolás Maduro «finalmente ha sido derrocado en Venezuela» y celebró que el pueblo de ese país suramericano «será libre» tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses.

Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición «segura» y «apropiada». «Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años», dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Donald Trump hace referencia a la situación de Nicolás Maduro Trump ha indicado que «Maduro se encuentra en una embarcación de camino a Nueva York, donde se tomará una decisión, por parte del tribunal estadounidense». «Es algo triste, que algo así tenga que suceder tras muchos años, pues Maduro se perpetuó en el poder», reiteró Trump.

Venezolanos festejan en Lima la detención de Maduro por EE.UU: «Libertad, libertad» Decenas de venezolanos residentes en Perú se congregaron este sábado en los exteriores de la embajada de su país en Lima para celebrar la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida en las últimas horas, a casi un año y medio de su controvertida reelección para un tercer mandato.

Trump afirma que la captura de Maduro se realizó en una «fortaleza militar» en Caracas El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado en una rueda de prensa que la operación para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se produjo en «una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas«.

Estonia pide contención y pasos seguros hacia la democracia en Venezuela El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, pidió este sábado contención y pasos para asegurar una transición democrática en Venezuela tras la operación militar estadounidense contra el país sudamericano. Según recogió la radiotelevisión pública estonia ‘ERR’, Tsahkna hizo un «llamamiento a todos para que se abstengan de agravar aún más la situación y adopten medidas para garantizar una transición democrática que tenga en cuenta los intereses del pueblo venezolano«

Primeras palabras de Trump tras el ataque a Venezuela Trump ha definido como «operación extraordinaria» la llevada a cabo este sábado, en Venezuela. Ha afirmado que se trata de «una operación nunca antes llevada realizada en el mundo».

Canadá pide el respeto a la ley internacional pero evita criticar las acciones de EE.UU. Canadá solicitó este sábado el respeto a «la ley internacional» pero evitó condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Celia Flores. Horas después de la acción estadounidense, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que Ottawa «solicita a todas las partes que respeten la ley internacional y reafirma su apoyo al pueblo de Venezuela y su deseo de vivir en una sociedad pacífica y democrática».

Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos El Gobierno de Guatemala emitió este sábado una alerta para sus ciudadanos residentes en Venezuela, instándoles a tomar precauciones tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de su mandatario, Nicolás Maduro, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). La Cancillería guatemalteca detalló que tiene constancia de 26 connacionales radicados en territorio venezolano, quienes, según los reportes oficiales, se encuentran en buen estado.

Trump publica una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados a bordo de buque de EEUU El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano. Una publicación del presidente estadounidense Donald Trump a través de Truth Social muestra una imagen del presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y lo capturó, en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Largas colas en los supermercados de Venezuela, en busca de productos básicos La gente hace fila para comprar comida en Venezuela, tras el ataque de Trump. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria La gente hace fila para comprar comida en un supermercado de Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria La gente hace fila para comprar comida en un supermercado, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La oposición de Nicaragua celebra la captura de Maduro y la «llena de esperanza» La oposición de Nicaragua celebró este sábado la acción militar de Estados Unidos en Venezuela que supuso la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un anuncio que, aseguraron, les «llena de esperanza», mientras el Gobierno nicaragüense aliado de Caracas, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, no se ha pronunciado. Las organizaciones opositoras Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia emitieron sendos comunicados en los que mostraron su deseo en que lo ocurrido en Venezuela derive en acciones futuras en Nicaragua.

Juristas denuncian una «violación flagrante» del Derecho internacional por EE.UU. Especialistas universitarias denunciaron este sábado que el ataque militar de EE.UU. contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro constituyen una «violación flagrante» del Derecho Internacional. En concreto, la acción norteamericana contraviene de manera «descarada» la norma que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y obliga a los Estados a buscar, por medio de arreglos pacíficos, la solución de las controversias bilaterales, precisó en declaraciones a EFE la profesora de Derecho Internacional Joana Abrisketa, de la universidad española de Deusto.

