El Ayuntamiento ha indicado que el detenido, las sustancias y los efectos ocupados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente

La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) detuvo en la madrugada de este jueves, 4 de junio, a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito contra la salud pública al hallarle casi dos kilogramos de hachís. Así como 0,41 kilogramos de cocaína, tras protagonizar una huida de un control preventivo durante el cual dos agentes resultaron lesionados al perseguir y reducir al sospechoso.

Imagen cedida.

Según ha informado el Ayuntamiento, los agentes que participaban en el dispositivo de seguridad seleccionaron para su inspección un vehículo de la marca Volkswagen. Además, el conductor mostraba una actitud nerviosa y evasiva, intentando evitar el carril de registro.

Sustancias estupefacientes

Una vez posicionado el vehículo, procedieron a su inspección y localizaron bajo el asiento del conductor una bolsa con diversos paquetes que contenían sustancias estupefacientes.

Al percatarse del hallazgo, el hombre emprendió la huida a pie en dirección al centro comercial El Botánico y la autopista GC-1, lo que dio inicio a una persecución en la que uno de los policías resultó lesionado tras sufrir una caída que ha precisado asistencia sanitaria.

Grandes dimensiones

Por su parte, otro de los agentes continuó el seguimiento hasta cercar al sospechoso, quien mantuvo una actitud de resistencia activa y llegó a coger una piedra de grandes dimensiones.

No obstante, los policías lograron reducir y detener al individuo. También intervinieron el dinero en efectivo y un teléfono móvil.

Finalmente, el Ayuntamiento ha indicado que el detenido, las sustancias y los efectos ocupados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.