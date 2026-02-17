Un artista tinerfeño critica a Trump con un grafiti inspirado en Bad Bunny

La obra se inspira en el show de la Super Bowl del artista puertorriqueño y reivindica la paz

El joven artista tinerfeño, Alberto León, ha creado en un rincón del barrio Gótico, en pleno centro de Barcelona, una obra artística que reivindica la paz frente a las políticas del presidente norteamericano Donald Trump.

Este grafiti se inspira en el reciente espectáculo de la Super Bowl de Bad Bunny y, bajo el lema «Juntos somos América», pone de manifiesto la necesidad de convivencia intercultural.

Conexión con el mensaje

La pieza, que el propio León difundió estos días en redes sociales hasta hacerla viral, nace —según explica— de una conexión personal con el mensaje lanzado por el artista puertorriqueño.

“Conecté con el mensaje que lanzó al mundo, un mensaje de paz, de amor, de unión, de libertad y bueno también un poco tocar conciencias como es el arte urbano, incomodar también por otra parte, de ahí la figura de Donald Trump”, afirmó a RTVC.

Un artista tinerfeño critica a Trump con un grafitti inspirado en Bad Bunny . EFE/ Marta Pérez

Otro de los elementos destacados es la imagen del niño que apareció en durante el espectáculo del cantante puertorriqueño. “La parte dulce de la pieza es el niño que están diciendo que es Liam, pero no es Liam, es Bad Bunny de pequeño”, aclara.

Por otro lado, León eligió Barcelona por su proyección internacional y su diversidad cultural: “Una ciudad con un alcance brutal, un escaparate también al mundo”. Para él, el arte urbano es, ante todo, una herramienta de conciencia: “Es una pasión, es la necesidad que tengo tan grande de expresarme”.









