La 38ª edición potencia las costumbres majoreras con nuevas actividades y durante la inauguración se rindió homenaje a los comisionados de ganadería de costa de Antigua y Betancuria, así como a la DOP Queso Majorero

La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA) 2026 ha dado comienzo este jueves con una alta participación del sector, ampliando actividades y con un marcado carácter innovador para mejorar su retransmisión y accesibilidad.

Así lo ha indicado la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, durante la inauguración de la 38ª edición de la feria, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, el consejero regional, Narvay Quintero, y el primer teniente de alcalde de Antigua, Juan Cabrera.

Celebración de la inauguración de Feaga 2026

Esfuerzo de todo el sector

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, apuntó que “FEAGA es mucho más que un evento. Es el reflejo del trabajo de mucha gente, nuestro producto local, nuestras tradiciones y, sobre todo, del esfuerzo de las personas que sostienen el sector primario en Fuerteventura”. García indicó que, este año, FEAGA llega en un contexto especial, “con las lluvias, hemos vuelto a ver cómo Fuerteventura reverdece, por eso esta edición está dedicada especialmente a la agricultura, un sector que innova, se diversifica y adapta, y se reconocerá el trabajo de la actividad ganadera y pesquera con múltiples actividades durante los tres días de feria”.

Celebración de la inauguración de Feaga 2026

Lola García quiso resaltar, además, el apoyo que presta el Cabildo a un sector especialmente vulnerable. “En el último año, desde la Corporación insular hemos destinado más de 9 millones de euros en ayudas con el objetivo de sostener su competitividad». Añadió que van a “seguir acompañando y respondiendo, porque somos conscientes del momento que vivimos, marcado por conflictos internacionales que afectan directamente a nuestra economía y actividad en el sector”.

Papel central de la agricultura

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó la inauguración de FEAGA 2026 para subrayar el papel central que la agricultura desempeña en el desarrollo de Fuerteventura, en una edición especialmente orientada a este sector. En este contexto, resaltó que FEAGA se presenta como un escaparate del esfuerzo y la capacidad de crecimiento del campo majorero.

Celebración de la inauguración de Feaga 2026

El titular del Gobierno autonómico también puso el foco en la gestión del agua y en la importancia de reforzar las infraestructuras de riego para garantizar el futuro del sector primario. Destacó el trabajo coordinado entre el Cabildo y la Consejería de Política Territorial liderada por Manuel Miranda para afrontar la emergencia hídrica. Asimismo, remarcó que FEAGA es un espacio que reconoce la fuerza de la agricultura, la ganadería y la pesca como pilares inseparables de la identidad y el paisaje de Fuerteventura, y que impulsa la innovación sin perder de vista las raíces que sostienen al sector.

Celebración de la inauguración de Feaga 2026

El mayor encuentro del sector primario

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Enrique Pérez, agradeció “a todos los y las profesionales del sector primario, colectivos, entidades y equipos que hacen posible lo que es, sin duda, el mayor encuentro del sector primario de Canarias”. “Una edición que afrontamos con ilusión y responsabilidad, como herramienta para la puesta en común, análisis, mejora y proyección de nuestro sector primario”.

Pérez detalló que se trata de una edición con un marcado carácter innovador, incorporando un mayor componente tecnológico. Una Feaga más accesible y conectada, con retransmisión en streaming de sus principales eventos que se ofrecerán, a través de un código QR, en las redes sociales y en la página web. Para aquellas personas con movilidad reducida, la organización dispondrá de un servicio de tren desde la zona de aparcamientos hasta la entrada del recinto ferial y servicio de silla para personas PMR.

Avances en la defensa del POSEI

En palabras del consejero del área del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, “este año el Ejecutivo canario ha reforzado su presencia en FEAGA con un espacio expositivo mayor y con un programa de actividades más amplio. Con acciones divulgativas para adultos y público infantil, como los talleres para escolares, organizados por GMR Canarias, o la Frutiguagua del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)”.

Asimismo, Quintero destacó los avances logrados en la defensa del POSEI, principal instrumento de apoyo al campo canario: “esta misma semana se aprobó, por parte de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, un informe que plantea una financiación específica para las regiones ultraperiféricas y un POSEI con dotación suficiente e independiente”. Un logro que ha sido “resultado de más de dos años de intenso trabajo técnico e institucional del Gobierno de Canarias, en coordinación con el sector y con el respaldo del Parlamento de Canarias, otras RUP y sus Estados, para fundamentar el refuerzo de estas compensaciones”, comentó.

Un encuentro clave

El primer teniente de alcalde de Antigua, Juan Cabrera, señaló que “el municipio acoge la cita más importante del sector primario y lo recibe como cada año, agradecido por su repercusión, ofreciendo desde el Ayuntamiento plena colaboración en su desarrollo, así como coordinando el plan de seguridad, siendo la Policía Local responsable y garante del acceso vial, el estacionamiento y una ágil y cómoda entrada y salida al recinto”.

FEAGA 2026 cuenta con una alta participación entre profesionales, empresas del sector, colectivos y servicios complementarios de toda Canarias, con más de 200 stands con más de sesenta en la nave comercial, una veintena en la nave institucional, casi noventa en el área de productores y mercado de artesanos, y una cincuentena de ventorrillos y puestos de asociaciones.

Reconocimientos

Durante el acto de inauguración, se celebró un merecido homenaje a Tomás Acosta Cabrera y Vicente Hernández Santana, por sus cincuenta años como comisionados del Mancomún de Antigua y Betancuria, respectivamente. Un reconocimiento por la labor que han hecho los comisionados por mantener la ganadería de costa, que ha sido declarada BIC Inmaterial.

Celebración de la inauguración de Feaga 2026

Asimismo, se realizó un reconocimiento al Consejo Regulador del Queso Majorero en su treinta aniversario, con la presencia en el escenario de su presidente, Esteban Alberto Pérez. De esta manera, se reconocen las acciones que realiza la DOP Queso Majorero por garantizar la excelencia de las producciones queseras en Fuerteventura, así como el fomento y la promoción de un producto que es marca de identidad de la Isla.

Celebración de la inauguración de Feaga 2026

A continuación, las autoridades realizaron la tradicional foto con miembros de ADISFUER por su colaboración en la feria, e iniciaron un recorrido por las instalaciones del Salón institucional de FEAGA 2026.