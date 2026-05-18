El Parlamento autonómico y la Academia de Bellas Artes rinden un caluroso homenaje al creador de Agaete por su impecable carrera

Pepe Dámaso recibió este lunes un emotivo homenaje en Las Palmas de Gran Canaria por su trayectoria artística. El Parlamento de Canarias y la Real Academia de Bellas Artes organizaron este acto central en el Gabinete Literario. Los asistentes aplaudieron de pie al pintor de noventa y dos años durante una calurosa celebración colectiva.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Salón Dorado del Gabinete Literario registró un lleno absoluto para arropar al veterano pintor canario. El público asistente dedicó una ovación de más de un minuto al creador norteño. Por este motivo, el protagonista reconoció con timidez su enorme felicidad y su profunda emoción.

Posteriormente, el pintor dedicó con cariño esta distinción a la totalidad de los creadores del archipiélago. El veterano autor mencionó tanto a los jóvenes talentos como a las figuras más consolidadas. Además, Dámaso defendió que la fidelidad y la perseverancia en la creación siempre reciben recompensa.

Durante su intervención, el creador también rememoró con nostalgia a dos de sus grandes amigos históricos. El pintor nombró explícitamente a los también creadores César Manrique y Néstor Fernández de la Torre. Según sus palabras, las islas también otorgaron en su momento un justo reconocimiento a ambos autores.

Proyectos de futuro y un valioso legado

Por otra parte, el artista detalló los diferentes trabajos que ocupan su agenda diaria actualmente. Dámaso desveló su firme intención de crear una obra en honor a la Virgen del Pino. Asimismo, el pintor recordó que esta figura religiosa representa a la Diócesis de Canarias.

De igual modo, el homenajeado confirmó una importante colaboración con el actual Gobierno de Canarias. Ambas partes buscan la publicación definitiva de la correspondencia juvenil entre Dámaso y César Manrique. El autor calificó este intercambio epistolar como un documento de gran interés general.

Previamente, la organización proyectó un documental sobre el fuerte vínculo del pintor con el arte flamenco. El creador de Agaete encuentra su inspiración histórica en la obra del renacentista Joos van Cleve. Actualmente, la propia iglesia de Agaete custodia un tríptico original de este autor belga.

Pepe Dámaso tras ser homenajeado por su trayectoria: «El arte al final siempre paga» / Parlamento de Canarias

Una referencia cultural para el archipiélago

Por su parte, el académico Juan Gómez-Pamo ensalzó la enorme aportación del pintor a la cultura insular. El experto afirmó que Dámaso destaca como una de las figuras más queridas de Canarias. Igualmente, Gómez-Pamo definió la propia vida del autor de Agaete como una obra de arte.

Además, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, calificó la producción del pintor como puramente archipielágica. La representante política valoró la gran capacidad del artista para abrir las islas hacia el exterior. Pérez también alabó su orgullo insular a la hora de construir realidades distintas.

Finalmente, la presidenta parlamentaria situó la obra de Dámaso como un puente perfecto entre distintas generaciones. Su labor pictórica enriqueció la identidad de las islas de una manera fundamental. Por consiguiente, este acto institucional funcionó como un gran abrazo colectivo de todo el pueblo canario.