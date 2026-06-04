La Policía Canaria arresta a una ciudadana de 36 años que escondía la droga en su cuerpo para entregársela a un familiar interno

Agentes de la Policía Canaria arrestaron este jueves a una mujer de 36 años en Tenerife por un delito contra la salud pública. La sospechosa intentó introducir siete gramos de hachís en el centro de menores Valle Tabares.

Detenida una mujer por intentar introducir hachís en un centro de menores de Tenerife / Gobierno de Canarias

La mujer arrestada transportaba la sustancia ilícita oculta de forma directa en su propio cuerpo. Asimismo, la investigación inicial señala que la implicada pretendía entregar los estupefacientes a un pariente cercano internado en el centro.

Origen de la investigación

La actuación de los agentes comenzó gracias a una información previa recibida sobre el posible tráfico de sustancias.

Por este motivo, la Policía Autonómica y la dirección del centro organizaron de manera conjunta un operativo. Esta coordinación entre ambas instituciones facilitó el éxito definitivo de la operación policial de vigilancia.

Resultados del operativo

El dispositivo culminó con la aprehensión de 7 gramos de hachís y la investigación de la mujer por un presunto delito contra la salud pública.

En el servicio también participó el Grupo de Guías Caninos del Cuerpo General de la Policía Canaria, en el marco de la colaboración que mantienen la Consejería de Bienestar Social y la Policía Autonómica para reforzar la seguridad en los centros de menores.