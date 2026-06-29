Al menos 17 arrestados en un operativo contra la pornografía infantil en Gran Canaria

Los detenidos tenían una posible vinculación con una trama que difundía imágenes de abusos infantiles en la isla

Al menos 17 personas resultaron detenidas este lunes por su posible vinculación con una trama que difundía imágenes de abusos infantiles en Gran Canaria en el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Canaria y autorizada por el juez de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

La violencia sexual y el consumo temprano de pornografía. Imagen de RTVC

Según informaron a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, la operación policial continúa en marcha, por lo que no se descartan nuevas detenciones y más registros en domicilios de la isla.

Por otro lado, el periódico ‘Canarias7’ ha adelantado que este operativo se lleva a cabo contra la distribución de imágenes infantiles, dentro de una red que se dedica, presuntamente, a producir y compartir imágenes de menores de edad en Gran Canaria, si bien se encuentra bajo secreto de sumario.

Estas actuaciones se encuentran coordinadas por el llamado Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige el magistrado Tomás Martín.