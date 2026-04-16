Detienen a un hombre por tráfico de drogas en Mogán

El arrestado huyó de los agentes tras ser sorprendido en una actitud sospechosa y portaba diez envoltorios de droga

La Policía Local de Mogán detuvo a un hombre el pasado 14 de abril en Arguineguín. Los agentes le atribuyen delitos de tráfico de drogas, resistencia grave y atentado a la autoridad. El operativo comenzó durante un servicio de seguridad ciudadana cuando los oficiales detectaron una transacción sospechosa.

Droga y dinero incautado por la Policía Local de Mogán (Gran Canaria) / Policía Local de Mogán

Los agentes observaron un vehículo estacionado con un hombre nervioso al volante. Otra persona sacaba dinero de un cajero cercano para subirse de inmediato al coche.

Al solicitar la documentación, el conductor empujó violentamente a uno de los policías. El sospechoso emprendió la huida y desobedeció los reiterados altos de la patrulla.

Los oficiales interceptaron al individuo poco después del intento de escape. El hombre utilizó la fuerza para evitar su detención y mantuvo una actitud agresiva.

Hallazgo de sustancias y efectivo

Los policías realizaron un registro corporal al detenido tras reducir su resistencia. Encontraron diez envoltorios con cocaína ocultos en uno de sus bolsillos.

La inspección del vehículo reveló más pruebas del presunto delito de tráfico. Los agentes localizaron 540 euros en efectivo dentro de la guantera del coche.

La Unidad Canina participó de forma activa en la revisión exhaustiva del automóvil. Los perros especializados no detectaron más sustancias estupefacientes en el resto del habitáculo.

Diligencias judiciales y custodia

La policía inmovilizó el vehículo implicado y lo trasladó al depósito municipal. El coche permanece bajo custodia como parte de las diligencias judiciales abiertas.

Los agentes trasladaron al arrestado hasta el Puesto Principal de la Guardia Civil. El centro de Puerto Rico se encargó de continuar con las actuaciones pertinentes.

El detenido queda ahora a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Se enfrenta a graves cargos por los delitos cometidos durante la intervención policial.