Kiev dice que Venezuela debe poder tener «vida normal, seguridad, prosperidad y dignidad» El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, reivindicó que los venezolanos deben poder tener «una vida normal, seguridad, prosperidad y dignidad humana» en su reacción a la operación militar estadounidense contra Venezuela de este sábado. «Ucrania ha defendido de forma consistente el derecho de las naciones a vivir libremente, libre de dictadura, opresión y de violaciones de derechos humanos. El régimen de (Nicolás) Maduro ha violado todos esos principios», escribió Sibiga en su cuenta de X, antes de reclamar normalidad para los venezolanos.

Recopilación de la vida política de Maduro Maduro inició su carrera como sindicalista representando a trabajadores de Caracas. Ya en 2012 fue propuesto como presidente de la República de Venezuela y el 8 de marzo de 2013 tomó la presidencia del país.

Radio Televisión Canaria sigue de cerca la situación de Venezuela, tras el ataque de Trump Seguimiento de RTVC, sobre la situación en Venezuela. RTVC sigue la situación de Venezuela, tras el ataque de Trump Radio Televisión Canaria sigue desde primera hora de este sábado y muy de cerca, con conexiones en directo desde Caracas y diversos avances informativos, todo lo que está sucediendo en Venezuela, tras el ataque durante la madrugada de Trump, al país.

Petro afirma que no está «preocupado» por lo que Maduro pueda contar de él en EE.UU. El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este sábado que no está preocupado por lo que Nicolás Maduro pueda contar de él a las autoridades de Estados Unidos tras haber sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en los ataques de Washington a Caracas y otras ciudades de ese país. «No estoy preocupado para nada», escribió Petro en X, donde respondió un mensaje del periodista Hassan Nassar, que manifestó que el mandatario colombiano «debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles» en Estados Unidos.

EEUU acusa a Maduro y a su mujer de «participar en una cultura» de narcocorrupción y terrorismo El Departamento de Justica de EEUU ha publicado este sábado en su integridad el pliego de cargos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora bajo custodia estadounidense, de «participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes«. En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Guatemala pide cesar las acciones militares de EEUU contra Venezuela El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha hecho este sábado un llamamiento al cese de las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela en respuesta al ataque estadounidense en el que ha sido detenido el presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Ante los hechos en Venezuela, hacemos un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral, y respetar los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas», ha publicado Arévalo en su cuenta en X. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Israel elogia operación militar de Trump y celebra el fin de «la tiranía ilegal de Maduro» El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, elogió la operación militar dirigida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la madrugada de este sábado en Venezuela y celebró la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y el fin de su «tiranía ilegal». «Israel elogia la operación de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, quien actuó como líder del mundo libre. En este momento histórico, Israel se solidariza con el pueblo venezolano, amante de la libertad, que ha sufrido bajo la tiranía ilegal de Maduro», escribió en un mensaje en su cuenta de X.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez está en Caracas, según The New York Times La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraría de momento en Caracas, según informó este sábado The New York Times, en medio de la especulación sobre el paradero de la dirigente, siguiente en la línea de sucesión presidencial tras la captura del actual gobernante, Nicolás Maduro, por Estados Unidos. De acuerdo con tres personas cercanas a la vicepresidenta, citadas por este medio, Rodríguez se mantiene a resguardo en la capital venezolana tras la operación relámpago de las fuerzas estadounidenses para sacar del país a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

María Corina Machado «Llegó la hora de la que Soberanía Popular y Nacional rijan en nuestro país» Informa. Samuel López. La analista política, María Corina Machado, ha publicado a través de su cuenta de X, un comunicado en el que ha expresado que los venezolanos «hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando».

