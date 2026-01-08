26 entidades canarias operan actualmente en el país sudamericano

El Gobierno de Canarias mantiene un contacto diario con el embajador y el cónsul de España en Venezuela para seguir la situación de los canarios residentes en ese país, según informó este jueves Fernando Clavijo, presidente de Canarias.

Canarias mantiene contacto diario con Venezuela para saber la situación. EFE/ Miguel Barreto

Además, el ejecutivo autonómico mantiene comunicación permanente, a través de distintos canales, con las 26 entidades canarias que operan actualmente en Venezuela y que permiten llegar a la comunidad isleña residente en el país.

Según precisó Clavijo, en las zonas donde residen canarios no se ha producido desabastecimiento y se ha recuperado la normalidad en el suministro eléctrico y en el transporte.

Informes diarios y envío de ayudas

Por otro lado, el Gobierno canario continúa interesándose por la situación de personas con doble nacionalidad venezolana y canaria que se encuentran detenidas y consideradas presos políticos.

No obstante, indicó Clavijo, al tener doble nacionalidad se someten al régimen jurídico venezolano, por lo que las actuaciones se limitan al contacto con los familiares y al seguimiento informativo de los casos.

El presidente ahondó en que el Gobierno de Canarias recibe informes diarios sobre la situación y expresó su deseo de que se consolide la normalidad y de que el país pueda elegir a su presidente de manera democrática y limpia, agregó.

En este contexto, Fernando Clavijo mostró su preocupación por los cerca de 70.000 canarios que residen en Venezuela, así como por la colonia venezolana en Canarias, e insistió en la importancia de mantener el envío de ayudas, medicinas y recursos a los centros de atención a personas mayores canarias en Venezuela.

Posición común sin ideología política

Asimismo, el dirigente recordó que el Gobierno de Canarias ha mantenido reuniones con los portavoces de los grupos políticos para fijar una posición común sobre esta situación, una iniciativa que, según comentó, no ha llevado a cabo ninguna otra comunidad autónoma ni el Gobierno de España.

El presidente de Canarias hizo hincapié en que su prioridad es trabajar con el Gobierno venezolano para garantizar el bienestar de los canarios residentes en el país, al margen de los posicionamientos políticos de los distintos partidos.

Tras ser preguntado por la posición de su partido, CC, respecto a la situación en Venezuela tras la acción militar emprendida por Estados Unidos el pasado sábado, Clavijo remitió al comunicado emitido por la Unión Europea y apeló a la prudencia en los pronunciamientos públicos.