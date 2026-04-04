Periodistas de alto impacto visitan la isla para consolidarla como un referente de sostenibilidad y turismo activo en el mercado checo

El Cabildo de La Gomera recibió esta semana a profesionales de comunicación checos para promocionar su oferta de naturaleza. La iniciativa busca atraer viajeros con alto poder adquisitivo interesados en experiencias auténticas y entornos poco masificados. Esta acción estratégica cuenta con el apoyo de Promotur y la Oficina Española de Turismo en Viena.

La Gomera impulsa su atractivo natural ante los principales medios de la República Checa / Cabildo de La Gomera

El mercado checo destaca como un emisor estratégico con un crecimiento constante para la economía insular. La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, afirma que este perfil de visitante gasta unos 150 euros diarios. Estos turistas buscan activamente el patrimonio natural y cultural que ofrece la geografía gomera.

La estrategia promocional resalta los valores de seguridad y calidad del destino a nivel mundial. Zuzana Churanova, delegada de la Oficina Española de Turismo en Viena para Chequia, difundirá los atractivos insulares mediante plataformas profesionales. El equipo busca posicionar a La Gomera como un referente ineludible dentro del mercado europeo.

Experiencias auténticas en territorio gomero

El grupo de periodistas conoció de primera mano los valores etnográficos y culturales de la isla. Los profesionales participaron en excursiones marítimas y visitaron bodegas locales en núcleos rurales. Además, presenciaron demostraciones de Silbo Gomero para entender la riqueza del patrimonio insular.

Estas acciones consolida a la isla como un destino sostenible frente a la masificación turística. Los medios checos publicarán reportajes sobre las bondades de la naturaleza y el estilo de vida local. La Gomera fortalece así su presencia internacional mediante la prescripción de profesionales de alto impacto.