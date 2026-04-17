Se han formalizado además más de 19.000 citas previas para los que la atención presencial a partir del lunes, 20 de abril

Ciudadanos de Marruecos en el consulado general de Bilbao tramitan documentación para regularizar su situación. EFE/Luis Tejido

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido 13.500 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes por vía telemática en las primeras 24 horas de plazo abierto para realizar las peticiones, solo disponible de momento por la vía online.

Además, se han formalizado y confirmado 19.633 citas previas para las personas que acudirán, a partir del próximo lunes 20 de abril, a uno de los puntos habilitados para hacer su solicitud en persona

Toda las solicitudes se han presentado mediante certificado digital y la mayoría de ellas se han registrado por parte de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales y gestores administrativos, pero también por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual.

También se han recibido peticiones por parte de las entidades sociales y sindicatos inscritos en el registro de colaboradores de extranjería y de otros representantes.

Con esta regularización, el Gobierno prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes.Está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa misma fecha, siempre y cuando lleven cinco meses en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.