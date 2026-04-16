Empieza el proceso de regularización de migrantes en España, desde este jueves para las solicitudes ‘online’

El plazo de las citas presenciales también está abierto aunque la atención presencial comenzará el próximo 20 de abril

Un gran número de personas guarda cola ante el padrón municipal de Valencia. EFE/Biel Aliño

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato ‘online’, al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

Para poder realizar las solicitudes de manera ‘online’ será necesario disponer de certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma para hacerlo estará disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los interesados en acogerse a esta regularización tendrán un plazo de dos meses y medio, hasta el 30 de junio de 2026.

Quién puede acogerse

Podrán acogerse a esta regularización aquellas personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.

Para demostrar el tiempo que la persona lleva en España se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.

Residencia y trabajo durante un año

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a tramite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

Portal web específico para la regularización

El portal web específico para el proceso de regularización cuenta con información detallada, tanto de en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios, como documentación específica, etc. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades.

Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario. Además, las personas interesadas van a tener a su disposición una serie de videos explicativos con diferentes aspectos del proceso de tramitación, solicitud de cita, etc.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.

Verificador de requisitos

Uno de los apartados más interesantes del portal es el de verificación de requisitos. Es decir, desde esta web se puede hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos que permiten acceder a la regularización.

Cita previa obligatoria para atención presencial

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, imprescindible para ser atendido presencialmente. Es muy importante recordar a los ciudadanos que no se va a atender presencialmente a los solicitantes que no tengan cita previa.

Aunque el servicio está disponible desde este jueves, la atención en oficina empezará el próximo lunes 20. Por otro lado, es importante recordar que solicitar cita es completamente gratuito. La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

Si dispones de Cl@ve, desde la web del ministerio podrás acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad podrás seleccionar oficina, día y hora. También puedes pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo tus datos.

La segunda forma es a través de un formulario que encontrarás en nuestra web. Por esta vía se te asignará la cita más próxima a las preferencias que indiques. La asignación por formulario no será inmediata, te llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita.

La tercera opción es llamando al teléfono 060, donde te atenderán de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.