Dirigentes opositores argentinos rechazan ataque de Estados Unidos contra Venezuela Dirigentes opositores en Argentina expresaron este sábado su rechazo al ataque lanzado por Estados Unidos contra Venezuela, que incluyó la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y consideraron que se trata de una violación del derecho internacional. «Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente«, expresó a través de X el peronista Axel Kicillof, referente opositor y gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Expresidenta de Bolivia: el «fin de la tiranía» en Venezuela va por un «camino imparable» La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez sostuvo este sábado que el «fin de la tiranía narcoterrorista» continúa por un «camino imparable», tras el ataque aéreo de Estados Unidos y el anuncio de la detención del líder venezolano, Nicolás Maduro. En una publicación en sus redes sociales, Áñez (2019-2020) señaló que el «inicio de la liberación de Venezuela comenzó el 28 de julio» del año pasado, «con la elección por voto popular» del opositor Edmundo González Urrutia y «la conducción de la líder y heroína de la libertad» María Corina Machado.

Francia critica el ataque de EEUU sobre Venezuela aunque cuestiona a Maduro El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha criticado el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela de esta pasada madrugada aunque también ha cuestionado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ahora capturado por fuerzas estadounidenses, por «arrebatarle el poder al pueblo». «La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no uso de la fuerza que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos deciden su futuro», ha afirmado Barrot en un mensaje publicado en su cuenta en X. Bandera de Francia.

Trump afirma que analizará una posible presidencia de Machado en Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que tendría que «analizar» si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro. Preguntado en una entrevista con la cadena FoxNews sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas, Trump respondió: «Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo».

La comunidad internacional reacciona a los sucedido en Venezuela Tanto los países aliados con Estados Unidos, como aquellos que respaldan el Chavismo han lanzado mensajes de tranquilidad y condena durante este sábado, tras el ataque de Trump.

Supremo de Venezuela repudia el ataque de EE.UU. y exige fe de vida de Maduro y su esposa El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por jueces afines al chavismo, repudió este sábado el ataque de Estados Unidos en varias partes del país suramericano, al tiempo que exigió una prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas estadounidenses, según confirmó Donald Trump. A través de un comunicado, leído por su presidenta, la chavista Caryslia Rodríguez, el Supremo afirmó que el ataque de Estados Unidos en Caracas y en tres estados cercanos constituye «una flagrante violación» a la Constitución de Venezuela, así como a las leyes y al derecho internacional, especialmente -subrayó- a la Carta de Naciones Unidas.

Guterres describe la operación de EEUU contra Maduro como «un precedente peligroso» El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada esta madrugada por Estados Unidos contra Venezuela como un «precedente peligroso». Además, ha denunciado el ataque aéreo contra Caracas y alrededores, así como la captura del presidente Nicolás Maduro y su mujer como una violación del derecho Internacional. Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.

China declara su «conmoción» ante el ataque de EEUU a Venezuela, que condena «enérgicamente» El Gobierno chino se ha declarado «profundamente conmocionado» por el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en suelo venezolano que se ha saldado con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha descrito como un «acto hegemónico» contrario al derecho Internacional. El presidente de China, Xi Jinping.

La comunidad de venezolanos en Canarias, preocupados por sus familiares en el país Alrededor de 75.000 venezolanos residen en las islas. Por ello, desde primera hora de este sábado han mostrado su preocupación, tras el ataque de Trump a Venezuela. Muchos han intentado ponerse enseguida en contacto con sus familiares y amigos en el país, quiénes les relataron los bombardeos vividos durante la madrugada.

Sudáfrica pide reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre ataque de EEUU en Venezuela El Gobierno de Sudáfrica pidió la celebración de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, al subrayar que estos hechos «socavan la estabilidad del orden internacional y el principio de igualdad entre naciones«. «Sudáfrica considera estas acciones una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, que exige a todos los Estados miembros abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado», dijo en un comunicado el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO, en inglés) sudafricano.

Panamá aboga por una «transición» ordenada del poder en Venezuela El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este sábado su apoyo al opositor Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones `presidenciales de 2024 y abogó por una «transición» ordenada del poder en ese país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. «Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo», expresó Mulino en un mensaje en X.

Trump: Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales esta madrugada.

