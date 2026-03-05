Tras los primeros trasplantes renales realizados en el HUC, el programa fue consolidándose progresivamente como centro de referencia regional

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) ha registrado 3.350 trasplantes renales desde su primer trasplante renal el 12 de febrero de 1981, el primero de Canarias. La primera trasplantada renal en el archipiélago fue una paciente de 47 años con una insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis.

Imagen archivo RTVC.

Trasplantes renales

Tras los primeros trasplantes renales realizados en el HUC, el programa fue consolidándose progresivamente como centro de referencia regional hasta que en 2007 inició también esta actividad en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Con el paso de los años, los distintos hospitales del archipiélago con programa de extracción de órganos se fueron incorporando a esta red, enviando riñones para su trasplante en ambos centros, según ha informado el complejo hospitalario en una nota.

Profesionales del HUC

Desde los inicios del programa, los profesionales del HUC han realizado un total de 3.350 trasplantes renales, de los cuales 117 han sido trasplantes renopancreáticos y 158 trasplantes renales de donante vivo, modalidades para las que el centro hospitalario continuaría siendo el de «referencia» en Canarias.

Concretamente en 2025, se realizaron 86 trasplantes renales en el HUC, de los cuales once fueron trasplantes de donante vivo, un renopancreático y un aislado de páncreas. En los dos primeros meses de este año 2026 se han realizado veinticinco trasplantes renales, incluyendo un renopancreático y un trasplante de páncreas aislado.

Equipo del HUC

En febrero de 2026, el equipo del HUC ha realizado 14 trasplantes renales en solo 11 días, una actividad que, detallan, reflejaría el «alto nivel» de experiencia de sus profesionales, con más de cuatro décadas de dedicación coordinada entre nefrólogos, cirujanos, anestesistas, enfermería, personal de apoyo, junto a la colaboración de otras instituciones no sanitarias.

El programa de trasplantes del HUC también comprende el trasplante de tejidos, como el de córneas, tejido osteotendinoso, membrana amniótica y progenitores hematopoyéticos autólogo, entre otros.

Tratamiento sustitutivo

Subrayan los especialistas que el trasplante renal es, sin duda, la mejor opción terapéutica para los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada que proporciona mejores resultados en términos de supervivencia, calidad de vida y relación coste-efectividad que el tratamiento sustitutivo con diálisis a lo largo del tiempo. Sin embargo, debido a la coexistencia de otras patologías, no todos los pacientes son candidatos a recibir un trasplante renal.

El HUC inició el programa de Trasplante Renal de Donante Vivo en 2007, constituyéndose como centro de referencia autonómico