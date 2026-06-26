Entre las personas a bordo se encuentran siete menores de edad y ocho mujeres en buen estado de salud

Salvamento Marítimo rescató este martes por la noche a 81 personas al este de Lanzarote. El grupo viajaba a bordo de una embarcación neumática. Posteriormente, los efectivos trasladaron a todos al puerto de Arrecife.

Salvamento recata a 81 personas en una neumática en Lanzarote / EFE / Adriel Perdomo

Todos fueron desembarcados sobre las 23.30 horas en el puerto de Arrecife, la capital de la isla, desde no fue preciso realizar evacuación sanitaria alguna.

Detalles de la expedición

Las autoridades confirmaron la presencia de perfiles vulnerables. Siete menores de edad viajaban a bordo de la embarcación. También acompañaban al grupo ocho mujeres adultas.

Asimismo, los migrantes presentaban un buen estado de salud general. Por consiguiente, los servicios médicos no realizaron ninguna evacuación sanitaria. Los equipos evaluaron a todas las personas en el puerto.

Finalmente, las fuentes oficiales precisaron el origen de los rescatados. Personas de origen magrebí y subsahariano conformaban esta expedición.