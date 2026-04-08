La exposición ‘Naturaleza habitada’ aterriza en la sala Pedro González con una propuesta que fusiona la memoria y la introspección a través del arte contemporáneo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante su Organismo Autónomo de Cultura (OAC), inauguró el pasado 5 de marzo la exposición ‘Naturaleza habitada’. La sala Pedro González del Museo de Bellas Artes acogerá esta muestra de la artista María Jesús Pérez Vilar, quien propone un recorrido íntimo y reflexivo para invitar al público a un universo personal donde la memoria y la introspección dirigen la narrativa.

RTVC

La naturaleza como arquitectura del espíritu

A través de diversos lenguajes plásticos, la creadora establece un diálogo constante entre lo visible y lo invisible. La propia artista, María Jesús Pérez Vilar, explica la profundidad conceptual de sus piezas al señalar que “la naturaleza no es únicamente un paisaje que vemos y termina en la línea de horizonte sino que tiene una dimensión interior donde vive la memoria, el olor, el tacto… ‘Naturaleza habitada’ no tiene una concepción naturalista como representación sino como condición que une materia y espíritu, cuerpo e imagen interior, es naturaleza entendida como ámbito de correspondencias, como arquitectura sensible donde cada forma implica otra, así la magia acontece cuando esa implicación es consciente y nos atrevemos a participar de su latido”.

Cartel de la exposición ‘Naturaleza habitada’, de María Jesús Pérez

Trayectoria de una voz propia

Esta exhibición representa la exposición individual número 23 en la carrera de Pérez Vilar, una trayectoria definida por la exploración de la identidad y la emoción. La artista ha consolidado un lenguaje plástico simbólico tras años de investigación formal, logrando construir universos visuales que requieren la participación activa del espectador para completar la experiencia artística.

En esta nueva etapa, la autora profundiza en su línea personal para conectar lo biográfico con lo universal. Su trabajo destaca por una propuesta honesta y evocadora que posiciona la sensibilidad y la introspección como los pilares fundamentales de su discurso creativo actual en el panorama del arte canario.