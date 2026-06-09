Detenido en Gran Canaria con varias dosis de cocaína

La Policía Canaria arresta a un varón por un presunto delito contra la salud pública durante un control preventivo de vehículos y personas en San Bartolomé de Tirajana

Agentes de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública durante un dispositivo estático de control de vehículos y personas desarrollado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

La Policía Autonómica detiene a un hombre en Gran Canaria por un presunto delito de tráfico de drogas | Gobierno de Canarias

La actuación se enmarcó en los servicios preventivos de seguridad ciudadana que desarrolla habitualmente el Cuerpo. Durante la identificación y el registro practicado al individuo, los agentes localizaron entre sus pertenencias una cantidad de cocaína superior a la considerada para consumo propio.

Sustancia distribuida en varias dosis

Además, la droga se encontraba repartida en varias dosis individuales, un hecho que presentaba indicios compatibles con una posible destinación al tráfico o venta de sustancias estupefacientes. Ante esta situación, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Después de la intervención, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias policiales y trasladaron al detenido a dependencias policiales, donde quedó posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.