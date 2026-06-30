Ascienden a 30 detenidos en operación contra la pornografía infantil en Gran Canaria

Los registros en domicilios se han llevado a cabo en nueve municipios grancanarios y en El Hierro

La Policía Canaria ha detenido ya a 30 personas en la denominada operación ‘Currican’, que indaga en la supuesta difusión de imágenes de índole sexual entre menores de edad, con registros que se han extendido por nueve municipios de Gran Canaria y que han llegado también a El Hierro.

Policía Canaria.

Según detalló este martes la Consejería regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en un comunicado, la Policía Canaria comenzó este lunes un dispositivo bajo la coordinación de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, plaza número tres, y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Registros en Gran Canaria y El Hierro

Los registros en domicilios se han llevado a cabo en los municipios grancanarios de Las Palmas de Gran Canaria -14-, Arucas -cuatro-, Santa Lucía de Tirajana -tres-, Santa Brígida y Telde -dos en cada uno-, y Teror, Ingenio, Mogán y San Bartolomé de Tirajana -uno en cada uno-, así como otro más en la isla de El Hierro.

Los delitos en los que indaga el antes conocido como Juzgado de Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia, dirigido por el magistrado Tomás Martín, son contra la libertad sexual a menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública, y se mantiene el secreto de las actuaciones.

Por otro lado, en este operativo policial han participado más de 130 efectivos de la Policía Autonómica de distintas unidades operativas, entre ellas el Subgrupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Vigilancia e Inspección, el Grupo de Menores, el Subgrupo de Auxilio Judicial y el Grupo de Guías Caninos.

Además, dada la complejidad del mismo, ha sido necesario movilizar a agentes desde la comisaría insular de Tenerife para brindar apoyo a los desplegados en la de Gran Canaria, ha precisado la Consejería en la nota.