Trump dice que EE.UU estaba listo para una «segunda oleada» de ataques, pero no hizo falta El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el Ejército de EE.UU. estaba preparado para realizar hoy una «segunda oleada» de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida «fue tan letal» que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Imágenes que deja la jornada en Venezuela, tras el ataque de Trump al país La gente hace fila frente a la ventanilla de una farmacia, después de que el presidente estadounidense, dijera que Estados Unidos había atacado a Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno Personas con banderas venezolanas reaccionan a las noticias después de que el presidente de Estados Unidos, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela REUTERS/Marco Bello La gente hace cola en un supermercado, después del ataque de Trump a Venezuela. 2026. REUTERS/Maxwell Briceno La gente hace cola frente a una farmacia, tras el ataque de Trump. 2026. REUTERS/Maxwell Briceno La gente viaja en una motocicleta junto a vehículos militares mientras soldados colombianos patrullan la frontera entre Venezuela y Colombia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente Nicolás Maduro, en Cúcuta, Colombia, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez Un sofá abandonado yace en una calle, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Una persona ondea una bandera con el escudo de armas de Colombia, en la frontera entre Venezuela y Colombia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en Cúcuta, Colombia, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

El expresidente ruso, Dmitri Medvédev afirma que solo arsenal nuclear garantiza protección de un país Solo el arsenal nuclear puede garantizar la «protección fiable» de un país, así lo afirmó este sábado el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, al comentar la situación en Venezuela. Según el exmandatario, ahora lo que tienen que hacer todos los países es «fortalecer al máximo sus fuerzas armadas». Así, agregó, evitarán que unos «ricos osados» alteren su orden constitucional «en busca de petróleo u otra cosa».

El vicepresidente de EEUU defiende que la operación contra Maduro ha sido legal El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que la operación que ha desembocado en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha entrado dentro de la legalidad porque el mandatario lleva años imputado por delito de «narcoterrorismo». Vance, en sus primeros comentarios tras la captura de Maduro y el ataque militar estadounidense contra suelo venezolano ejecutado durante esta operación, ha indicado que el presidente de Venezuela había recibido de su homólogo estadounidense, Donald Trump, una gran variedad de opciones para evitar lo que ha terminado sucediendo esta madrugada. El vicepresidente de EEUU, JD Vance.

Paraguay insta a una «transición ordenada» tras el ataque en Venezuela y captura de Maduro El Gobierno de Paraguay instó este sábado a «priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada», tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción. «El Paraguay observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y hace un llamado a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada«, señaló en un comunicado la Cancillería de Paraguay, país que no reconoce a Maduro, quien rompió en enero de 2025 las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Venezolanos acuden a su embajada en Lima para celebrar detención de Maduro Decenas de venezolanos acuden este sábado a los exteriores de la embajada de su país en Lima para celebrar la detención del mandatario Nicolás Maduro, ejecutada en las últimas horas por Estados Unidos, casi un año y medio después de su controvertida reelección para un tercer mandato. Los venezolanos en Lima, donde vive una numerosa comunidad migrante de este país, llegaron a la residencia diplomática en las primeras horas de este sábado portando banderas y prendas con los colores nacionales para expresar su algarabía por la captura del líder, acusado por Estados Unidos por conspiración para el narcoterrorismo, entre otros cargos.

El presidente de Ecuador aplaude la captura de Maduro: «A todos los narcochavistas les llega su hora» El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado este sábado su felicidad, tras conocer la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses tras un ataque a Caracas. «A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente», ha manifestado el presidente ecuatoriano, suscrito a las acusaciones de EEUU que señalan a Maduro como un capo del narcotráfico en el continente. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un acto público en Daule, Guayas.

Foro Penal advierte de la situación de los presos políticos en Venezuela tras el ataque de EEUU Prisión de El Helicoide. Archivo. La ONG Foro Penal ha advertido este sábado de la situación de los presos por motivos políticos que están encarcelados en Venezuela y su condición «particularmente vulnerable» en medio del ataque estadounidense contra el país. «En estos momentos de incertidumbre, hacemos un llamado al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en Venezuela», ha publicado director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, en un mensaje difundido en redes sociales.

Lula afirma que la captura de Maduro por parte de EE.UU. «cruza una línea inaceptable» El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte de Estados Unidos «cruzan una línea inaceptable«. Lula aseguró en un comunicado que el ataque a Venezuela lanzado durante la madrugada, con bombardeos en Caracas y otras zonas del país, supone una «afronta gravísima a la soberanía» de esa nación, además de un «precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional».

