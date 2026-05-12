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El Cabildo de Lanzarote cierra el camino de Los Caleteros tras un desprendimiento en el risco de Famara

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Las autoridades analizan los daños ocasionados en el camino de Los Caleteros que conecta las playas de Famara y El Risco antes de proceder a su reapertura

El Cabildo de Lanzarote cierra el camino de Los Caleteros tras un desprendimiento en el risco de Famara
El Cabildo de Lanzarote cierra el camino de Los Caleteros tras un desprendimiento en el risco de Famara. RTVC

El Cabildo de Lanzarote ha decretado el cierre temporal del camino de Los Caleteros tras el desprendimiento registrado este martes en el risco de Famara.

La decisión se ha tomado de forma coordinada con los ayuntamientos de Haría y Teguise, el área de Medio Ambiente y el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Conecta la playa de Famara con la de El Risco

El sendero afectado conecta la playa de Famara con la playa de El Risco y permanecerá clausurado mientras los equipos técnicos evalúan los posibles daños ocasionados por el derrumbe.

Desde las administraciones implicadas aseguran que los trabajos de revisión continuarán en los próximos días con el objetivo de reabrir el acceso “lo antes posible” y garantizar la seguridad de los usuarios.

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