El mercado laboral insular experimenta una intensa recuperación y sitúa el desempleo por debajo del 10 % durante el primer trimestre de 2026

La Palma logra reducir su desempleo a niveles históricos este primer trimestre de 2026 tras superar la crisis del volcán. El nuevo informe de coyuntura económica confirma una intensa reactivación laboral en toda la isla. Los ciudadanos aprecian esta mejoría especialmente en las zonas del Valle de Aridane.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El mercado laboral de la isla de La Palma muestra señales muy claras de fortaleza y recuperación económica. Las administraciones confirman la tendencia positiva con datos objetivos y estadísticos de este año.

Descenso histórico del desempleo

La tasa de paro en la isla palmera superaba el 20 % antes de la erupción del Tajogaite. Actualmente, el informe del primer trimestre de 2026 sitúa esta cifra por debajo del 10 %. Las oficinas de empleo constatan una mejoría sin precedentes en el territorio.

Además, las listas del paro registran ahora un total de 3.320 personas inscritas menos. La mayor parte de este descenso beneficia directamente a los residentes del Valle de Aridane. Esta comarca sufrió con especial dureza los daños directos de la catástrofe natural.

Por este motivo, la caída del desempleo da un alivio fundamental a las familias afectadas. La economía local absorbe mano de obra y genera nuevas oportunidades laborales estables. Las empresas locales demandan perfiles trabajadores de manera continua en la zona.

Indicadores económicos en positivo

Esta evolución laboral coincide plenamente con el repunte de otros sectores económicos clave. Los hoteleros constatan un claro aumento de la actividad turística en los municipios. Los visitantes eligen la isla mayoritariamente para pasar sus periodos de vacaciones.

Asimismo, las corporaciones locales detectan una mayor confianza entre los pequeños y medianos empresarios. Las compañías aumentan sus inversiones gracias a este escenario de estabilidad social. El consumo interno responde positivamente ante la creación sostenida de nuevos puestos.

En consecuencia, las perspectivas de futuro mejoran notablemente para todo el empresariado isleño. El dinamismo comercial impulsa la apertura de nuevos establecimientos en los cascos urbanos. El flujo económico beneficia de forma directa al sector servicios insular.

Datos mejores que la media estatal

La secretaria de Fedepalma, Cristina Hernández, aporta datos específicos sobre esta magnífica situación. La portavoz patronal confirma una tasa de paro del 9,8 % en la isla. Esta cifra sitúa a La Palma por debajo de la media estatal.

En estos momentos, la media de desempleo en España alcanza el 10,83 %. Por lo tanto, Hernández valora este resultado isleño como un dato bastante positivo. La Palma lidera de este modo la reducción del paro regional.

Finalmente, la tasa de empleo insular escala con fuerza hasta rozar el 52 %. Esto significa una cifra total de 27.200 personas afiliadas a la Seguridad Social. El empleo real crece y consolida la recuperación definitiva de la isla.