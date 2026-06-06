Viento moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes, +70Km/h

El tiempo en Canarias

Este domingo tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 900-1100 metros donde son probables algunas lloviznas ocasionales sobre todo en las medianías durante la madrugada y al anochecer. Predominio de cielos nubosos en el oeste de Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso en costas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria y ligeros ascensos en cumbres. Las mínimas subirán en medianías del sur y este de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes, +70Km/h. Sin descartarlas en la fachada sur del área metropolitana de Tenerife. Predominio de brisas en costas del sur de las islas montañosas. Y en el mar, habrá mar combinada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 2m. En costas más resguardas del sur habrá áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Poco nuboso o despejado salvo en el norte y noreste que habrá intervalos. Viento alisio moderado acelerándose en el este por la tarde. Temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Nuboso en el norte y este por debajo de los 1000 metros donde son probables algunas lloviznas a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en el sureste y temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado más intenso por la tarde-noche, especialmente en el este y oeste. Temperaturas que oscilarán entre los 20ºC y los 25ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte y noreste sin descartar alguna gota a primeras horas. Intervalos matinales en el oeste y sur que tenderá a despejado. En el resto de zonas estará despejado. Alisio moderado en el este, noroeste y en la capital donde son probables rachas localmente muy fuertes. Temperaturas que irán desde los 20ºC a los 27ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste por debajo de los 900 metros. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado que será más intenso en zonas expuestas, en el sureste y oeste por la tarde. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en la capital.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado salvo por el oeste que habrá intervalos. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en la mitad sur como en Morro Jable. Temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos en el norte y oeste. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el interior y mitad sur. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 24ºC en Arrecife.