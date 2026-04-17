El informe del Ministerio del Interior revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado a España 5.004 migrantes, un 61,2% menos que en el mismo periodo del año pasado

Cayuco con migrantes en las costas de Canarias. Imagen de recurso Europa Press

Un total de 7.030 migrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 15 de abril de 2026, 2.097 de ellos a Canarias, un 47,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 13.390, según datos del Ministerio del Interior.

Asimismo, el informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado a España 5.004 migrantes, un 61,2% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 12.910 llegadas. Este año han arribado en 174 embarcaciones, 138 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 2.898 migrantes a la Península (1.580) y Baleares (1.318), lo que supone un 21,2% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 2.391. En este caso han llegado en 150 embarcaciones, seis más que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 293 personas más de las que entraron de forma irregular hasta el 15 de abril del año pasado, lo que supone el 22,7% más. Han arribado en 85 embarcaciones, siete menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 214 migrantes más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 19,4% más, y han llegado a bordo de 65 embarcaciones, 16 más que del 1 al 15 de abril del año pasado.

Descenso en Canarias

Respecto a Canarias, según el Ministerio del Interior, han entrado este año al archipiélago 2.097 migrantes, un 80,1% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.515).

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.026 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 322,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 1.968 migrantes, 1.531 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 58, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 43 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 15 de abril de este año 9 personas, cuando el año pasado había llegado una. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.