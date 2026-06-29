Cabello dice que la comunidad autónoma ya tiene una propuesta de texto que se refiere tanto a los aeropuertos de general como a los de no interés general como aeródromos y helipuertos

Reunión del Consejo de Gobierno de este 29 de junio de 2026.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el próximo jueves, 2 de julio, tendrá una lugar una reunión bilateral telemática con el Estado para abordar las competencias de la gestión de los ocho aeropuertos del archipiélago.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que el Ejecutivo central ya ha trasladado a la comunidad autónoma una «propuesta de texto» que se refiere tanto a los aeropuertos de general como a los de no interés general (aeródromos, helipuertos…).

Cabello comentó que la administración regional está analizando en la actualidad la documentación que remitida a través de la Secretaría General Técnica de Presidencia y de la Consejería de Transportes.

Estatuto de Autonomía

Además, recordó que el Estatuto de Autonomía de Canarias recoge en su artículo 161 que los puertos y aeropuertos radicados en las islas calificados de interés general tienen un régimen especial de funcionamiento establecido.

El portavoz añadió que de igual modo se reconoce que la comunidad autónoma participará «de manera activa» en estas infraestructuras debido al carácter archipielágico y ultraperiférico de las mismas.

Finalmente, Cabello insistió en que el Estatuto también establece que Canarias podrá participar en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a dichos aeropuertos.