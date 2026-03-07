El proyecto ‘Pintar es una medicina’ nace con el objetivo de humanizar el entorno del HUC

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) ha inaugurado esta semana la exposición ‘Pintar es una medicina’. Se trata de un proyecto artístico y emocional que reúne 96 dibujos realizados por niños y niñas que acuden al Aula Hospitalaria del centro hospitalario.

La muestra, instalada en el pasillo que lleva a las plantas de Hospitalización, recoge «el talento, la creatividad y la capacidad de superación» de los pacientes pediátricos. Además, a través del arte, encuentran una vía de expresión durante su estancia hospitalaria.

Cada obra reflejaría, asimismo, vivencias, sueños, emociones y miradas de esperanza, en donde el dibujo se convierte en una «herramienta terapéutica». Por tanto, complementa su proceso de recuperación, según ha detallado el Hospital Universitario de Canarias en una nota.

El proyecto ‘Pintar es una medicina’ nace con el objetivo de humanizar el entorno hospitalario y visibilizar la labor educativa y emocional que se desarrolla en el Aula Hospitalaria del HUC. A través de esta iniciativa, se pone en valor la importancia del acompañamiento pedagógico y artístico como parte fundamental del bienestar integral de los menores ingresados.

La exposición permanecerá abierta a los usuarios y pacientes en el hospital.