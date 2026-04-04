InicioNoticias de CanariasLa Gomera

La Gomera impulsa su atractivo natural ante los principales medios de la República Checa

RTVC
RTVC

Periodistas de alto impacto visitan la isla para consolidarla como un referente de sostenibilidad y turismo activo en el mercado checo

El Cabildo de La Gomera recibió esta semana a profesionales de comunicación checos para promocionar su oferta de naturaleza. La iniciativa busca atraer viajeros con alto poder adquisitivo interesados en experiencias auténticas y entornos poco masificados. Esta acción estratégica cuenta con el apoyo de Promotur y la Oficina Española de Turismo en Viena.

La Gomera impulsa su atractivo natural ante los principales medios de la República Checa
La Gomera impulsa su atractivo natural ante los principales medios de la República Checa / Cabildo de La Gomera

El mercado checo destaca como un emisor estratégico con un crecimiento constante para la economía insular. La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, afirma que este perfil de visitante gasta unos 150 euros diarios. Estos turistas buscan activamente el patrimonio natural y cultural que ofrece la geografía gomera.

La estrategia promocional resalta los valores de seguridad y calidad del destino a nivel mundial. Zuzana Churanova, delegada de la Oficina Española de Turismo en Viena para Chequia, difundirá los atractivos insulares mediante plataformas profesionales. El equipo busca posicionar a La Gomera como un referente ineludible dentro del mercado europeo.

Experiencias auténticas en territorio gomero

El grupo de periodistas conoció de primera mano los valores etnográficos y culturales de la isla. Los profesionales participaron en excursiones marítimas y visitaron bodegas locales en núcleos rurales. Además, presenciaron demostraciones de Silbo Gomero para entender la riqueza del patrimonio insular.

Estas acciones consolida a la isla como un destino sostenible frente a la masificación turística. Los medios checos publicarán reportajes sobre las bondades de la naturaleza y el estilo de vida local. La Gomera fortalece así su presencia internacional mediante la prescripción de profesionales de alto impacto.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Alfredo González y Cristian Sánchez, campeones de la Copa España de clase Snipe en Murcia

2-1 | La UD Las Palmas gana tras remontar al SD Huesca

Juan José Millás, Máximo Huertas y Elisabet Benavent, protagonistas de la ‘IV Fiera del Libro’ de Lanzarote

Jefe de NASA: Ya no seremos pasivos ni aceptaremos retrasos o sobrecostes rumbo a la Luna

Dos afectados tras declararse un incendio en una vivienda de Santa Cruz de La Palma