El Gobierno de Portugal apela a reducir «las tensiones» en Venezuela tras ataque de EE.UU. El Gobierno de centroderecha de Portugal abogó este sábado por «la reducción de las tensiones» y «la promoción de la seguridad y tranquilidad públicas» en Venezuela tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. «No habiendo reconocido los resultados electorales de 2024 y defendiendo el regreso a la normalidad democrática lo antes posible, Portugal pide la reducción de las tensiones, el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, así como la promoción de la seguridad y la tranquilidad públicas», precisó el Ministerio de Exteriores luso en un comunicado.

España llama a la desescalada, pide respetar el Derecho Internacional y ofrece «sus buenos oficios» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la «desescalada» en Venezuela después de la operación militar llevada a cabo en las últimas horas por Estados Unidos durante la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha defendido la necesidad de respetar el Derecho Internacional. «Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad», ha reclamado Sánchez en un mensaje en la red social X. «Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas», ha defendido, en línea con el comunicado publicado previamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Von der Leyen pide que cualquier «solución» para Venezuela respete el Derecho Internacional Informa. Samuel López. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado este sábado que cualquier «solución» para Venezuela, tras el ataque estadounidense sobre Caracas y alrededores y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe respetar el derecho Internacional. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Von der Leyen ha indicado que está siguiendo «muy de cerca» la situación en Venezuela y declarado que la UE «está de parte del pueblo de Venezuela y respaldará una transición pacífica y democrática».

Ucrania defiende que Venezuela tenga «una oportunidad de libertad» El Gobierno ucraniano ha reaccionado al ataque militar estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, recordando que no reconoce la legitimidad de Maduro y abogando por que Venezuela tenga «una oportunidad de libertad». «El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad», ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sibiha, en un mensaje publicado en la red social X. Bandera de Ucrania. Archivo.

Diosdado Cabello califica de «criminal y terrorista» el ataque de Estados Unidos a Venezuela El Ministro de Relaciones Internacionales, Diosdallo Cabello ha calificado de «criminal y terrorista» el ataque de Estados Unidos este sábado, a Venezuela. Del mismo modo ha pedido confianza «en el liderazgo» y ha pedido «mucha calma y que nadie caiga en el desespero, para no facilitarle las cosas al amigo invasor«.

La UE pide «moderación» y respeto al derecho internacional tras los ataques de EEUU en Venezuela La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha hecho un llamamiento a «la moderación» y ha pedido que se respeten los principios del derecho internacional y la carta de Naciones Unidas tras los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos en Caracas, la capital de Venezuela. En un mensaje en la red social X, la jefa de la diplomacia europea ha recordado que la Unión Europea ha declarado reiteradamente que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «carece de legitimidad», a la vez que ha reclamado una «transición pacífica» a un gobierno democrático. La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas.

Uruguay rechaza intervención militar y expresa «seria preocupación» por ataque de EE.UU. El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz». «Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas«, indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Maduro y Flores, acusados de cuatro cargos en EEUU, según la fiscal general Informa. Samuel López. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha recordado este sábado la acusación formal que pesa desde 2020 en EE.UU. sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, y ha incluido también en esa imputación a la primera dama, Cilia Flores, capturada este sábado junto a su marido por Washington en una operación especial.

México se suma a las condenas contra el ataque «unilateral y contrario al derecho» de EEUU contra Venezuela El Gobierno de México se ha sumado a las condenas internacionales al ataque de Estados Unidos contra Venezuela que ha desembocado en la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, y que ha descrito como una acción «unilateral» en violación de la Carta de la ONU. «Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el Gobierno y pueblo venezolanos», hace saber el Ministerio de Exteriores mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

