Nuevos ataques contra distintos puntos de Irán, incluida la capital, Teherán, con explosiones también por lanzamientos de misiles iraníes en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las fuerzas israelíes y estadounidenses han efectuado este lunes nuevos ataques contra distintos puntos de Irán, incluida su capital, Teherán, en una noche en la que se han registrado explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado pasada la medianoche una «nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán».

Por su parte, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha afirmado poco después que éstas están «tomando medidas contundentes para eliminar las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní» y que «los ataques continúan», a la espera de la rueda de prensa convocada por el Departamento de Defensa y que encabezará el titular de la cartera, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Su comparecencia tendrá lugar a las 8 de la mañana locales, las 14:00 hora en España peninsular y Baleares.

Si bien no se conoce aún el impacto o el desenlace de la mayor parte de estos ataques, el gobernador de Sanandaj, la capital de la provincia iraní del Kurdistán, en el este del país, ha informado de un bombardeo contra dos ubicaciones en la ciudad.

Desde Irán, el portavoz de la Sede Central de Jatam al Anbiya –una empresa de ingeniería controlada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica–, Ebrahim Zolfaqari, ha anunciado la implementación de la séptima y octava oleadas de «sucesivos lanzamientos de misiles y drones de largo alcance» contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Columnas de humo de bombardeos sobre Irán. Imagen Tasnim News Agency / ZUMA Press Wi / DPA

Ataques de Irán

En concreto, según ha recogido la agencia iraní Mehr de su comparecencia, Zolfaqari ha informado de un ataque con cuatro misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, tras el cual «el buque estadounidense huyó de su ubicación de misión hacia el sureste del Océano Índico», según el portavoz.

Asimismo, las fuerzas iraníes también han atacado instalaciones navales estadounidenses en Kuwait y, según las palabras de Zolfaqari, han logrado dejar «completamente inutilizada» la base naval estadounidense de Ali al Salem y destruir otras tres instalaciones.

Paralelamente, las operaciones de Teherán también se han dirigido contra la base naval estadounidense en Puerto Salmán, Bahréin, donde habrían impactado cuatro drones, mientras que «tres petroleros estadounidenses y británicos fueron alcanzados por misiles» en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

Zolfaqari también ha aludido a un ataque con dos misiles balísticos contra otra base militar de Estados Unidos en Bahréin, una operación que, junto a las realizadas contra otras localizaciones militares de Washington, habrían dejado, según Teherán, 560 víctimas entre muertos y heridos.

Por otro lado, si bien no ha abordado directamente ataques contra Israel, el Ejército israelí ha informado del lanzamiento de misiles desde Irán y ha llamado a la población a mantenerse a salvo mientras los sistemas de defensa «trabajan en interceptar la amenaza».