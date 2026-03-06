La iniciativa ‘Somos lo que comemos’ busca fortalecer los mercados tradicionales de Canarias con actividades gastronómicas

Arranca en Tenerife la campaña ‘Somos lo que comemos’ para dinamizar mercados. Europa Press

El Gobierno de Canarias presenta este sábado la campaña ‘Somos lo que Comemos’, destinada a dinamizar los mercados tradicionales de la isla y reforzar el comercio de proximidad.

La iniciativa pondrá en valor estos espacios como puntos de encuentro social y cultural, combinando promoción, gastronomía y actividades culturales para todos los públicos.

El Mercado Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, declarado Bien de Interés Cultural, será el punto de partida del programa.

El vicepresidente del Gobierno cocinará junto a Víctor Suárez, chef Estrella Michelín, en un acto que busca atraer público y destacar la frescura y calidad del producto local.

Hábitos de consumo sstenibles

El recorrido de la campaña continuará el 14 de marzo en el Mercado Municipal de Arrecife en Lanzarote. Los días 18 y 21 estará en el Mercado de La Recova en Santa Cruz de La Palma. Finalizará el 31 de marzo en el Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria.

La iniciativa promueve hábitos de consumo sostenibles, productos de kilómetro cero y el fortalecimiento de la economía local en todas las islas.