María Corina Roldán: «Aunque se incumpla el Derecho Internacional, no deja de ser un acontecimiento político» La estratega y analista internacional, María Corina Roldán ha reiterado este sábado en RTVC que «Hay que tener en cuenta, diversas variables, como es el Derecho Internacional, pues puede ser un hecho repudiado, ya que una transición debe ser de forma pacífica. Sin embargo, aunque se viole este Derecho Internacional, no deja de ser una acontecimiento político entre los venezolanos«. En Venezuela se ha intentado todas las estrategias políticas, para poder obtener una transición a la democracia

Residentes venezolanos en Canarias muestran su incertidumbre ante lo que pueda pasar en el país En Canarias viven alrededor de 75.000 venezolanos, que precisamente desde primera hora de este sábado, han mostrado su incertidumbre ante lo que está aconteciendo en el país.

España sigue de cerca la situación en Venezuela tras la operación militar de EEUU El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región. En concreto, el Departamento capitaneado por José Manuel Albares ha indicado que España está en «permanente» contacto con su Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular. «Estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país», ha indicado este sábado el Ministerio en un comunicado. Cabe recordar que en Venezuela vive una comunidad de unos 150.000 españoles.

Residentes venezolanos, preocupados por los familiares que tienen en el país Desde primera hora de la mañana, los venezolanos residente en Canarias, se han levantado con una mezcla de sensaciones, entre ‘alegría e incertidumbre’, así como preocupados por los familiares que tienen en el país, tras el ataque de Estados Unidos al país.

Rusia condena «la agresión de EEUU» a Venezuela bajo pretextos «insostenibles» El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de «agresión armada» bajo «pretextos insostenibles» sin abordar todavía directamente la «captura» del presidente Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump. «Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles», ha lamentado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.

Chile condena el ataque de EEUU a Venezuela y pide una «salida pacífica» a la crisis El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha denunciado el ataque militar efectuado por Estados Unidos contra suelo venezolano esta madrugada, que ha culminado con la captura del presidente Nicolás Maduro, y pedido una salida a la crisis «mediante el diálogo y sin violencia» «Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país«, ha manifestado Boric en su cuenta de X. El presidente de Chile, Gabriel Boric.

Clavijo se pone en contacto con Albares, ante su «preocupación por la situación de los canarios en Venezuela» El presidente del Gobierno de Canarias, ha comunicado a través de la red social X, que ha podido hablar con el Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, de la situación que se está viviendo Venezuela. Del mismo modo, ha afirmado que el ministro le ha trasladado que se encuentra en contacto constante con la embajada española allí. Finalmente, Clavijo le manifestado su «preocupación por la situación de los canarios que viven en el país hermano».

EEUU declara a Maduro «bajo arresto» y será sometido a juicio en suelo estadounidense El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra ahora mismo «bajo arresto» y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos todavía no especificados. Tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano. El senador republicano por Utah, Mike Lee, ha informado en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, «capturado» esta madrugada y extraídos del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

La embajadora de Venezuela en España se reúne con altos cargos del Senado para abordar la situación del país La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez Alvarado, ha mantenido este sábado un encuentro con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, con el propósito de trasladarle de primera mano la situación que vive el país tras los recientes bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en los estados de Caracas, Miranda y La Guaira. En concreto, son hechos que Venezuela denuncia como una violación del derecho internacional y de su soberanía nacional, según se desprende de un mensaje en ‘X’ publicado por la embajada.

Sánchez llama a la «desescalada» en Venezuela y garantiza la operatividad de la Embajada española El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado «desescalada» y «responsabilidad» ante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, mientras ha asegurado que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país. «El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos», ha asegurado Sánchez en un mensaje en ‘X’.

Irán condena la «agresión militar ilegal» de EEUU sobre Venezuela El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha condenado este sábado los ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra suelo venezolano, una acción que Teherán ha calificado de «agresión militar ilegal». «El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena contundentemente el ataque militar estadounidense sobre Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y la integridad territorial de este país», ha apuntado el Ministerio en un comunicado oficial. Archivo RTVC.

Trump dice que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro durante una operación de ataque a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano. Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha anunciado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social. Archivo – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Imágenes del espacio aéreo venezolano, en el momento del ataque estadounidense En el momento del ataque de EEUU a Venezuela, ningún avión se encontraba sobrevolando el espacio aéreo venezolano en esos momentos.

