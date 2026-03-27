Enorte 2026 arranca en Gáldar con récord de participación

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destaca el dinamismo empresarial de la comarca y el papel de la feria Enorte en la generación de empleo y oportunidades

La XXIV Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria (Enorte 2026) abrió este viernes sus puertas en el municipio de Gáldar con todos sus espacios expositivos completos y la participación de 80 empresas. Esta es una edición que confirma su consolidación como principal escaparate económico de la comarca y uno de los eventos empresariales de referencia en la isla.

Arranca Enorte 2026

Inauguración

El acto inaugural, celebrado en el entorno de La Quinta, reunió a representantes institucionales de ámbito insular, autonómico y local, así como a representantes del tejido empresarial del Norte. La apertura que evidenció el momento de crecimiento y dinamismo que atraviesa esta cita.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó durante su intervención que esta edición de Enorte «es un claro reflejo de la consolidación del proyecto, de la recuperación de la comarca y del dinamismo empresarial del Norte». Destacó además el alto nivel de participación registrado. Asimismo, puso en valor que “el hecho de contar con todos los espacios expositivos cubiertos demuestra que la actividad comercial y empresarial de la zona vive un momento positivo, con capacidad para generar empleo y nuevas oportunidades”.

El Norte, zona estratégica en el desarrollo de la isla

Morales incidió además en el papel estratégico del Norte dentro del desarrollo insular, señalando que “esta comarca es una parte esencial de la identidad de Gran Canaria, donde conviven sectores clave como la agricultura, la industria, el comercio o la innovación”. Además, defendió la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo de crecimiento equilibrado en todas las comarcas de la isla.

En este sentido, el presidente destacó el esfuerzo inversor del Cabildo en el Norte y la importancia de la colaboración institucional, asegurando que “el progreso se está construyendo desde el trabajo conjunto entre administraciones y el sector empresarial, con especial protagonismo de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que son los que generan la mayor parte del empleo”.

La feria, organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria con la colaboración del Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Gáldar, se celebra hasta el domingo 29 de marzo y reúne a empresas, comercios, productores y profesionales de los once municipios de la comarca en un espacio que combina actividad comercial, programación cultural, gastronomía y propuestas para todos los públicos.

Desde su creación, Enorte se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico entre empresas, instituciones y ciudadanía, favoreciendo la visibilidad del producto local, la cooperación entre sectores y la generación de nuevas oportunidades de negocio, especialmente para microempresas y pymes del Norte de Gran Canaria.