La última comunicación con Airam se produjo en el entorno de Los Indianos y aparecieron pistas en Los Cancajos, donde ahora especialistas de la Guardia Civil aprovechan la mejora del estado del mar para inspeccionar zonas de corriente

Más de sesenta días han pasado desde que el móvil de Airam Concepción emitió su última señal en la zona costera de Los Cancajos, en la isla de La Palma. Tras semanas de incertidumbre marcadas por las condiciones meteorológicas, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha retomado este martes las labores de rastreo en el litoral palmero.

El operativo se ha concentrado específicamente en la zona de la playa del Pósito. Según expertos conocedores de la costa de la isla, este punto es clave debido a la influencia de las corrientes de norte a sur. Estas corrientes suelen actuar como un lugar de depósito de restos y vestigios marinos.

Buzos entran en el mar para buscar pistas sobre Airam Concepción

Tecnología subacuática para ampliar el radio de acción

La reactivación de la búsqueda ha contado con medios técnicos avanzados para tratar de localizar cualquier pista sobre el joven palmero. El equipo de buzos de la Guardia Civil ha confirmado el uso de nuevo material. Están utilizando scooters subacuáticos (torpedos), que permiten a los buzos desplazarse con mayor rapidez, facilitando el reconocimiento de una superficie mucho más amplia en menos tiempo.

En esta ocasión, los equipos están haciendo una inspección de «roqueos», centrando sus esfuerzos en las cavidades y zonas rocosas donde las mareas suelen alojar objetos.

Cronología de la desaparición en Los Cancajos

La pista de Airam Concepción se perdió en las inmediaciones de Los Cancajos el pasado mes de febrero, coincidiendo con las fechas de la celebración de Los Indianos. Desde el inicio de la investigación, los trabajos se han centrado en el perímetro donde aparecieron sus pertenencias. Inicialmente, se localizaron su mochila y sus pantalones en puntos específicos de la costa.

El radio de búsqueda de los investigadores cubre actualmente varios kilómetros tanto al norte como al sur del punto del hallazgo inicial. La mejora de las condiciones del mar en la costa este son determinante para que los buzos puedan sumergirse con seguridad.

La familia y amigos de Airam mantienen la esperanza de que este nuevo despliegue en las costas de Mazo aporte luz a esta desaparición.