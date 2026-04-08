Un vecino dio el aviso a la Policía Local tras encontrar un fardo

La Policía Local de La Oliva, municipio norteño de Fuerteventura, localizó un total de 13 paquetes con 10,5 kilogramos de hachís en su interior en el litoral este del municipio, tras recibir el aviso de un vecino que se encontró con el fardo.

Localizan 10 kilos de hachís en el norte de Fuerteventura. Imagen cedida por la Policía Local de La Oliva

A través de un comunicado, la Policía Local destacó este miércoles la importancia del aviso de la ciudadanía en este tipo de actuaciones, animando al resto de vecinos del municipio a ponerse en contacto con cualquier Fuerza y Cuerpo de Seguridad en caso de que presencie algún objeto, sujeto o situación sospechosa.

Por su parte, Isaí Blanco, alcalde del municipio, destacó la importancia del aviso de los vecinos para llevar a cabo actuaciones de esta índole, pues «la colaboración ciudadana resultó crucial en esta ocasión para encontrar los paquetes de droga; sin su llamada, no lo habríamos conseguido».