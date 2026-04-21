Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 22 de abril

Esperamos un aumento de la humedad y con ella, la llegada de nubes bajas por el norte de las islas, que en el caso de las occidentales, este miércoles, podrían dejar precipitaciones débiles e intermitentes sobre todo por la mañana en las medianías. En zonas del sur y este de las islas también se generará nubosidad por ausencia de viento y no se descarta alguna gota a última hora de la tarde.

El viento soplará más bien flojo de componente norte y las temperaturas podrían bajar algún grado más. Se recuperarán los valores primaverales.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas en torno a los 2.5 metros de altura y marejadilla con áreas de marejada en las del sur.

Por islas:

El Hierro: esperamos más nubes y un aumento de probabilidad de precipitaciones débiles e intermitentes por el norte. Las temperaturas irán en descenso.

La Palma: se verán nubes en toda la isla, más frecuentes por el norte y este con lloviznas intermitentes. Las temperaturas irán de los 15 y los 19 grados en Santa Cruz. Sin viento.

La Gomera: aumentará la humedad y la nubosidad por el norte e interior con posibles lloviznas intermitentes a lo largo del día, sin viento y con valores en el termómetro más bajos.

Tenerife: la nubosidad estará presente en casi todas las vertientes, más por el norte y sur donde dejarán precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas serán más bajas.

Gran Canaria: habrá más sol por el oeste que en el resto donde predominará la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 21 en la capital y no habrá viento.

Fuerteventura: intervalos nubosos de paso a lo largo de la mañana que se retirarán por el oeste después del mediodía. Las temperaturas irán de los 17 a los 22 en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Esperamos un día de nubes más compactas por la mañana que por la tarde. El oeste se despejará. En Arrecife las temperaturas irán de los 17 a los 22 grados. Sin viento.

La Graciosa: amanecerá con nubes que poco a poco se irán retirando y no volverán hasta por la tarde. No habrá viento y las temperaturas serán más frescas en general.