Este fin de semana tendremos un tiempo parecido al de los últimos días, habrá nubosidad y las rachas de viento seguirán siendo intensas

El tiempo en Canarias | Se mantiene el viento de cara al fin de semana

Este sábado esperamos menos nubes, a lo sumo a primeras y últimas horas, perderán consistencia incluso por el norte de las islas, en el sur estará despejado y la probabilidad de lluvia será prácticamente nula. No habrá problemas de visibilidad en el entorno del aeropuerto del norte de Tenerife.

El viento seguirá soplando con rachas fuertes en los extremos, en las cumbres de Tenerife y gran Canaria, centro y sur de Lanzarote y en canales entre islas en especial Anaga- Agaete. Las temperaturas máximas podrían subir algún grado y las mínimas se mantendrán sin grandes cambios. El viento seguirá incidiendo en el mar, sobre todo en altamar y hacia el norte donde las olas rondarán los 2 metros de altura.

Previsión por islas:

El Hierro: Veremos nubes dispersas por el norte a primera hora que no tardarán en disiparse. El viento seguirá con rachas fuertes y las máximas en Valverde rondarán los 20 grados.

La Palma: Las nubes se reducirán y las que se vean se repartirán por el norte y este de la isla sin mayor importancia. Seguirán las rachas en los extremos y las temperaturas subirán.

La Gomera: Nubes bajas por el norte que no tardarán en desaparecer para volver por la noche. El viento superará los 70km/h y las temperaturas irán de los 20 a los 26 grados.

Tenerife: Predominarán las horas de sol, solo salpicadas por nubes bajas hacia Anaga. Viento fuerte en las zonas expuestas, cumbres y área metropolitana. Temperaturas en ascenso.

Gran Canaria: Las rachas superarán los 80km/h en el oeste, sureste y cumbre. Las nubes serán más escasas y se limitarán al norte. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 24 grados.

Fuerteventura: Esperamos un día de pocas nubes, en general, como mucho de forma dispersa por la cara oeste, viento moderado y temperaturas máximas de 26 grados en la capital.

Lanzarote: Más viento en el centro y sur de esta isla también en altamar. Las nubes serán escasas incluso por el oeste. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 25 en Arrecife.