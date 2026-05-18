El PSOE y los colectivos vecinales exigen al grupo de gobierno una gestión ética urgente, mientras el Ayuntamiento anuncia una inversión de 130.000 euros

Voluntarios y la única asociación animalista de El Hierro cuidan actualmente de los gatos comunitarios en Valverde. Estos colectivos critican la inacción del Ayuntamiento en bienestar animal y la oposición ya exige explicaciones inmediatas por esta parálisis institucional.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El abandono de las colonias felinas en Valverde ha encendido las alarmas entre los defensores de los animales. Los voluntarios locales asumen en solitario el coste y el esfuerzo que genera el cuidado de estos gatos. Ante esta situación, las fuerzas políticas municipales debaten intensamente sobre la aplicación de la ley estatal de bienestar animal.

Exigencias de la oposición

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valverde lidera las quejas contra la gestión del grupo de gobierno. Los socialistas exigen una gestión responsable y ética de las colonias felinas según la ley de 2023. Además, el PSOE solicita una actualización urgente de la ordenanza municipal porque el texto actual está obsoleto.

La portavoz de la oposición, Aridia Marichal, ya ha pedido explicaciones oficiales por la falta de actuaciones institucionales. Por su parte, el concejal socialista Víctor Delgado propone medidas concretas para solucionar este grave problema. Delgado solicita la creación de un censo de colonias y una colaboración real entre veterinarios, voluntarios y el consistorio.

Respuesta del Ayuntamiento

El grupo de gobierno local, formado por Asamblea Erreña y la Agrupación Erreña Independiente, defiende su gestión actual. Los dirigentes locales aseguran que trabajan en un nuevo servicio técnico junto a la empresa pública Gesplan. También confirman que el pleno municipal actualizará la ordenanza del municipio durante las próximas semanas.

El teniente de alcalde de Valverde, Juan Pedro Sánchez, cifra la inversión planificada en unos 130.000 euros. El edil afirma que el encargo con Gesplan se materializará en un mes aproximadamente. Este presupuesto servirá principalmente para financiar campañas masivas de esterilización y para la colocación de microchips.

Comparativa en la isla

La inacción denunciada en Valverde contrasta con la gestión de otros municipios de la isla del meridiano. Hasta el momento, el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro destaca como el único que ejecuta campañas y actuaciones. Esta diferencia territorial aumenta la presión sobre el grupo de gobierno de Valverde por parte de los colectivos.

Los voluntarios insisten en que la salud pública de los pueblos herreños depende de un control administrativo planificado. La asociación animalista recuerda que los ayuntamientos tienen las competencias directas sobre los animales abandonados. Por lo tanto, el colectivo exige plazos concretos para no depender exclusivamente de la caridad vecinal.