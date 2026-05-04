El sistema permitirá realizar compras en tiendas físicas acercando el móvil al datáfono como una tarjeta bancaria

A partir del próximo 18 de mayo, los usuarios podrán pagar sus compras en comercios y supermercados mediante Bizum Play. Esta herramienta funcionará de forma idéntica a las tarjetas tradicionales en los datáfonos de toda España. La plataforma busca competir directamente con gigantes americanos como Visa o Mastercard en el sector de los pagos físicos.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Bizum evoluciona y deja de ser solo una herramienta para compartir gastos entre amigos o conocidos. La nueva funcionalidad Bizum Play transforma el teléfono móvil en una plataforma de pago universal para establecimientos físicos. Actualmente, unas 100.000 tiendas online ya integran este sistema en sus pasarelas de venta digitales.

Comodidad para el usuario

Los consumidores reciben con entusiasmo esta novedad por la rapidez que ofrece en las cajas de los supermercados. Muchos ciudadanos consideran que Bizum representa una opción muy cómoda para gestionar sus gastos diarios de forma auténtica. Los 30 millones de usuarios actuales de la aplicación ven con buenos ojos esta transición al mundo físico.

Además, el proceso resulta muy sencillo para cualquier perfil de cliente habituado a la tecnología. El usuario solo necesita acercar su terminal al dispositivo de cobro del comercio para completar la transacción. Esta familiaridad con el gesto de pago facilita enormemente la adopción del nuevo servicio desde el primer día.

Por otro lado, la rapidez destaca como el factor principal que mencionan los primeros probadores del sistema. La agilidad en el punto de venta mejora la experiencia de compra frente a otros métodos convencionales. Sin duda, la plataforma ganará terreno rápidamente gracias a su enorme base de clientes en nuestro país.

El reto de las comisiones

Los empresarios mantienen una actitud receptiva ante la llegada de Bizum Play a sus negocios de proximidad. Sin embargo, el sector comercial vigila con lupa el coste que tendrá este servicio para sus cuentas. El éxito de la herramienta dependerá en gran medida de las tarifas que apliquen las entidades bancarias.

Marc Llobet, presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, reclama condiciones más económicas para los comercios. El representante subraya que la eliminación de intermediarios internacionales debería abaratar los costes de gestión. No obstante, las primeras informaciones apuntan a que las comisiones serán similares a las de Visa o Mastercard.

En consecuencia, el beneficio final de la operación podría quedar exclusivamente en manos de las entidades financieras. Los pequeños comercios esperan que la competencia real entre plataformas reduzca los gastos por cada venta. A pesar de las dudas económicas, la implantación en la tienda de al lado parece ya imparable.