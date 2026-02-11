El presidente de Canarias aborda en un encuentro con la embajadora de Francia en España la iniciativa que busca posicionar al archipiélago como socio europeo de referencia y como plataforma de cooperación entre Europa y África

Clavijo impulsa el Foro Francia-Canarias para fortalecer la cooperación en el ámbito atlántico

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo un encuentro de trabajo con la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, en una reunión en la que también participó el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia histórica de las relaciones entre Francia y Canarias, especialmente en los ámbitos cultural, científico, educativo y económico, y subrayaron el interés estratégico que adquieren en el actual contexto europeo y atlántico, en particular en lo relativo al papel de las regiones ultraperiféricas.

El encuentro permitió reforzar los vínculos de amistad y cooperación existentes y avanzar en nuevas líneas de colaboración institucional. Como principal iniciativa, el presidente Clavijo trasladó a la embajadora la propuesta de celebrar el Foro Francia–Canarias, concebido como un espacio institucional de intercambio y cooperación mutua que se celebrará en el archipiélago el próximo mes de octubre y que será organizado conjuntamente por el Gobierno de Canarias y la Embajada de Francia en España.

Objetivos del Foro Francia-Canarias

El objetivo de este foro es posicionar a Canarias como socio europeo estratégico de Francia en el Atlántico, especialmente en el marco de los intereses comunes de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentra potenciar el diálogo y la cooperación institucional entre Francia y Canarias, reforzar la histórica relación bilateral en el contexto europeo y atlántico actual, poner en valor la posición geoestratégica del Archipiélago como plataforma de cooperación y proyección de iniciativas culturales, científicas y de desarrollo sostenible entre Europa y África, así como, impulsar proyectos concretos de colaboración en ámbitos como la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología.

Como antecedente, en septiembre de 2017 se celebró el primer Foro Francia–Canarias, también a propuesta del presidente Fernando Clavijo, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la internacionalización de la economía, la cooperación en sectores como el turismo o el audiovisual y las necesidades lingüísticas para el desarrollo de relaciones comerciales con los países francófonos de África Occidental.

Relaciones económicas y turísticas en crecimiento

Durante el encuentro también se destacó la evolución positiva del turismo francés en Canarias. En 2024, el archipiélago recibió cerca de 900.000 visitantes procedentes de Francia, una cifra que triplica los aproximadamente 280.000 turistas registrados en 2012.

El turismo representa en torno al 35% del PIB de Canarias, y aproximadamente un 5% de ese impacto económico corresponde al mercado francés, lo que confirma su creciente relevancia para la economía de las islas. Con iniciativas como el Foro Francia–Canarias, el Gobierno autonómico busca seguir fortaleciendo la cooperación institucional, económica y cultural con Francia y consolidar el papel del archipiélago como nodo estratégico de conexión entre Europa, África y el espacio atlántico.