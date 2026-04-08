Las ayudas a empresas en Canarias alcanzan los 600.000 euros para fomentar la apertura de locales y apoyar a autónomos y micropymes

Ayudas a empresas en Canarias impulsan nuevos negocios. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una nueva línea de ayudas a empresas en Canarias dotada con 600.000 euros, destinada a impulsar la creación de nuevos negocios y la expansión de los ya existentes.

La iniciativa busca facilitar la puesta en marcha de actividades económicas, especialmente entre autónomos y micropymes, eliminando barreras financieras y favoreciendo el desarrollo del tejido empresarial en la isla.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta los 10.000 euros por beneficiario, combinando una ayuda base con incentivos adicionales vinculados a la apertura de locales a pie de calle, la inclusión social o el relevo generacional.

Dinamización de barrios y ciudades

Entre estos, se contemplan incrementos para mujeres emprendedoras, personas con discapacidad o proyectos que eviten el cierre de negocios tradicionales por jubilación.

Desde el Cabildo destacan que esta medida no solo supone un impulso económico, sino también una apuesta por dinamizar barrios y ciudades mediante un comercio más activo y cercano.

El objetivo es consolidar un modelo empresarial que genere empleo, fomente la cohesión social y garantice la continuidad del tejido comercial local.