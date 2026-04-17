La búsqueda del hombre comenzó el pasado miércoles, 15 de abril, en la zona del camino de Las Rositas y continuó el jueves con reconocimientos de la zona por un helicóptero

Dispositivo de búsqueda en Lanzarote. Imagen RTVC

La Guardia Civil continúa este viernes, junto al Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Emerlan y la Policía Local, la búsqueda de un hombre desaparecido desde el pasado 15 de abril, que había previsto realizar rutas de senderismo en la zona del Risco de Famara, en Lanzarote.

Según ha precisado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote, se trata de un hombre de nacionalidad uruguaya, de 41 años, residente en la isla.

La búsqueda comenzó el pasado miércoles, en la zona del camino de Las Rositas, y continuó el jueves, con reconocimientos de la zona por un helicóptero de la Guardia Civil, mientras que las patrullas llevaron a cabo varias batidas a pie en áreas próximas al lugar donde se localizó el vehículo del desaparecido.

Igualmente, los Bomberos del Consorcio trabajan en tierra y en el litoral, donde están utilizando la moto de agua para hacer batidas.

La familia denunció su desaparición

El dispositivo también está utilizando drones para inspeccionar áreas de difícil acceso, con los esfuerzos centrados en la zona del risco y en el litoral.

Según ha podido observarse en las cámaras de seguridad de la zona, el coche se encontraba en el aparcamiento de Las Rositas desde el pasado 5 de abril.

Las mismas fuentes han explicado que el dispositivo de búsqueda se activó tras presentarse un familiar en el puesto de la Guardia Civil, después de que su padre, residente en Brasil, no lograra contactar con el desaparecido.