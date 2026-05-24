Escoltan un cayuco con 19 migrantes a unos 5,5 km de El Hierro

Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que localizaron al cayuco a las 02.30 horas

La ha escoltado en la madrugada de este domingo un cayuco con 19 migrantes, entre ellos tres mujeres, cuando se encontraban a unos 5,5 kilómetros de El Hierro, según ha informado el ente institucional.

Imagen cedida.

Salvamento Marítimo ha realizado la escolta después de que, sobre las 02.00 horas de este domingo, el centro coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife recibiera un aviso de la Guardia Civil, en el que se informaba de que un cayuco navegaba a tres millas náuticas (5,5 kilómetros) al sur de El Hierro.

Señales luminosas

Tras tener conocimiento de esta información, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que localizaron la embarcación a las 02.30 horas, a media milla de su posición, y haciendo señales luminosas.

Así, una vez realizaron la maniobra de aproximación al cayuco, lo escoltó hasta el puerto de La Restinga, donde desembarcaron los 19 migrantes adultos, de origen subsahariano, que iban dentro del cayuco, siendo tres de ellas mujeres.