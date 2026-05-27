El Cabildo insular suspende las autorizaciones hasta el próximo 15 de octubre ante el aumento de las temperaturas estivales

El Cabildo de El Hierro suspende temporalmente los permisos para la quema de residuos vegetales en toda la isla. El consejero de Medio Ambiente, Jesús Pérez, adopta esta medida de prevención para evitar incendios forestales durante la época del verano. La institución insular toma esta decisión debido al aumento del combustible vegetal tras un invierno de intensas lluvias.

El Hierro prohíbe temporalmente las quemas agrícolas por el riesgo de incendios / Cabildo de El Hierro

El Cabildo herreño insiste en la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para proteger la masa forestal. Las lluvias de este año han generado un gran crecimiento de la vegetación en los montes. Por esta razón, el combustible vegetal disponible en el campo es superior al de temporadas pasadas.

Jesús Pérez hace un llamamiento urgente a extremar las medidas de seguridad en toda la geografía insular. El consejero pide especial cuidado en las zonas de interfaz entre los núcleos urbanos y la masa forestal. Asimismo, la corporación pondrá en marcha un amplio dispositivo de actuación y extinción para los próximos meses.

La protección medioambiental prima siempre sobre las actividades tradicionales de eliminación de residuos de la cosecha. Por lo tanto, la institución establece prohibiciones puntuales cuando las condiciones meteorológicas adversas desaconsejen las quemas. Los ciudadanos deben avisar de inmediato al 1-1-2 ante cualquier incidencia.

Balance de las autorizaciones

La corporación insular ha tramitado un total de 221 autorizaciones para la quema de restos vegetales agrícolas. El municipio de Valverde lidera las peticiones con 91 permisos concedidos por la administración. Por su parte, los agricultores de La Frontera obtuvieron 60 autorizaciones de la institución.

El Ayuntamiento de El Pinar registra 44 permisos validados por el área de Medio Ambiente insular. Sin embargo, los técnicos denegaron 26 solicitudes por no cumplir los requisitos o por falta de competencia. Los permisos tienen una vigencia de cinco años tras su otorgamiento.

El Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) valora cada solicitud según la situación meteorológica del momento. Los particulares han realizado un total de 463 quemas controladas durante este último periodo. Además, el personal de Medio Ambiente ejecutó 15 servicios de alto riesgo para la seguridad forestal.

Suspendida la quema de restos agrícolas y forestales / Cabildo de El Hierro

Competencias de los rastrojos

La quema de rastrojos agrícolas constituye una práctica tradicional para eliminar residuos y controlar diversas plagas. El Cabildo mantiene activo el trámite de solicitud en su sede electrónica para suelo rústico. Esta gestión online facilita el acceso a las pequeñas explotaciones agrícolas.

Por el contrario, las quemas en suelo urbano corresponden exclusivamente a la gestión de los ayuntamientos. Los restos vegetales asociados a la jardinería pública o privada entran en la competencia municipal.