EEUU ataca Venezuela: A partir de las 12.00 horas RTVC ofrece avance informativo A partir de las 12.00 horas, RTVC ofrecerá un nuevo avance informativo, con toda la actualidad en en directo desde Venezuela.

Cocho: «No se sabía la fecha exacta, pero si que Estados Unidos atacaría Venezuela» El Analista Internacional, Fernando Cocho, ha explicado en RTVC, que por el momento solo se ha pronunciado Colombia, y su presidente, ante lo sucedido en Venezuela, por parte de Estados Unidos. Cocho también reiteró que «se sabía en amplias comunidades de seguridad lo que sucedería. El problema es ahora toda la estructura de Maduro, así como sus seguidores. Se debe evitar el baño de sangre en Venezuela».

Decenas de personas salen de mayor complejo militar venezolano tras explosiones en Caracas Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones coincidiendo con informaciones de varios medios de EEUU de que Washington ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela

Podemos pide reacción a Europa ante lo sucedido en Venezuela o EEUU «arrasará con todo» Podemos Europa, ha reiterado a través de la red social X que «Europa ha dejado que EE.UU e Israel perpetren un genocidio en Palestina y que Europa debe reaccionar. Hay que pararles o arrasarán con todo». Así se ha manifestado el partido desde primera hora de este sábado, ante la situación que vive en estos momentos Venezuela, y el ataque propiciado por Estados Unidos.

Vicepresidenta venezolana exige a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y de primera dama La Vicepresidenta venezolana, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ha exigido a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y de la primera Dama. Rodríguez, ha afirmado que el Gobierno desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa.

Cuba demanda la reacción de la comunidad internacional, ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha denunciado y demandado de forma urgente la reacción de la comunidad internacional, ante lo que ha definido como «un ataque criminal de Estados Unidos a Venezuela». «Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América», ha reiterado a través de la red social X.

Torres muestra su «preocupación» ante lo que está sucediendo en Venezuela El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado a través de la red social X este sábado, su «preocupación» ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Del mismo modo, lo ha definido como «país hermano y con el que, particularmente, los canarios y canarias tenemos grandes afectos y lazos históricos».

Colombia y Cuba, los primeros en reaccionar a los ataques de EEUU en Venezuela Colombia y Cuba han sido los primeros países en reaccionar este sábado a los ataque perpetrados por Estados Unidos en Venezuela, los cuales han sido condenados también por senadores demócratas estadounidenses. En territorio estadounidense, senadores demócratas condenaron los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtieron que no hay ninguna razón para iniciar una guerra con el país latinoamericano.

Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: «La libertad avanza. Viva la libertad carajo».

Ataques por parte de Estados Unidos al Puerto de la Guaira Sobre las 2:00 horas (hora local en Venezuela) se escucharon detonaciones y fue confirmado un ataque con drones en el Puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna y la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota, Caracas.

Clavijo muestra su «preocupación» tras las explosiones registradas en Venezuela El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su «preocupación» ante la situación que desde esta madrugada afecta Venezuela, donde varias explosiones han sacudido distintos puntos de Caracas en medio de sus tensiones con EE.UU. «Seguimos con preocupación la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela. Durante la noche, y a lo largo de las primeras horas de hoy, hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas», ha señalado Clavijo en un mensaje difundido en ‘X’.

Explosiones durante la madrugada en Higuerote Imágenes muestran un gran incendio y explosiones en el aeropuerto de Higuerote, en Venezuela, después de ataques militares estadounidenses.

Bolivia denuncia «brutal agresión imperial» tras «bombardeo» de EE.UU. en Venezuela El expresidente de Bolivia Evo Morales repudió este sábado el «bombardeo de EE.UU. contra Venezuela» y denunció que es una «brutal agresión imperial». «Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!», advirtió en su cuenta de X.

Colombia activa plan para impedir ataques del ELN en la frontera El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció este sábado un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de frontera con Venezuela ante los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Caracas y otros lugares de ese país. Según el ministro, «se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera».