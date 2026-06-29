La futbolista albaceteña se incorpora al conjunto blanquiazul procedente del Valencia CF para reforzar el ataque del proyecto 2026/27

Marina Martí, nuevo fichaje del Costa Adeje Tenerife / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife sigue avanzando en la configuración de su plantilla de cara a la temporada 2026/27 con la incorporación de Marina Martí, que se convierte en el tercer fichaje del nuevo proyecto blanquiazul. La atacante manchega llega procedente del Valencia CF para aportar experiencia, velocidad y gol al conjunto dirigido por Yerai Martín.

Su trayectoria

Marina Martí Serna (Albacete, 24 de agosto de 1996) inició su carrera en el Fundación Albacete, donde dio sus primeros pasos en la élite del fútbol nacional. La delantera llega al Costa Adeje Tenerife tras lograr el ascenso a Liga F Moeve con el Valencia CF.

A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Fundación Albacete, Sporting Club de Huelva, SPA Alicante, Alhama CF y Valencia CF, consolidándose como una atacante versátil, con capacidad para generar desequilibrio, atacar espacios y aportar soluciones en el último tercio del campo.

Construyendo el proyecto

Tras anunciar la llegada de Natalia Padilla y Ari Mingueza, el club incorpora ahora a una futbolista con una amplia trayectoria en el fútbol profesional español, que destaca por su velocidad, capacidad para atacar espacios, intensidad en la presión y llegadas por bandas, cualidades que aportan nuevas variantes al juego ofensivo del equipo tinerfeño.

El director deportivo, Jordi Torres, valoró su incorporación señalando que: “El fichaje de Marina Martí nos permitirá seguir siendo un equipo vertical, una característica fundamental para nuestro estilo de juego en el Heliodoro. Su capacidad para generar profundidad por las bandas, crear situaciones de peligro y poner centros de calidad será clave para que nuestras delanteras continúen incrementando sus registros goleadores”.

Con la incorporación de Marina Martí, el Costa Adeje Tenerife continúa dando pasos firmes en la construcción de un proyecto competitivo e ilusionante para la temporada 2026/27. El club sigue perfilando una plantilla equilibrada, con talento, experiencia y ambición, con el objetivo de afrontar con las máximas garantías un nuevo curso en la Primera División del fútbol femenino español.